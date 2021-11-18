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  • Серийный Fisker Ocean: вращающийся экран, режим кабриолета и отделка из вторсырья

Серийный Fisker Ocean: вращающийся экран, режим кабриолета и отделка из вторсырья

18.11.2021 524 0 0

Калифорнийский электромобильный стартап Fisker, возглавляемый датским дизайнером и предпринимателем Хенриком Фискером, представил серийную версию своей первой модели — среднеразмерного кроссовера Ocean, производство которого начнётся ровно через год на заводе Magna Steyr в австрийском Граце.

 

Путь Хенрика Фискера (на заглавном фото) в автопроме оказался тернист: его прошлая компания, называвшаяся Fisker Automotive, прогорела, была продана китайскому производителю автомобильных комплектующих Wanxiang и переименована в Karma Automotive. Коллаборация Фискера с Бобом Лутцем и Гилбертом Виллареалем в рамках компании VLF Automotive тоже оказалась не слишком успешной и заглохла. Теперь датчанин руководит очередным стартапом имени себя — Fisker Inc. Эта компания, основанная в 2016 году, уже не раз кардинально меняла свои планы, но за последние полтора года генерирует только хорошие новости и радует инвесторов.

В начале 2020 года Fisker представил прототип электрического кроссовера Ocean и тогда мало кто верил, что его удастся довести до серийного производства, однако в конце того же года Фискеру удалось заключить сделку с канадской компанией Magna, которая согласилась предоставить для кроссовера Ocean собственную электромобильную платформу и наладить его выпуск на австрийском филиале Magna Steyr. Вчера, то есть 17 ноября, состоялась премьера серийной версии Океана, объявлены цены и ключевые технические характеристики, названа дата старта производства — 17 ноября 2022 года.

Итак, Fisker Ocean — это 5-местный среднеразмерный кроссовер: габаритная длина — 4775 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1629-1631 мм (в зависимости от модификации), колёсная база — 2921 мм. Скейтборд-платформа с интегрированной в пол батареей — алюминиевая, кузов изготовлен и стали и композитных материалов. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — многорычажная. Батареи будет поставлять китайская компания CATL, а не корейская LG, как заявлялось на стадии премьеры прототипа. Ёмкость батарей (их будет несколько разновидностей) не разглашается.

Ocean будет предлагаться в трёх регулярных версиях. Базовая Sport за 37 499 долларов снабжена единственным электромотором мощностью 279 л.с. на передней оси и сможет проехать на одной зарядке около 440 км по циклу WLTP (точные цифры запаса хода будут известны после сертификации). До 100 км/ч Ocean Sport сможет разогнаться за 7,4 с и тащить за собой прицеп массой 1090 кг.

Версия Ultra за 49 999 долларов имеет два электромотора (по одному на каждую ось) совокупной мощностью 547,5 л.с. и набирает первую «сотню» за 4,2 с. Запас хода на одной зарядке — около 610 км. Допустимая масса буксируемого прицепа — 1815 кг.

Топ-версия Extreme за 68 999 долларов тоже двухмоторная и полноприводная, но пиковая отдача здесь увеличена до 558 л.с. До 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 3,9 с. Запас хода на одной зарядке — около 630 км. Только для версии Extreme предусмотрен специальный оффроудный ездовой режим.

Лимитированная пилотная серия Ocean One из 5000 машин — это версия Extreme, но с более богатым штатным оснащением и 22-дюймовыми колёсными дисками особого дизайна. Цена такая же — от 68 999 долларов.

Кузов Океана сохранил заявленную на стадии прототипа возможность опустить все стёкла кроме лобового — эта опция называется California Mode и позволяет получать ощущения, близкие к таковым при езде на кабриолете. В панорамную прозрачную крышу вживлена солнечная панель, которая подзаряжает батарею и даёт в хорошем климате около 2500 км «халявного» пробега в год.

Интерьер отделан экологически чистыми материалами, изготовленными из вторсырья: старой одежды, изношенных шин и рыболовных сетей. Место водителя оформлено незатейливо и запоминается разве что поворотным 17,1-дюймовым мультимедийным экраном по центру — можно выбирать книжную либо альбомную ориентацию. В оснащении заявлены 500-ватнная аудиосистема с 16 громкоговорителями и 20,5-литровым сабвуфером, а также современные электронные ассистенты водителя, но автопилот пока не предусмотрен.

Сайт Fisker принимает предзаказы на Ocean: для оформления заявки нужно внести депозит в размере 250 долларов. В качестве альтернативы покупке будет предложена подписка с разовым платежом в 2999 долларов и абонентской платой в 379 долларов каждый месяц. Главные рынки сбыта для дебютной модели Fisker — Северная Америка и Европа.

Позже на базе кроссовера Ocean появится пикап Alaska. Также Fisker в рамках заключенного в мае партнёрства с тайваньским IT-гигантом Foxconn разрабатывает некую условно бюджетную модель PEAR по цене менее 30 тысяч долларов в базовой комплектации — её производство начнётся в 2024 году на бывшем заводе стартапа Lordstown Motors в американском штате Огайо (этот завод теперь принадлежит Foxconn).

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