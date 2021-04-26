Porsche готовится к выпуску новых «зелёных» моделей: компания наладит производство батарей

Результат Porsche на европейском рынке в «ковидном» 2020 году оказался лучше, чем у многих других брендов: да, продажи машин снизились, но не так заметно, как у большинства других. Так, старосветские дилеры марки за прошлый год сумели реализовать 73 840 экземпляров, что всего на 5,4% меньше, чем в 2019-ом. Тем временем Европа продолжает ужесточать экологические нормы, что заставляет автопроизводителей вкладывать всё больше средств и сил в разработку электрокаров. Не стала исключением и компания Porsche.



На фото: Porsche Taycan Turbo S

В линейке немецкого бренда на сегодняшний день есть электрокары: так называемое четырёхдверное купе Taycan и «приподнятый» универсал Taycan Cross Turismo (в компании версию относят к сегменту CUV, то есть Cross Utility Vehicle). Ценник «просто» Taycan на домашнем рынке стартует с отметки 83 520 евро (эквивалентно примерно 7,57 млн рублей по текущему курсу), а за «пятидверку» придётся заплатить не менее 93 635 евро (около 8,48 млн рублей).



Дела у Porsche Taycan на старосветском рынке идут весьма неплохо: за 2020-ый дилеры реализовали 12 332 электрокара. Для сравнения, Tesla Model S за тот же период разошлась в Европе тиражом всего в 5562 единицы (меньше на 35,6%, чем годом ранее). При этом ещё в 2017-ом показатель «четырёхдверки» американского бренда был равен почти 17,4 тыс. машин.



В ближайшие годы в Porsche намерены развивать «зелёное» направление. Помочь в достижении этой цели должен и новый завод, который компания намерена построить в Германии. По словам исполнительного директора бренда Оливера Блюма, которые цитирует газета Frankfurter Allgemiene Sonntagszeitung, предприятие появится в городе Тюбингене.

На новом заводе Porsche будет налажено производство аккумуляторных батарей. Сообщается, что они предназначены для будущей линейки электромобилей марки. Оливер Блюм отметил, что выпуск аккумуляторных батарей необходим, так как это «ключевая технология для автомобильной промышленности Германии», которую необходимо наладить в стране.



Стоит отметить, что сейчас многие автомобильные компании по всей Европе стремятся снизить свою зависимость от азиатских производителей батарей для электрокаров, так как большинство из них продолжают наращивать объём выпуска электромобилей. Кстати, помимо использования собственных аккумуляторов, Порше будет также «заимствовать» батареи у Volkswagen, ведь бренд входит в состав немецкого концерна.

По словам исполнительного директора Porsche, тяговые батареи, которые будут выпускаться на новом заводе в Тюбингене, окажутся «высокопроизводительными»: они рассчитаны на спорткары с мощными электрическими силовыми установками. Как сообщалось ранее, в батарейных элементах Porsche будут применяться кремниевые аноды, а не графитовые. В компании пояснили, что это позволит аккумуляторам работать при более высоких температурах (выше 75 градусов по Цельсию). Ожидается, что у батарей будет лучше рекуперация энергии и более быстрая зарядка.

