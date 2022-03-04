Honda и Sony создадут совместное предприятие для разработки и выпуска электромобилей

Sony Group Corporation решила заняться автобизнесом и выбрала в качестве производственного и технологического партнёра Honda Motor. Совместное предприятие, которое пока не имеет собственного названия (в пресс-релизе оно обозначено как New Company, то есть «новая компания»), буде сформировано до конца 2022 года.

В начале 2020 года Sony представила на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе концептуальный электрический лифтбек Vision-S, разработанный при участии австрийской компании Magna Steyr. Заурядный дизайн новинки в сочетании с тщательной технической проработкой намекали на то, что Vision-S скоро пойдёт в производство (его в теории можно было бы наладить на заводе Magna Steyr в австрийском Граце), но Sony после премьеры заявила, что пока не собирается становиться автопроизводителем и о Vision-S все быстро забыли.

Sony Vision-S 02

Тем не менее летом 2020 года Sony начала дорожные испытания Vision-S, а в январе 2022 года представила на выставке CES электрический кроссовер Vision-S 02. Тогда же было объявлено о создании дочерней компании Sony Mobility с целью изучения возможности выхода на рынок электромобилей, после чего стало ясно, что появление серийных электромобилей Sony — это вопрос времени.



Sony Vision-S

Сегодня Sony выпустила пресс-релиз о том, что выпустит первый электромобиль в 2025 году. В качестве партнёра японская компания выбрала не Magna Steyr, как многие думали, а Honda Motor. Совместное предприятие Sony и Honda сейчас находится в стадии формирования: заявлено, что Honda поделится с Sony своим опытом в области разработки, производства и обслуживания автомобилей, а Sony внесёт свой вклад в СП новейшими технологиями в области электроники, сетевых и мультимедийных технологий. Проще говоря, Honda будет отвечать за «железо» будущих совместных электромобилей, а Sony — за программное обеспечение. Производство буде налажено на мощностях Honda, но где именно и в каких объёмах, пока неизвестно.



Sony Vision-S

В октябре прошлого года Honda представила новую электромобильную платформу e:N Architecture, предназначенную преимущественно для будущих батарейных новинок для китайского рынка. Вероятно, именно эта платформа ляжет в основу моделей, которые буду созданы в рамках совместного предприятия с Sony. В Северной Америке, напомним, Honda сделала ставку на альянс с General Motors и будет использовать её электромобильную платформу Ultium — вряд ли американцы готовы поделиться этой платформой ещё и с Sony.



Sony Vision-S 02 и Sony Vision-S

Напомним, что к 2040 году компания Honda намерена полностью отказаться от ДВС, то есть будет выпускать исключительно электромобили (в том числе на водородных топливных элементах). С российского авторынка компания Honda уже ушла и возвращаться не собирается.

