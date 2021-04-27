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  • Ford анонсировал бюджетный «каблучок»: электрическая версия и румынская сборка

Ford анонсировал бюджетный «каблучок»: электрическая версия и румынская сборка

27.04.2021 141 0 0

Новинка разрабатывается компанией Ford за рамками альянса с концерном Volkswagen и будет запущена в производство в 2023 году. Электрическая версия дебютирует в 2024 году.

 

Летом прошлого года Ford и Volkswagen оформили альянс, в рамках которого создадут несколько совместных коммерческих автомобилей. Ford отвечает за разработку нового поколения пикапов Ford Ranger и VW Amarok, их производство начнётся на заводе Ford в ЮАР в 2022 году. Также Ford взял на себя обязательство разработать следующее поколение однотонных фургонов Ford Transit Custom и VW Transporter, в том числе их электрические версии, которые встанут на конвейер турецкого завода Ford в 2023 году.

Volkswagen в свою очередь будет выпускать клона нового VW Caddy под маркой Ford на своём польском заводе и предоставит Ford платформу MEB для выпуска как минимум одной легковой электрической модели — старт её производства на головном европейском заводе Ford в Кёльне (Германия) намечен на 2023 год. Новые среднеразмерные фургоны Ford Transit и VW Crafter партнёры будут разрабатывать отдельно друг от друга, альянс на них не распространяется.

Казалось бы ближайшее будущее линейки LCV от Ford уже предопределено, но сегодня «синий овал» анонсировал ещё одну коммерческую новинку, производство которой наладят в 2023 году на заводе Ford в румынском городе Крайова. Ford купил эту площадку в 2008 году у Daewoo и с тех пор инвестировал в неё около 1,7 млрд долларов, сейчас завод выпускает субкомпактные кроссоверы EcoSport и Puma, а также бензиновые двигатели 1.0 EcoBoost. Ещё 300 тысяч долларов будут потрачены на освоение новой коммерческой модели c бензиновыми и дизельными двигателями, электрическая модификация увидит свет в 2024 году.

Румынский завод Ford в городе Крайова

В официальном пресс-релизе Ford нет ни слова о том, какую именно машину Ford собирается делать в Румынии, но по данным информированных источников Automotive News Europe речь идёт о маленьком бюджетном «каблучке», который будет проще и доступнее «каблучка» на базе VW Caddy и сможет конкурировать с новым Renault Express (в прошлом Dacia Dokker) и грузовой версией электрического хэтчбека Dacia Spring.

Таким образом Ford решил последовать примеру компании Renault, у которой в младшем сегменте LCV теперь стазу три модели — новый Renault Kangoo, Renault Express и Dacia Spring Cargo. Румынская сборка, надо полагать, станет одним из гарантов доступной цены грядущего фургончика от «синего овала».

Напомним, что в феврале европейское подразделение Ford заявило о намерении полностью отказаться от ДВС на легковых автомобилях к 2030 году. В сегменте LCV две трети продаж к 2030 году должны составить розеточные модели, то есть электромобили и plug-in гибриды.

По итогам 2020 года Ford занял второе место в европейском сегменте LCV, реализовав 287 801 автомобиль. На первом месте — корпорация Stellantis: продано 554 376 машин. Третье место заняла компания Renault — продано 265 488 машин. Более подробно со статистикой можно ознакомиться в нашем отдельном материале.

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