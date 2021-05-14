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  • Fisker и Foxconn заключили сделку: сборку совместной модели наладят в США в 2023 году

Fisker и Foxconn заключили сделку: сборку совместной модели наладят в США в 2023 году

14.05.2021 78 0 0

Датский дизайнер и предприниматель Хенрик Фискер продолжает развивать свою новую компанию: он договорился с тайваньским технологическим гигантом Foxconn о производстве второй модели Fisker, которая известна пока как Project PEAR. Фискер надеется, что новинка повторит успех классических Mini и VW Beetle, то есть станет массовой, доступной и горячо любимой во всём мире.

 

Во многих учебниках по бизнесу сказано, что прежде чем создать по-настоящему успешную компанию, нужно набить шишек и потерпеть фиаско. Предыдущая компания Хенрика Фискера – Fisker Automotive – прогорела и была продана китайскому производителю автомобильных комплектующих Wanxiang, теперь она называется Karma Automotive. То есть негативный бизнес-опыт у датчанина уже есть и будем надеяться, что у его новой копании Fisker Inc. всё получится – во всяком случае, за последний год она генерировала только хорошие новости.

Fisker Ocean

В декабре прошлого года Fisker заключил сделку с Magna: канадская компания предоставит для первой серийной модели Fisker – электрического кроссовера Ocean – свою платформу и в конце 2022 года наладит его сборку на своём австрийском заводе в Граце. На базе Ocean позже будет сделан пикап по имени Alaska.

Заключённая сегодня сделка с Foxconn – это совсем другая история. Фискер анонсировал её в феврале и рассчитывал подписать контракт только во второй половине этого года, но, видимо, Foxconn она нужна даже больше, чем Фискеру, а потому договориться удалось в кратчайшие сроки.

Напомним, что Foxconn, известный в IT-индустрии как главный сборщик смартфонов Apple iPhone, хочет диверсифицировать бизнес и заняться производством электромобилей. Осенью прошлого года Foxconn представил собственную модульную электромобильную платформу MIH с открытым исходным кодом, но пока неизвестно, имеет ли она какое-либо отношение к сделке с Fisker. По данным Reuters, в основу Project PEAR ляжет некая облегчённая платформа FP28 – возможно, это и есть производная от MIH.

Эскиз Project PEAR, опубликованный Хенриком Фискером в Твиттере.

О самом Project PEAR (Personal Electric Automotive Revolution) пока известно очень мало: это будет 5-местный компактный электромобиль с очень необычным дизайном и базовой ценой менее 30 тысяч долларов. В год Fisker планирует продавать по 250 тысяч экземпляров этой модели во всём мире, но дебютным рынком для неё станут США. Производство начнётся в конце 2023 года на американском автозаводе Foxconn, который ещё предстоит построить и мощность которого составит не менее 150 машин в год. Контракт между Fisker и Foxconn рассчитан на семь лет, его сумма не разглашается.

Месторасположение завода пока не выбрано: рассматриваются площадки в четырёх штатах, в том числе Висконсин, где неподалёку от поселения Маунт-Плезант Foxconn хотел возвести гигантский промышленный кластер по выпуску ЖК-дисплеев и других электронных комплектующих. Изначально планировалось вложить в это предприятие 10 млрд долларов и создать 13 тысяч рабочих мест, предыдущий президент США Дональд Трамп называл проект Foxconn в Висконсине восьмым чудом света. Увы, это чудо было встречено в штыки местным населением (прямо как Гигафабрика Tesla в пригороде Берлина), да и руководство Foxconn признало, что заявленные масштабы производства избыточны, поэтому в прошлом месяце проект резко сократили – теперь речь идёт об инвестициях в 672 млн долларов и 1500 рабочих мест.

Вместе с тем руководство Foxconn неоднократно подчёркивало, что кластер в Висконсине прямо-таки идеально подходит для выпуска электромобилей, есть вся необходимая инфраструктура – приходи и делай. В общем, велика вероятность, что новая модель Fisker пропишется именно здесь.

электромобиль бизнес заводы Fisker

 

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