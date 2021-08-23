В пожарном порядке: GM отзывает все выпущенные Chevrolet Bolt и останавливает их продажи

После десяти случаев возгорания из-за бракованных аккумуляторов LG Chem корпорация General Motors решилась на дорогостоящий отзыв всех электромобилей семейства Chevrolet Bolt, выпущенных с 2016 года по настоящее время, и заменить на них батареи. Отзыв обойдётся GM по меньше мере в 1,8 млрд долларов и она хочет взыскать их с корейского поставщика.

General Motors объявила об отзыве Chevrolet Bolt EV ещё в ноябре прошлого года, но тогда он затрагивал только хэтчбеки 2017-2019 модельных годов общим числом 68 677 шт. и корпорация надеялась устранить риск возгорания программным методом, предложив в качестве паллиативной меры не заряжать батарею более чем на 90%. Теперь же, после месяцев изучения этой проблемы, GM пришла к выводу, что решить её можно только путём полной замены батареи и включила в отзывную кампанию все выпущенные электромобили Bolt, в том числе совсем свежие рестайлинговые хэтчбеки Bolt EV и соплатформенные кроссоверы Bolt EUV 2022 модельного года.

Кроссовер Chevrolet Bolt EUV

В расширенную часть отзыва попали 73 018 электромобилей, реализованные в США и Канаде. К ним, очевидно, следует добавить экземпляры Bolt EV, проданные за пределами Северной Америки, и европейские клоны Opel/Vauxhall Ampera-e, то есть как минимум десять тысяч машин. Итого под отзыв попадут более 150 тысяч электромобилей. Общая сумма затрат на отзыв составит 1,8 млрд долларов. По иронии судьбы примерно в такую же сумму сегодня обходится строительство современного завода по выпуску аккумуляторных батарей для электромобилей…



Рестайлинговый хэтчбек Chevrolet Bolt EV

В пресс-релизе, посвящённом отзыву, GM возлагает вину за него на поставщика батарей — корейскую компанию LG Chem: оторванное крепление анода и/или замятый сепаратор встречаются в одном и том же блоке батареи, при этом дефектные батареи поступали не только с головного батарейного завода LG Chem Ochang в Южной Корее, но и с других предприятий. Очевидно, имеет место какой-то системный сбой, который LG Chem давно следовало бы устранить. В феврале, напомним, Hyundai объявила о вынужденной замене дефектных батарей LG Chem на 82 тысячах своих электромобилей (в основном это кроссоверы Kona Electric).



Батарея у Chevrolet Bolt состоит из пяти модулей, и GM знает, какой именно модуль может содержать дефектные ячейки, по по ряду причин, о которых предпочитает не распространяться, будет менять не потенциально дефектный модуль, а батарею целиком.

General Motors, как и Hyundai, будет пытаться переложить все затраты по отзыву на LG Chem, но жёсткое давление может поставить под угрозу всю программу электрификации модельного ряда GM, завязанную на корейского поставщика. Новая электромобильная платформа Ultium, на которой GM строит все своих ключевые новинки, в том числе электрический пикап Chevrolet Silverado EV, должны получать батареи от расположенных в США совместных с LG предприятий — первое находится в Лордстауне (штат Огайо), второе строится в Спринг-Хилл (штат Теннесси). Конфликт на почве отзыва Chevrolet Bolt может привести к тому, что корейцы не захотят или не смогут исполнить свои обязательства в этих СП, что стало бы для GM катастрофой. Полагаем, что с учётом рисков для всех, партнёры как-нибудь в итоге договорятся, но не факт, что мы узнаем об этих договорённостях.



Сборка Chevrolet Bolt на заводе GM Orion Assembly в штате Мичиган.

Пока что, как сообщает Reuters (в релизе GM этой информации нет), продажи всех Chevrolet Bolt приостановлены на неопределённый срок. Сроки замены батарей тоже не определены — более 150 тысяч батарей ещё только предстоит произвести. Пока что владельцам рекомендуется по-прежнему не заряжать батарею более чем на 90%, не разряжать её слишком сильно (нужно, чтобы запас хода не падал ниже 70 миль или 113 км), не оставлять машины в гараже на ночь на зарядку и парковать их исключительно на улице, подальше от других машин и объектов, на которые могло бы перекинуться пламя в случае пожара.



Добавим, что хитом продаж Chevrolet Bolt так и не стал, хотя результаты продаж за первое полугодие 2021-го благодаря недавнему обновлению — лучшие в его карьере: реализовано 20 288 шт. Лучшим годом продаж пока считается 2017-й, когда было продано 23 297 экземпляров Bolt EV. Для сравнения скажем, что кроссовер Tesla Model Y с января по июнь этого года разошёлся в США тиражом 76 429 шт., седан Tesla Model 3 — 51 510 шт.

