Отзывные кампании ×
  • Hyundai заменит более 80 тысяч батарей на своих электромобилях. Сколько заплатит LG Chem?

Hyundai заменит более 80 тысяч батарей на своих электромобилях. Сколько заплатит LG Chem?

24.02.2021 303 0 0

Случилось то, что многие предсказывали: Hyundai не смогла программно побороть дефект в батареях своих электромобилей и теперь вынуждена объявить об их поголовной замене, которая обойдётся примерно в 900 млн долларов. Теперь Hyundai предстоит разделить эти затраты с поставщиком батарей — компанией LG Chem.

 

Минувшей осенью Hyundai объявила о глобальном отзыве 77 тысяч кроссоверов Kona Electric, выпущенных до марта 2020 года включительно, у которых есть риск самовозгорания в связи с возможным производственным дефектом ячеек батареи. Осенний отзыв не имел чёткой программы ремонта: часть машин получила обновление программы управления батареей BMS (Battery Management System), на некоторых меняли батарею целиком.

Точная причина пожаров до сих пор не установлена — внутреннее расследование на эту тему продолжается. В январе к нему подключилось Министерство транспорта Южной Кореи, после того как в городе Дэгу загорелся кроссовер Kona Electric, уже прошедший бесплатный ремонт в рамках отзыва (в данном случае имело место лишь обновление ПО). Всего на данный момент известно о 15 случаях возгорания Kona Electric: 11 в Южной Корее, 2 в Канаде и по одному в Австрии и Финляндии.

Сегодня агентство Reuters сообщило, что руководство Hyundai приняло решение заменить батареи на всех находящихся в группе риска электромобилях, причём сюда вошли не только кроссоверы Kona Electric, но и электрические хэтчбеки Ioniq перового поколения (не путать с новым Ioniq 5, представленным на этой неделе) и автобусы Hyundai Elec City, на которых также установлена батарея LG Chem, — всего 82 000 машин.

В ближайшие дни Hyundai и LG Chem предстоят непростые переговоры на тему того, кто и сколько заплатит за эту отзывную кампанию. Южнокорейский минтранс утверждает, что именно LG Chem допустила брак на своём китайском заводе по выпуску батарей, а LG Chem обвиняет Hyundai в том, что она игнорировала рекомендации LG Chem по написанию программы управления батареей в режиме быстрой зарядки, а бракованные ячейки сами по себе не могут стать причиной пожаров. По этой логике выходит, что проблему можно решить обновлением ПО. Hyundai пока от комментариев отказывается. Стоимость акций Hyundai на биржах сегодня снизилась на 3,9%, LG Chem — на 2,8%.

Когда именно начнётся замена батарей, пока неизвестно — это будет зависеть от скорости и результатов переговоров между Hyundai и LG Chem, а также от результатов правительственного расследования всей этой истории. Владельцам машин из группы риска пока рекомендовано не заряжать их более чем на 90% и ждать дальнейших указаний от производителя.

В ноябре прошлого года Hyundai представила обновлённый кроссовер Kona Electric — на него потребители пока не жаловались. Всего в прошлом году в мире, по данным ресурса EV Sales, было продано 65 075 кроссоверов Kona Electric — пятое место в списке самых популярных электромобилей. Лидером же сегмента в прошлом году стал седан Tesla Model 3: продано 365 240 шт., на втором месте бюджетный китайский ситикар Wuling Hongguang Mini EV — 119 255 шт., на третьем хэтчбек Renault Zoe – 100 431 шт., на четвёртом кроссовер Tesla Model Y – 79 734 шт.

электромобиль отзывы отзывные кампании Hyundai Hyundai Kona

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Chery Tiggo T11 с пробегом: удачная ходовая со вкусом Тойоты и сомнительный мотор 1,8 Наиболее старым Тигго уже 15 лет, и стоят такие машины соблазнительно дёшево. В первой части обзора мы отчасти уже поняли, почему: увы, скорость гниения металла у этого кроссовера очень выс... 198 0 0 24.02.2021
Статьи / Авто недели Сказка о принце и богине: стоит ли покупать Citroen DS5 за миллион рублей В России не так много тех, кто может позволить себе выбирать автомобиль сердцем. Причем слово «позволить» далеко не всегда связано с финансами – зачастую причиной отказа от желанной машины с... 3829 3 0 23.02.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Toyota Venza Toyota Venza нельзя назвать фаворитом российского рынка. И появилась она у нас официально только в 2013-м, и ушла тихо и незаметно, в начале 2016 года, причем все три года модель оставалась... 9654 2 1 23.02.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 108505 27 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 105943 23 16 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 80550 3 32 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings