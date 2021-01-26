Кроссоверы Hyundai Kona Electric продолжают гореть даже после отзыва

Глобальная отзывная кампания, объявленная осенью этого года в связи с несколькими случаями возгорания электрических кроссоверов Hyundai Kona, похоже, не дала желаемых результатов. В минувшую субботу в южнокорейском городе Дэгу на общественной зарядной станции загорелся кроссовер Kona Electric, уже прошедший бесплатный ремонт в рамках отзыва. Министерство транспорта Южной Кореи начало в отношении Hyundai проверку с целью выяснить, достаточно ли адекватно автопроизводитель подошёл к отзыву своей дефектной продукции.

Объявленный в октябре отзыв затронул около 77 тысяч кроссоверов Hyundai Kona Electric, произведённых до марта 2020 года включительно, а первые три случая возгорания этих кроссоверов, как следует из документов Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), были зафиксированы в марте 2019 года, тогда же Hyundai начала внутреннее расследование по факту этих инцидентов.

К осени 2020-го количество сгоревших Kona Electric достигло тринадцати, при этом Hyundai и поставщик батарей LG Chem так и не смогли достоверно установить, что именно является причиной пожаров. В качестве рабочей версии называются внутренние повреждения, допущенные при производстве некоторых ячеек батареи.

Отзывная кампания предусматривает обязательное обновление программы управления батареей BMS (Battery Management System): в частности расширены функции мониторинга батареи во время стоянки автомобиля, ведь известные случаи возгорания происходили именно с припаркованными кроссоверами. Например, владелец Kona Electric с канадского острова Бизар поставил машину в гараж, ушёл на кухню, и уже оттуда услышал взрыв, в результате которого его кроссовер и гараж были уничтожены.



Отзыв также предусматривает в ряде случаев дорогостоящую замену батареи за счёт производителя, но ни в документах NHTSA, ни в других открытых источниках не сказано, в каких именно случаях происходит такая замена. Reuters со ссылкой на собственный анонимный источник сообщает, что на сгоревшем Дэгу кроссовере батарею не меняли и ограничились только обновлением софта. Видимо, это и послужило поводом к правительственному расследованию в отношении Hyundai — возникли подозрения, что компания не хочет брать на себя лишние расходы и менять батареи на всех машинах, то есть подвергает жизнь и имущество граждан опасности.

Собственное расследование Hyundai причин пожаров Kona Electric тоже пока не завершено, но, судя по опыту других компаний, закончиться оно может добровольным решением о замене батарей на всех машинах из группы риска. Так, Ford в ноябре прошлого года после долгого разбирательства причин пожаров plug-in гибридных кроссоверов Kuga PHEV решил заменить батареи производства Samsung на всех находящихся в группе риска автомобилях (около 21 тысячи).



В свою очередь корпорация General Motors в ноябре объявила об отзыве пожароопасных хэтчбеков Chevrolet Bolt EV с батареями LG Chem, но здесь ситуация такая же как у Hyundai: причины пожаров (12 зарегистрированных случаев) пока неясны, отзыв предусматривает лишь обязательное обновление ПО.

В том же ноябре Hyundai представила обновлённый кроссовер Kona Electric, жалоб на который пока не поступало, а 2 февраля корейский бренд проведёт мировую премьеру электромобиля нового поколения под названием Ioniq 5.

