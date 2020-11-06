ТОП-10 SUV России: «минус» Креты, внушительный прирост у X-Trail и третье место Lada 4x4

Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, по итогам октября текущего года самым популярным кроссовером в России остается Hyundai Creta, однако модель корейской марки ушла в «минус», пусть и небольшой: реализовано 6688 единиц, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Впрочем, Крета все равно намного опережает ближайшего преследователя. Напомним, весной паркетник Hyundai для РФ слегка обновили, а в следующем году наша версия сменит поколение.
На второй строчке, как и в сентябре, находится Toyota RAV4, причем по сравнению с октябрем 2019-го его продажи выросли вдвое – до 3676 штук. К слову, кроссовер актуальной генерации вышел на наш рынок как раз год назад. Третье место в свежем рейтинге досталось Lada 4x4, и она тоже в «плюсе» (3299 единиц, +15%), хотя не исключено, что дело вовсе не в том, что клиенты оценили новый салон, который вазовский внедорожник получил под конец прошлого года, а в крупном госзаказе.
Четвертое место в октябрьском ТОП-10 у Renault Duster, но динамика отрицательная (3264 ед., -5%). Кстати, наш Дастер скоро наконец-то сменит поколение: замаскированные прототипы стали все чаще попадаться на российских дорогах, считается, что снаружи и внутри новый кроссовер будет похож на своего бразильского брата.
Замыкает первую «пятерку» на этот раз Volkswagen Tiguan, и это последняя модель в свежем списке с «минусом» (3245 шт., -12%). Между тем российский офис марки уже анонсировал рестайлинговую версию: дождемся ее, а потом посмотрим, вернется ли Тигуан к росту или же, напротив, покупателей, отпугнет «унылая» головная оптика в стиле «восьмого» Гольфа.
ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в октябре 2020 года
|
Место
|
Модель
|
Продажи в октябре 2020 г., шт.
|
Продажи в октябре 2019 г., шт.
|
Разница
|
1
|
Hyundai Creta
|
6 688
|
6 806
|
-2%
|
2
|
Toyota RAV4
|
3 676
|
1 721
|
+114%
|
3
|
Lada 4x4
|
3 299
|
2 861
|
+15%
|
4
|
Renault Duster
|
3 264
|
3 431
|
-5%
|
5
|
Volkswagen Tiguan
|
3 245
|
3 704
|
-12%
|
6
|
Kia Sportage
|
2 646
|
2 101
|
+26%
|
7
|
Hyundai Tucson
|
2 564
|
2 204
|
+16%
|
8
|
Nissan X-Trail
|
2 549
|
886
|
+188%
|
9
|
Mitsubishi Outlander
|
2 518
|
2 381
|
+6%
|
10
|
Skoda Kodiaq
|
2 378
|
2 364
|
+0,6%
Еще из примечательного – внушительный прирост Nissan X-Trail и возвращение в список Шкоды. По сравнению с прошлым годом продажи кроссовера японской марки выросли почти втрое (2549 шт., +188%), но октябрь 2019-го вообще стал одним из худших месяцев для Ниссана в РФ в целом, тогда совокупный объем продаж всех его моделей составил всего 2832 единицы. Ну а Skoda в ТОП-10 самых популярных SUV страны в последний раз мы видели в июле, причем тогда в списке был компакт Karoq, а в нынешний рейтинг вошел более крупный и дорогой Kodiaq (2378 шт., +0,6%). Отметим, в общий список самых продаваемых моделей российского рынка Карок все же вошел (у него 23-я строчка, 2264 шт.).
По итогам января-октября 2020 года среди SUV лидирует Hyundai Creta (58 786 шт., динамика нулевая), второе место у Toyota RAV4 (29 724 ед., +29%), на третьей строчке находится Volkswagen Tiguan (26 989 шт., -7%).
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