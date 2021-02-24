Hyundai заменит более 80 тысяч батарей на своих электромобилях. Сколько заплатит LG Chem?

Случилось то, что многие предсказывали: Hyundai не смогла программно побороть дефект в батареях своих электромобилей и теперь вынуждена объявить об их поголовной замене, которая обойдётся примерно в 900 млн долларов. Теперь Hyundai предстоит разделить эти затраты с поставщиком батарей — компанией LG Chem.

Минувшей осенью Hyundai объявила о глобальном отзыве 77 тысяч кроссоверов Kona Electric, выпущенных до марта 2020 года включительно, у которых есть риск самовозгорания в связи с возможным производственным дефектом ячеек батареи. Осенний отзыв не имел чёткой программы ремонта: часть машин получила обновление программы управления батареей BMS (Battery Management System), на некоторых меняли батарею целиком.

Точная причина пожаров до сих пор не установлена — внутреннее расследование на эту тему продолжается. В январе к нему подключилось Министерство транспорта Южной Кореи, после того как в городе Дэгу загорелся кроссовер Kona Electric, уже прошедший бесплатный ремонт в рамках отзыва (в данном случае имело место лишь обновление ПО). Всего на данный момент известно о 15 случаях возгорания Kona Electric: 11 в Южной Корее, 2 в Канаде и по одному в Австрии и Финляндии.

Сегодня агентство Reuters сообщило, что руководство Hyundai приняло решение заменить батареи на всех находящихся в группе риска электромобилях, причём сюда вошли не только кроссоверы Kona Electric, но и электрические хэтчбеки Ioniq перового поколения (не путать с новым Ioniq 5, представленным на этой неделе) и автобусы Hyundai Elec City, на которых также установлена батарея LG Chem, — всего 82 000 машин.



В ближайшие дни Hyundai и LG Chem предстоят непростые переговоры на тему того, кто и сколько заплатит за эту отзывную кампанию. Южнокорейский минтранс утверждает, что именно LG Chem допустила брак на своём китайском заводе по выпуску батарей, а LG Chem обвиняет Hyundai в том, что она игнорировала рекомендации LG Chem по написанию программы управления батареей в режиме быстрой зарядки, а бракованные ячейки сами по себе не могут стать причиной пожаров. По этой логике выходит, что проблему можно решить обновлением ПО. Hyundai пока от комментариев отказывается. Стоимость акций Hyundai на биржах сегодня снизилась на 3,9%, LG Chem — на 2,8%.

Когда именно начнётся замена батарей, пока неизвестно — это будет зависеть от скорости и результатов переговоров между Hyundai и LG Chem, а также от результатов правительственного расследования всей этой истории. Владельцам машин из группы риска пока рекомендовано не заряжать их более чем на 90% и ждать дальнейших указаний от производителя.



В ноябре прошлого года Hyundai представила обновлённый кроссовер Kona Electric — на него потребители пока не жаловались. Всего в прошлом году в мире, по данным ресурса EV Sales, было продано 65 075 кроссоверов Kona Electric — пятое место в списке самых популярных электромобилей. Лидером же сегмента в прошлом году стал седан Tesla Model 3: продано 365 240 шт., на втором месте бюджетный китайский ситикар Wuling Hongguang Mini EV — 119 255 шт., на третьем хэтчбек Renault Zoe – 100 431 шт., на четвёртом кроссовер Tesla Model Y – 79 734 шт.

