Stellantis стал абсолютным лидером европейского рынка LCV. Чем ответят Ford и VW?

Аналитическое агентство JATO Dynamics опубликовало статистику продаж лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в Европе в 2020 году. Выяснилось, что свежеиспечённая корпорация Stellantis, образованная в результате слияния Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles, продаёт в два раза больше машин, чем любой другой конкурент, но самой востребованной моделью в сегменте при этом стал немецкий Mercedes-Benz Sprinter.

Статистика продаж LCV достаточно сложно собираемая и в открытых источниках вы её вряд ли не найдёте. Издание Automotive News Europe сегодня опубликовало для подписчиков выдержки из закрытого отчёта JATO Dynamics по европейскому рынку лёгких коммерческих автомобилей. В статистике впервые фигурирует корпорация Stellantis. Юридически она была оформленная только в начале этого года, поэтому итоги её работы в 2020 году подвели, так сказать, задним числом, как если бы PSA и FCA формально работали вместе с начала 2020 года, а не 2021-го. Фактически так и было, ведь о планах слияния партнёры сообщили миру ещё в 2019 году.

Между тем ещё в июне прошлого года, когда юристы PSA и FCA уже полным ходом готовили слияние, Еврокомиссия выразила обеспокоенность риском полного доминирования будущего автогиганта на рынке LCV. К декабрю чиновники подготовили регулирующий документ, который в интересах конкуренции обязывает Stellantis сохранить сотрудничество с Toyota (имеется ввиду выпуск для японской компании фургонов и микроавтобусов ProAce) и предоставить конкурентам доступ к своей разветвлённой сети сервисных центров.

Теперь к цифрам: продажи LCV в 2020 году в 27 странах-членах Евросоюза сократились на 18% до 1 732 462 единиц. Из них 554 376 пришлись на Stellantis (Groupe PSA продала 421 481 автомобиль, FCA — 132 895). На втором месте компания Ford — продан 287 801 автомобиль, на третьем Renault — 265 488. Далее следуют Volkswagen — 213 038 шт., Mercedes-Benz — 188 701 шт., Toyota — 54 492 шт., CNH (Iveco) — 51 338 шт. и Nissan — 36 490 шт.

Citroen Berlingo

По моделям расклад такой. В сегменте «каблучков» лидирует Citroen Berlingo — продано 65 869 шт., на втором месте Peugeot Partner — 64 369 шт., на третьем Renault Kangoo — 52 459 шт. Отметим, что в этом году Renault помимо нового Kangoo выводит на европейский рынок более дешёвый «каблучок» Express (по сути, рестайлинговый Dacia Dokker), который должен помочь французской марке увеличить свою долю в младшем классе LCV.



Ford Transit Custom

В сегменте однотонных LCV первое место занял Ford Transit Custom — продано 109,763 шт., на втором VW Transporter — 73 817 шт., на третьем Renault Trafic — 62 007 шт.



Mercedes-Benz Sprinter

В сегменте среднеразмерных фургонов лучшим стал Mercedes-Benz Sprinter — продано 110 257 шт., на втором месте Renault Master — 89 632 шт., на третьем Ford Transit — 70 760 шт.



Ford Ranger

В сегменте пикапов на первом месте Ford Ranger — продано 43 288 шт., на втором месте Toyota Hilux — 25 260 шт., на третьем Mitsubishi L200 — 15 437 шт. Mitsubishi в ближайшее время выведет L200 с европейского рынка, зато на него вернётся VW Amarok, уже в новом поколении, разработку которого курирует компания Ford в рамках альянса с Volkswagen.



Также Ford разработает в рамках альянса следующее поколение однотонных фургонов Ford Transit Custom и VW Transporter, что позволит обеим компаниям снизить себестоимость этих моделей и сделать их более конкурентоспособными.

В ближайшие годы Ford и VW вполне могут опередить Stellantis в сегменте LCV, но в статистике они всё равно будут фигурировать как две отдельные компании, потому что альянс — это не слияние, и даже частично обмениваться акциями Ford и VW не захотели, глядя на то, к какому раздраю это привело в альянсе Renault-Nissan.

Fiat Ducato

Stellantis, как можно понять из цифр, лидирует в основном за счёт большой номенклатуры марок и моделей, не имея при этом за рамками сегмента «каблучков» моделей-лидеров. Самое слабое звено — это морально устаревшее семейство среднеразмерных фургонов Citroen Jumper, Fiat Ducato и Peugeot Boxer, выпускающееся с 2006 года и остро нуждающееся в смене поколений. Opel Movano пока по-прежнему представляет собой перелицованный Renault Master.

