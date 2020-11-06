ТОП-10 SUV России: «минус» Креты, внушительный прирост у X-Trail и третье место Lada 4x4

В свежем рейтинге самых продаваемых автомобилей сегмента SUV отрицательные результаты продемонстрировали лишь три модели. В первой «тройке» — изменения, кроме того, в список вернулась Шкода, но не с компактом Karoq, а с флагманским Kodiaq.

Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, по итогам октября текущего года самым популярным кроссовером в России остается Hyundai Creta, однако модель корейской марки ушла в «минус», пусть и небольшой: реализовано 6688 единиц, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Впрочем, Крета все равно намного опережает ближайшего преследователя. Напомним, весной паркетник Hyundai для РФ слегка обновили, а в следующем году наша версия сменит поколение.

На второй строчке, как и в сентябре, находится Toyota RAV4, причем по сравнению с октябрем 2019-го его продажи выросли вдвое – до 3676 штук. К слову, кроссовер актуальной генерации вышел на наш рынок как раз год назад. Третье место в свежем рейтинге досталось Lada 4x4, и она тоже в «плюсе» (3299 единиц, +15%), хотя не исключено, что дело вовсе не в том, что клиенты оценили новый салон, который вазовский внедорожник получил под конец прошлого года, а в крупном госзаказе.

Lada 4x4

Четвертое место в октябрьском ТОП-10 у Renault Duster, но динамика отрицательная (3264 ед., -5%). Кстати, наш Дастер скоро наконец-то сменит поколение: замаскированные прототипы стали все чаще попадаться на российских дорогах, считается, что снаружи и внутри новый кроссовер будет похож на своего бразильского брата.



Замыкает первую «пятерку» на этот раз Volkswagen Tiguan, и это последняя модель в свежем списке с «минусом» (3245 шт., -12%). Между тем российский офис марки уже анонсировал рестайлинговую версию: дождемся ее, а потом посмотрим, вернется ли Тигуан к росту или же, напротив, покупателей, отпугнет «унылая» головная оптика в стиле «восьмого» Гольфа.

ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в октябре 2020 года

Место Модель Продажи в октябре 2020 г., шт. Продажи в октябре 2019 г., шт. Разница 1 Hyundai Creta 6 688 6 806 -2% 2 Toyota RAV4 3 676 1 721 +114% 3 Lada 4x4 3 299 2 861 +15% 4 Renault Duster 3 264 3 431 -5% 5 Volkswagen Tiguan 3 245 3 704 -12% 6 Kia Sportage 2 646 2 101 +26% 7 Hyundai Tucson 2 564 2 204 +16% 8 Nissan X-Trail 2 549 886 +188% 9 Mitsubishi Outlander 2 518 2 381 +6% 10 Skoda Kodiaq 2 378 2 364 +0,6%

Skoda Kodiaq

Еще из примечательного – внушительный прирост Nissan X-Trail и возвращение в список Шкоды. По сравнению с прошлым годом продажи кроссовера японской марки выросли почти втрое (2549 шт., +188%), но октябрь 2019-го вообще стал одним из худших месяцев для Ниссана в РФ в целом, тогда совокупный объем продаж всех его моделей составил всего 2832 единицы. Ну а Skoda в ТОП-10 самых популярных SUV страны в последний раз мы видели в июле, причем тогда в списке был компакт Karoq, а в нынешний рейтинг вошел более крупный и дорогой Kodiaq (2378 шт., +0,6%). Отметим, в общий список самых продаваемых моделей российского рынка Карок все же вошел (у него 23-я строчка, 2264 шт.).



По итогам января-октября 2020 года среди SUV лидирует Hyundai Creta (58 786 шт., динамика нулевая), второе место у Toyota RAV4 (29 724 ед., +29%), на третьей строчке находится Volkswagen Tiguan (26 989 шт., -7%).