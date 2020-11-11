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  • Hyundai обновил «зелёную» Kona: кроссовер стал длиннее, но остался с прежней начинкой

Hyundai обновил «зелёную» Kona: кроссовер стал длиннее, но остался с прежней начинкой

11.11.2020 9 0 0

В продаже рестайлинговая версия с приставкой Electric к названию появится в следующем году, цены пока неизвестны.

 

Корейская марка вывела на рынок свой очередной кроссовер Kona в 2017 году, а в 2018-ом появилась электрическая версия паркетника. За прошлый год в Европе было продано 105 030 экземпляров, что на 60,4% больше, чем в 2018-ом. За первые девять месяцев текущего года старосветские дилеры реализовали 85 979 единиц (+10,7%). За всё время продаж на этом рынке клиенты купили около 53 тыс. «зелёных» Kona. В сентябре 2020-го Hyundai обновил «обычную» Kona, теперь пришла очередь версии с приставкой Electric к названию.

В ходе рестайлинга «электрокроссоверу» поправили внешность. Kona Electric получила иную головную оптику со светодиодными дневными ходовыми огнями, другие колёса и заглушку на месте традиционной решётки радиатора. На передней части теперь имеется асимметричный порт для зарядки. Колёсные арки теперь окрашены в цвет кузова (кстати, в палитре появилось девять новых вариантов), корму украсили иные фонари. Из-за новых бамперов длина паркетника выросла на 40 мм (до 4220 мм).

Обновление электрической Коны затронуло и интерьер. За дополнительную плату доступна модернизированная цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма (у предшественника – семь дюймов). Такого же размера теперь стал тачскрин мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и функцией беспроводной связи. Также салон «освежили» за счёт диодной контурной подсветки и дополнительных USB-портов для пассажиров, сидящих сзади.

За безопасность в обновлённом «электрокроссе» теперь отвечают в том числе системы предотвращения столкновений с машинами в слепых зонах и движения в перпендикулярном направлении при выезде задним ходом с парковки. Кроме того, появилась функция, которая предупреждает пассажиров, собирающихся открыть дверь и покинуть салон, о приближении транспорта.

Из-за смены резины максимальный запас хода на одной зарядке у Hyundai Kona Electric вырос с 300 и 470 км (в зависимости от версии, расчёт вели по циклу WLTP) до 305 и 484 км. При этом ёмкость литий-ионных батарей по-прежнему равна 39,2 и 64 кВт*ч. Чтобы зарядить аккумуляторы с 10 до 80% с помощью зарядного терминала мощностью 100 кВт, понадобится 47 минут, а если использовать устройство на 7,2 кВт, уйдёт соответственно около шести и свыше девяти часов.

Остальную технику тоже решили оставить без изменений. Начальная версия кроссовера Kona Electric оснащается 136-сильным электродвигателем, а вариант «побогаче» оснастили электромотором с отдачей в 204 л.с. (максимальный крутящий момент в обоих случаях составляет 395 Нм). Отметим, динамические показатели модели стали ниже: так, базовая Kona Electric теперь разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9,9 секунды (предшественник – за 9,3 секунды); топовая модификация набирает первую сотню за 7,9 секунды (ранее – 6,7 секунды). 

На европейский рынок рестайлинговая версия Hyundai Kona Electric выйдет в следующем году. Цены станут известны ближе к старту продаж. В России не представлена ни электрическая, ни «обычная» версии Kona. На нашем рынке бестселлером марки уже несколько лет подряд остаётся паркетник Creta. Он же на сегодняшний день продолжает возглавлять ТОП-10 самых популярных SUV в РФ.

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