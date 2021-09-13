Я вышел из аэропорта в город и завяз в снегу чуть ли не по колено. «Не хотите поменять вашу Короллу на классный автомобиль для зимы? Берите Trailblazer, доплата минимальная», – подмигнула чернокожая сотрудница проката. Как устоять? На дворе стоял 2003 год. Дело было в американском Детройте.

Помню, я шикарно погонял по пригородам Мотауна в ту суперснежную мичиганскую зиму. В почти пятиметровую машину со свистом влетела вся видеоаппаратура, шестицилиндровый мотор приятно урчал и подначивал нажать на газ, а мили заметенных дорог незаметно и комфортно наматывались на одометр.



Фаст-форвард на 18 лет. Я в Уфе, а на паркинге у аэропорта ждет новый Trailblazer. От рамной машины из 2000-х кроме имени не осталось ничего. Это ранит истинных ценителей марки со стажем – три цилиндра и меньше 4,5 метров в длину? Джи Эм, вы серьезно? Вполне! Целевая аудитория Трейла образца 2021 года не старше тридцати пяти, так что шесть «горшков» и четырехступенчатый автомат для многих – лишь атавизм убегающего углеводородного прошлого.

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И ведь действительно ДВС сейчас на пике развития – вот и мотор Трейлблейзера объемом 1,3 л выдает 150 сил, вписываясь в концепцию европейской и корейской линейки GM, в соответствии с которой литровая мощность моторов должна быть в районе 115 сил. Цилиндры делим пополам, зато передачи умножаем надвое. С безальтернативным 1,3 турбо в переднеприводном исполнении работает клиноременный вариатор, а если машина со всеми ведущими, то девятиступенчатый автомат. Именно полноприводные экземпляры в двух верхних комплектациях и выкатили на тест-драйв в окрестностях Магнитогорска и Уфы.

По мнению GM, Trailblazer будет конкурировать в России с кроссоверами Nissan Qashqai, Kia Sportage, Volkswagen Taos и Skoda Qaroq, а также Mazda CX-30 и Kia Seltos. И Шеви – единственный обладатель трехцилиндрового мотора в этой компании. Но если бы я не знал о том, что под капотом именно «трешка» – ни за что бы так не подумал. Свойственных таким агрегатам вибраций здесь не чувствуешь ни в движении, ни на холостом ходу, догадаться можно лишь по характерному приятному тембру. Как будто подрыкивает миниатюрная «шестерка». Как победили вибрации, мне рассказал руководитель службы технической поддержки Дженерал Моторз Россия и СНГ Игорь Мельников

Крутящий момент в 236 Нм в диапазоне 1600-4000 оборотов – это почти так же хорошо, как у четырехцилиндровых наддувных аналогов от Volkswagen и Renault. Но «почти» не считается. Если 9,2 секунды до сотни у переднеприводного Trailblazer – показатель на уровне конкурентов, то машина со всеми ведущими разгоняется на секунду дольше, а это уже явное отставание. В городе мотора хватает, а вот обгоны даются «Трейлу» уже не так легко, не помогают и резвые переключения толково настроенного автомата.

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За два дня мы накрутили полтысячи километров, добрая половина из которых пришлась на грейдеры и грунтовки. С точки зрения организаторов – затея смелая. На буераках легко не только убить шины, но и ушатать и подвеску, и путешественников. Но нет! В моем экипаже трое, и никто не жалуется ни на излишнюю тряску или раскачку, ни шум от летящих в арки камней, ни на тесноту. Здорово, что в салоне не подал голос ни один сверчок.

Интерьер интересен в первую очередь тканевыми вставками на передней панели и панелях дверей. Помните, нечто похожее было у Chevrolet Cruize? В верхних комплектациях сиденья отделаны искусственной или натуральной кожей, передние кресла опционно с вентиляцией, а это редкость в классе. Неплох и 385-литровый багажник. Мультимедийка третьего поколения с опциональным цветным сенсорным дисплеем на 8 дюймов дружит со смартфоном при поддержке Apple CarPlay и Android Auto. Однако фанаты цифры расстроятся – виртуальных приборов не получить даже за доплату.



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Trailblazer в комплектациях ACTIV и RS обут соответственно в 17- и 18-дюймовую резину, но даже на восемнадцатых колесах плавность хода хороша, лишь пару раз на откровенно больших ухабах пробило заднюю подвеску, а передняя держалась отлично. Не зря у российской версии Трейлблейзера, в отличие от европейской и американской, в передние стойки добавлены гидравлические ограничители отбоя – они явно работают. Задняя же полузависимая подвеска с традиционными резиновыми ограничителями. Но и тут есть изюм: механизм Уатта, призванный нивелировать осевое перемещение при прохождении неровностей.

Действительно, на крейсерских 80-100 по грейдеру Trailblazer почти не склонен к заносу задней оси. Система стабилизации периодически одергивает машину, но это семечки в сравнении с сопровождавшей нас техничкой Chevrolet Tahoe, ребята в которой изрядно напрягались, чтобы не отстать от нас. И все же полузависимая схема Трейлблейзера – это компромисс. Те же полноприводные Taos, Karoq и Arkana с независимой подвеской на асфальте рулятся точнее.

Офроуд? Максимум заснеженная колея к даче. Да, дорожный просвет хорош, но не клиренсом единым…

Трансмиссия «асфальтовая» без каких-либо даже имитаций блокировок, с муфтой подключения задней оси. В тяжелых случаях можно полностью отключить систему стабилизации (до 40 км/ч), вогнать автомат в ручной режим и щелкать передачи кнопками под большим пальцем (кстати, не самая эргономичная традиция!).

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Переход на мануальный режим бесполезен – передаточное отношение первой ступени 4,689, и на ней можно разогнаться аж до полусотни километров в час. Может быть, ассистент спуска с горы? Его нет, и это странно – даже у менее дорогих оппонентов на него не поскупились. И таких неоднозначных решений в оснащении немало.

Двухзонный климат-контроль с ионизацией воздуха и вентиляция сидений, но ценой недоступного ни за какие деньги обогрева ветрового стекла? Индуктивная зарядка для смартфона, но исключительно аналоговые шкалы и стрелки?

Конечно, со всем этим можно смириться хотя бы ради самобытной внешности, вопрос цены. Но Trailblazer везут к нам из Южной Кореи, так что угнаться за локализованными моделями невозможно. Кроссовер в начальной версии LS стоит 1 999 000 руб., полный привод (LT AWD) обойдется уже в 2 303 000 руб. А раз уж нашелся запал поднять планку относительно прямых конкурентов, то почему бы не замахнуться на Tiguan или RAV4?

В GM перспективы модели прекрасно понимают. Даже с учетом постгарантийной двухлетней поддержки до пробега 150 000 км по истечении стандартной трехлетней гарантии и на фоне беспредельных дилерских наценок на кассовые модели конкурентов удастся продать от силы 3-5 тысяч Трейлблейзеров в год. Для любителей выделиться из толпы – отличный вариант!

Расположение двигателя Спереди поперечно Тип кузова / количества дверей / мест несущий, универсал / 5 / 5 Привод / трансмиссия Передний / бесступенчатый вариатор Полный / автоматическая

гидромеханическая, 9-ступенчатая Размеры: длина / ширина / высота / база, мм 4408 / 1808 / 1631-1656 / 2640 4413 / 1808 / 1642-1668 / 2640 Колея передних/задних колес, мм 1553 / 1570 1550 / 1570 Масса: максимальная / снаряженная масса, кг 1840 / 1448-1487 1959 / 1555-1606 Двигатель Рядный, 3 цилиндра, с турбонаддувом Рабочий объем , см3 1341 Максимальная мощность, кВт (об/мин) 110 (5600) Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) 236 (1600-4000) Разгон 0-100 км/ч, с 9,2 10,5 Топливо Бензин с октановым числом не менее 95 Подвеска: передняя / задняя Независимая, типа McPherson, с цилиндрическими пружинами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости / зависимая, торсионная балка, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами, с механизмом Уатта (для 4х4) Рулевое управление рулевой механизм с электроусилителем Стояночная c электромеханическим приводом на тормозные механизмы задних колес Шины 225/60 R17; 225/55 R18