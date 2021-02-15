Американские бюджетники: в Chevrolet обновили Bolt EV и представили кроссовер на его основе

Марка Chevrolet принадлежит концерну General Motors. О том, что на базе электрического хэтчбека будет выпущен кроссовер – Bolt EUV (Electric Utility Vehicle) – стало известно ещё в марте прошлого год. Тогда же в Шеви рассказали о плановом рестайлинге исходной «пятидверки». Старт производства и продаж на домашнем рынке намечены на лето 2021-го. Выпуск наладят на предприятии компании, расположенном в Мичигане.

На фото: обновлённый Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt появился в линейке бренда в 2016 году, техническую модернизацию модель пережила в 2019-ом. В целом, продажи электрических хэтчбеков в США идут относительно неплохо: к примеру, по итогам «ковидного» 2020-го (когда авторынок заметно просел) дилеры бренда сумели реализовать 20 754 единицы, что на 26,4% больше, чем годом ранее. Отметим, этот результат выше, чем у Nissan Leaf (9564 шт.), но заметно проигрывает Tesla Model 3 (167 500 шт.).



После многочисленных тизеров Chevrolet наконец представила обновлённый «электрохэтч» Chevrolet Bolt EV. Автомобилю заметно подправили «передок»: у головной оптики изменилась форма, она получила динамические сигналы поворота и светодиодные дневные ходовые огни; кроме того, «пятидверке» дали иную заглушку в цвет кузова на месте традиционной решётки радиатора. Корму «освежили» за счёт новых задних фонарей и бампера.



На фото: салон обновлённого Chevrolet Bolt EV

Представление о внешности нового кроссовера ранее уже дал представленный в Китае Buick Velite 7. Отметим, у Chevrolet Bolt EUV в отличие от «хэтча» в передних стойках крыши нет небольших окон треугольной формы, на крыше имеются рейлинги. Расстояние между осями у паркетника больше (2675 мм против 2600 мм у «компакта»), так же как и длина (4306 мм против 4145 мм).

В ходе рестайлинга «зелёному» хэтчбеку Bolt изменили салон. Он получил иную переднюю панель, другие кресла и рулевое колесо, кнопочный пульт пришёл на замену джойстику управления коробкой передач. Диагональ виртуальной «приборки» составляет восемь дюймов, а тачскрина мультимедийной системы – 10,2 дюйма. У версий подороже есть вентиляция передних сидений и подогрев второго ряда. Интерьер паркетника такой же, как и у «хэтча», но ему доступна опция в виде панорамной крыши.



На фото: Chevrolet Bolt EUV

В плане «начинки» новый Bolt EV и Bolt EUV не отличаются: техника досталась автомобилям от дореформенной «пятидверки». Напомним, 204-сильный электромотор расположен на передней оси (максимальный крутящий момент – 360 Нм). Ёмкость аккумулятора составляет 65 кВт*ч, без подзарядки хэтчбек может проехать до 416 км, а запас хода кроссовера составляет 402 км (расчёт вели по циклу EPA).



В список оснащения паркетника Bolt EUV входит двухрежимное зарядное устройство переменного тока (оно позволяет подключаться к терминалам напряжением 120 или 240 вольт, причём во втором случае мощность равна 7,2 кВт). Для «электрохэтча» такой «зарядник» предлагается за дополнительную плату. Напомним, для кросса – первого среди моделей Chevrolet – стал доступен Super Cruise (это адаптивный круиз-контроль с функциями автопилота второго уровня), раньше он был только у машин марки Cadillac.



На фото: салон Chevrolet Bolt EUV

Стартовая цена обновлённого базового Bolt EV на домашнем рынке составляет 31 995 долларов (эквивалентно примерно 2,34 млн рублей по текущему курсу). То есть после рестайлинга модель подешевела на 4,5 тыс. долларов. За версию «хэтча» 2021 модельного года придётся заплатить 36 500 долларов (около 2,67 млн рублей). Начальный ценник Bolt EUV равен 33 995 долларов (около 2,49 млн рублей), а лимитированная серия Launch Edition обойдётся не менее чем в 43 495 долларов (около 3,18 млн рублей).

