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  • Sony решила всерьёз заняться электромобилями: представлен кроссовер Vision-S 02

Sony решила всерьёз заняться электромобилями: представлен кроссовер Vision-S 02

06.01.2022 132 0 0

Спустя ровно два года после премьеры электрического лифтбека Vision-S компания Sony представила на выставке CES в Лас-Вегасе родственный 7-местный кроссовер Vision-S 02 и объявила о создании дочерней компании Sony Mobility, через которую будет изучать возможность выхода на рынок электромобилей.

 

Концепт Sony Vision-S двухлетней давности был разработан в сотрудничестве с австрийской компанией Magna Steyr, у которой есть собственная модульная электромобильная платформа (на ней в частности построен кроссовер Fisker Ocean): машина была тщательно проработана и производила впечатление готовой к производству, но после премьеры Sony заявила, что пока не собирается становиться автопроизводителем и о Vision-S все быстро забыли. Но уже летом 2020 года Sony зачем-то начала дорожные испытания Vision-S и периодически выпускала об их ходе пресс-релизы, что недвусмысленно намекало на развитие электромобильного проекта и подготовке к серийному выпуску.

Теперь же, после премьеры на выставке CES кроссовера Vision-S 02, сомнений не осталось: Sony заявила, что всерьёз рассматривает возможность выхода на рынок электромобилей. Сколько время займёт «изучение» и когда будет принято окончательное решение, пока неизвестно, так сейчас можно лишь поразглядывать новый концепт, который, как и предыдущий, выглядит вполне себе законченным, то есть в нём нет ничего, что нельзя было бы запустить в массовое производство.

С габаритной длиной 4895 мм, шириной 1930 мм, высотой 1650 мм и колёсной базой 3030 мм Sony Vision-S 02 можно назвать конкурентом Tesla Model X, при этом технические характеристики довольно заурядные: два электромотора (по одному на каждую ось) выдают максимальные 200 кВт (272 л.с.) каждый, то есть в сумме получается 544 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу», с пневмостойками. Снаряженная масса — 2480 кг. Дорожный просвет — всего 157 мм. Размерность шин — 255/50 R 20 спереди и 275/45 R 20 сзади. Ёмкость батареи и запас хода на одной зарядке не названы.

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В салоне кроссовера Sony может быть от 4 до 7 мест, но третий ряд на вид явно детский, то есть посадочную формулу правильнее было бы назвать 5+2. Четырёхместный вариант предполагает два индивидуальных кресла во втором ряду. Многоэкранная передняя панель — такая же, как у лифбтека Vision-S, боковые дисплеи выполняют роль зеркал заднего вида. В оснащении заявлены автопилот второго уровня и встроенные лидары, высококлассная аудиосистема 360 Reality Audio и возможность дистанционного, «облачного» подключения к домашней игровой консоли Sony PlayStation, чтобы можно было запускать «тяжёлые» игры на экранах пассажиров второго ряда. Для плавной и быстрой работы игр предусмотрена связь 5G. Не очень понятно, зачем такие сложности — проще установить игровую консоль прямо в машине, как это делает Tesla на вышеупомянутом кроссовере Model X.

Sony Vision-S 02 и Sony Vision-S

На данный момент электромобили Sony ни дизайном, ни оснащением, ни характеристиками воображения не поражают, ожидать демпинговых цен от именитой компании тоже не стоит. Можно ли с таким продуктом выходить на рынок, пусть решает руководство компании, но на наш взгляд, добиться сколь-нибудь заметного успеха на рынке с таким продуктом будет сложно — конкурентов слишком много и чтобы их победить, нужно предложить не то же самое, а нечто принципиально новое, революционное. Sony к революции, судя по всему, пока не готова.

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