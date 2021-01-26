Hyundai показала на видео «зелёный» кросс-хэтч Ioniq 5, который может добраться до России

Минувшим летом Hyundai объявила о создании отдельного бренда для своих «электричек»: для новой марки выбрали имя Ioniq, под которым пока еще выпускают лифтбек, доступный в виде электрокара, «обычного» гибрида и гибрида с возможностью подзарядки от электросети. О судьбе прежнего Ионика компания умолчала, видимо, эта «пятидверка» канет в Лету. Ну а первенцем «зеленого» бренда станет кросс-хэтчбек Ioniq 5. Рендеры и несколько видеотизеров грядущей новинки корейцы распространили пару недель назад, а теперь опубликован еще один ролик, и в нем «живую» машину можно рассмотреть чуть подробнее.

Внешний облик Ioniq 5 выполнен по мотивам концепта Hyundai 45, представленного в 2019-м. Последний же, в свою очередь, «вдохновлен» Hyundai Pony 1974 года. Главные «фишки» экстерьера новой модели — «пиксельная» оптика (причем как головная, так и фонари), заходящий на крылья капот и выдвижные ручки дверей. Кроме того, электрокару достались 20-дюймовые колеса.

Ioniq 5 1 / 6 Ioniq 5 2 / 6 Ioniq 5 3 / 6 Ioniq 5 4 / 6 Ioniq 5 5 / 6 Ioniq 5 6 / 6

Салон серийной версии засвечен совсем уж мельком: на предыдущих тизерах показана лишь розетка, к которой можно будет подключать электроприборы мощностью до 3,5 кВт (функцию назвали V2L, Vehicle-to-Load). Также заявлено, что спинки передних кресел откидываются назад под углом 90 градусов «одним нажатием кнопки». Ну и еще внутри, скорее всего, будет то, что сегодня в тренде: виртуальная «приборка», проекционный дисплей и крупный тачскрин мультимедийной системы (не исключено, что развлекательных экранов и вовсе окажется несколько).



Ioniq 5. На второй картинке — в окружении нынешних традиционных моделей Hyundai 1 / 2 Ioniq 5. На второй картинке — в окружении нынешних традиционных моделей Hyundai 2 / 2

Напомним, Ioniq 5 – это не только первенец нового суббренда, но и первая модель, в основе которой лежит модульная платформа E-GMP (Electric Global Modular Platform), разработанная специально для «электричек» концерна Hyundai-Kia. У базовых моделей на этой «тележке» — задний привод, то есть электромотор расположен на задней оси, у дорогих версий – два электродвигателя и, соответственно, полный привод. Вполне возможно, что топовый Ioniq 5 – полноприводный. По неофициальным данным, на выбор предложат два варианта батареи – емкостью 58 или 73 кВт*ч, во втором случае «дальнобойность» якобы составит около 500 км (по циклу WLTP). Для Ioniq 5 предусмотрена «сверхбыстрая зарядка» — от терминалов с напряжением 800 вольт и мощностью 350 кВт можно будет получить запас хода более 100 км всего за пять минут.



Полноценная презентация Ioniq 5 пройдет в середине февраля. В следующем году должна появиться вторая модель Ioniq – это будет седан, созданный по мотивам концепта Hyundai Prophecy. А в 2024 году гамма пополнится полноразмерным кроссовером Ioniq 7 (его предвестник показан только на картинках) .



Между тем новый бренд планируют вывести и на российский рынок, причем уже в этом году, о чем ранее сообщил глава местного подразделения Hyundai. Судя по всему, речь шла о кросс-хэтче.