Sony решила всерьёз заняться электромобилями: представлен кроссовер Vision-S 02

Концепт Sony Vision-S двухлетней давности был разработан в сотрудничестве с австрийской компанией Magna Steyr, у которой есть собственная модульная электромобильная платформа (на ней в частности построен кроссовер Fisker Ocean): машина была тщательно проработана и производила впечатление готовой к производству, но после премьеры Sony заявила, что пока не собирается становиться автопроизводителем и о Vision-S все быстро забыли. Но уже летом 2020 года Sony зачем-то начала дорожные испытания Vision-S и периодически выпускала об их ходе пресс-релизы, что недвусмысленно намекало на развитие электромобильного проекта и подготовке к серийному выпуску.
Теперь же, после премьеры на выставке CES кроссовера Vision-S 02, сомнений не осталось: Sony заявила, что всерьёз рассматривает возможность выхода на рынок электромобилей. Сколько время займёт «изучение» и когда будет принято окончательное решение, пока неизвестно, так сейчас можно лишь поразглядывать новый концепт, который, как и предыдущий, выглядит вполне себе законченным, то есть в нём нет ничего, что нельзя было бы запустить в массовое производство.
С габаритной длиной 4895 мм, шириной 1930 мм, высотой 1650 мм и колёсной базой 3030 мм Sony Vision-S 02 можно назвать конкурентом Tesla Model X, при этом технические характеристики довольно заурядные: два электромотора (по одному на каждую ось) выдают максимальные 200 кВт (272 л.с.) каждый, то есть в сумме получается 544 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу», с пневмостойками. Снаряженная масса — 2480 кг. Дорожный просвет — всего 157 мм. Размерность шин — 255/50 R 20 спереди и 275/45 R 20 сзади. Ёмкость батареи и запас хода на одной зарядке не названы.
В салоне кроссовера Sony может быть от 4 до 7 мест, но третий ряд на вид явно детский, то есть посадочную формулу правильнее было бы назвать 5+2. Четырёхместный вариант предполагает два индивидуальных кресла во втором ряду. Многоэкранная передняя панель — такая же, как у лифбтека Vision-S, боковые дисплеи выполняют роль зеркал заднего вида. В оснащении заявлены автопилот второго уровня и встроенные лидары, высококлассная аудиосистема 360 Reality Audio и возможность дистанционного, «облачного» подключения к домашней игровой консоли Sony PlayStation, чтобы можно было запускать «тяжёлые» игры на экранах пассажиров второго ряда. Для плавной и быстрой работы игр предусмотрена связь 5G. Не очень понятно, зачем такие сложности — проще установить игровую консоль прямо в машине, как это делает Tesla на вышеупомянутом кроссовере Model X.
На данный момент электромобили Sony ни дизайном, ни оснащением, ни характеристиками воображения не поражают, ожидать демпинговых цен от именитой компании тоже не стоит. Можно ли с таким продуктом выходить на рынок, пусть решает руководство компании, но на наш взгляд, добиться сколь-нибудь заметного успеха на рынке с таким продуктом будет сложно — конкурентов слишком много и чтобы их победить, нужно предложить не то же самое, а нечто принципиально новое, революционное. Sony к революции, судя по всему, пока не готова.
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