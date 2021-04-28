Признали ошибку: Ford будет сам делать батареи для своих электромобилей

Ford планомерно сокращает расходы с 2018 года в рамках стратегии, разработанной Джимом Хэкеттом, бывшим главой компании, благодаря которому Ford ушёл из легкового сегмента российского рынка и вступил в альянс с концерном Volkswagen. В отношении аккумуляторов для электромобилей Хэкетт придерживался закупочной доктрины: мол, вкладываться в собственные батареи смыла нет, так как затраты на это потребуются огромные, а технологии стремительно развиваются и есть риск вложиться в морально устаревший продукт, так что лучше покупать всё самое свежее у поставщиков.

Осенью прошлого года Хэкетта на посту гендиректора «синего овала» сменил Джим Фарли. Именно он принял на себя удар, связанный с массовым отзывом горящих гибридов Ford Kuga PHEV, батареи для которого делает Samsung, причём у конкурентов с батареями LG дела обстоят не лучше — дорогостоящие отзывы кроссоверов Hyundai Kona Electric и хэтчбеков Chevrolet Bolt EV тому подтверждение. До кучи в начале этого года разразился глобальный дефицит микрочипов, показавший, что полная зависимость от поставщиков, это уязвимая стратегия, и, возможно, некоторые ключевые комплектующие лучше делать самому.

Корпорация General Motors уже вложилась в собственное производство батарей Ultium, пусть и в партнёрстве с LG, но она теперь хотя бы полностью контролирует все процессы и строит на территории США два батарейных завода — в Лордстауне, штат Огайо, и в Спринг-Хилл, штат Теннесси. В марте Volkswagen заявил о масштабных планах по развитию собственного производства батарей: в одной только Европе концерн хочет построить шесть Гигафабрик. Собственное батарейное производство будет даже у сравнительно небольшой компании Porsche.

Аккумуляторная лаборатория Ford в Аллен-Парке

И вот сегодня Ford заявил, что инвестирует 185 млн долларов в собственные разработки батарей и расширяет аккумуляторную лабораторию в Аллен-Парке (пригород Детройта, штат Мичиган), которая пока занимается только тестированием и адаптацией батарей от поставщиков. Новое подразделение будет назваться Ford Ion Park и в конце следующего года займётся исследованием и проектированием ячеек и батарей для электромобилей. Только после того, как расширенная команда физиков, химиков и техников Ford Ion Park покажет какие-нибудь заметные результаты, руководство Ford примет решение о запуске собственного производства батарей, то есть отставание от GM в этом вопросе колоссальное, не говоря уже про Tesla, но лучше поздно, чем никогда.



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Любопытно, что операционный директор Ford Хау Тай-Танг, ранее певший дифирамбы Хэкетту и поддерживавший его в решении не тратить деньги на разработку и производство собственных аккумуляторов, теперь полностью изменил свою точку зрения, целиком поддерживает новое начальство в лице Фарли и говорит, что только собственное производство батарей даст в итоге реальную экономию…



Добавим, что вчера Ford анонсировал новую бюджетную коммерческую модель для Европы, сборка которой будет налажена в Румынии и у которой в 2024 году появится электрическая версия. В теории, если дела в Ford Ion Park пойдут со свистом, эта модель может получить батарею собственного производства, а у всех более ранних новинок шансов нет — будут использовать покупные. В конце этого года в продажу поступит электрический Ford Transit, в середине 2022 года дебютирует электрический Ford F-150, а в Европе в 2023 году на головном заводе Ford в Кёльне (Германия) начнётся производство новой легковой модели на фольксвагеновской платформе MEB.

