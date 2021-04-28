Авто и технологии ×
  • Признали ошибку: Ford будет сам делать батареи для своих электромобилей

Признали ошибку: Ford будет сам делать батареи для своих электромобилей

28.04.2021 80 0 0

Компания Ford, проигрывающая электромобильную гонку своему главному конкуренту General Motors, пересматривает стратегию экономии на всём чём можно и теперь намерена развивать собственные исследования и производство аккумуляторных батарей, чтобы стать независимой от поставщиков.

 

Ford планомерно сокращает расходы с 2018 года в рамках стратегии, разработанной Джимом Хэкеттом, бывшим главой компании, благодаря которому Ford ушёл из легкового сегмента российского рынка и вступил в альянс с концерном Volkswagen. В отношении аккумуляторов для электромобилей Хэкетт придерживался закупочной доктрины: мол, вкладываться в собственные батареи смыла нет, так как затраты на это потребуются огромные, а технологии стремительно развиваются и есть риск вложиться в морально устаревший продукт, так что лучше покупать всё самое свежее у поставщиков.

Осенью прошлого года Хэкетта на посту гендиректора «синего овала» сменил Джим Фарли. Именно он принял на себя удар, связанный с массовым отзывом горящих гибридов Ford Kuga PHEV, батареи для которого делает Samsung, причём у конкурентов с батареями LG дела обстоят не лучше — дорогостоящие отзывы кроссоверов Hyundai Kona Electric и хэтчбеков Chevrolet Bolt EV тому подтверждение. До кучи в начале этого года разразился глобальный дефицит микрочипов, показавший, что полная зависимость от поставщиков, это уязвимая стратегия, и, возможно, некоторые ключевые комплектующие лучше делать самому.

Корпорация General Motors уже вложилась в собственное производство батарей Ultium, пусть и в партнёрстве с LG, но она теперь хотя бы полностью контролирует все процессы и строит на территории США два батарейных завода — в Лордстауне, штат Огайо, и в Спринг-Хилл, штат Теннесси. В марте Volkswagen заявил о масштабных планах по развитию собственного производства батарей: в одной только Европе концерн хочет построить шесть Гигафабрик. Собственное батарейное производство будет даже у сравнительно небольшой компании Porsche.

Аккумуляторная лаборатория Ford в Аллен-Парке

И вот сегодня Ford заявил, что инвестирует 185 млн долларов в собственные разработки батарей и расширяет аккумуляторную лабораторию в Аллен-Парке (пригород Детройта, штат Мичиган), которая пока занимается только тестированием и адаптацией батарей от поставщиков. Новое подразделение будет назваться Ford Ion Park и в конце следующего года займётся исследованием и проектированием ячеек и батарей для электромобилей. Только после того, как расширенная команда физиков, химиков и техников Ford Ion Park покажет какие-нибудь заметные результаты, руководство Ford примет решение о запуске собственного производства батарей, то есть отставание от GM в этом вопросе колоссальное, не говоря уже про Tesla, но лучше поздно, чем никогда.

Аккумуляторная лаборатория Ford в Аллен-Парке
1 / 3
Аккумуляторная лаборатория Ford в Аллен-Парке
2 / 3
Аккумуляторная лаборатория Ford в Аллен-Парке
3 / 3

Любопытно, что операционный директор Ford Хау Тай-Танг, ранее певший дифирамбы Хэкетту и поддерживавший его в решении не тратить деньги на разработку и производство собственных аккумуляторов, теперь полностью изменил свою точку зрения, целиком поддерживает новое начальство в лице Фарли и говорит, что только собственное производство батарей даст в итоге реальную экономию…

Добавим, что вчера Ford анонсировал новую бюджетную коммерческую модель для Европы, сборка которой будет налажена в Румынии и у которой в 2024 году появится электрическая версия. В теории, если дела в Ford Ion Park пойдут со свистом, эта модель может получить батарею собственного производства, а у всех более ранних новинок шансов нет — будут использовать покупные. В конце этого года в продажу поступит электрический Ford Transit, в середине 2022 года дебютирует электрический Ford F-150, а в Европе в 2023 году на головном заводе Ford в Кёльне (Германия) начнётся производство новой легковой модели на фольксвагеновской платформе MEB.

электромобиль бизнес авто и технологии Ford

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Главное – найти живой мотор: стоит ли покупать Nissan Navara за 1,2 миллиона рублей Не так давно мы задумывались о покупке пикапа и выяснили, что ключевых направлений выбора два: либо утилитарный и простой вариант вроде Mitsubishi L200, либо что-то с толикой имиджа, такое... 390 0 0 28.04.2021
Статьи / Шины и диски Шины для SUV: Toyo в поисках идеального баланса Ни для кого не секрет, что популярность автомобилей класса SUV растет с постоянством смены сезонов года. Их количество уже превысило пятую часть автопарка легковых автомобилей, а доля в прод... 1119 0 2 27.04.2021
Статьи / История Хребтовые рамы, воздушные оппозиты и дизели V12 на службе Вермахта: Tatra Второй мировой Мы уже рассказывали о военных автомобилях Ŝkoda и Praga, которые чешские заводы в годы немецкой оккупации собирали для германских сателлитов. В этой статье обратим внимание на завод Tatra и... 9380 0 11 25.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 152343 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 127982 33 24 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 84626 30 23 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings