Дёшево и стильно: Fisker замахнулся на славу классических Mini и VW Beetle

Стартап Fisker Inc. ещё не выпустил ни одной серийной машины, но уже строит планы по завоеванию мира: анонсирован недорогой электромобиль, который с помощью сносшибательного дизайна должен стать одинаково популярным во всём мире и во всех слоях общества.

Молодой американской компанией Fisker руководит 57-летний датский дизайнер Хенрик Фискер, мечтающий стать гуру автобизнеса. Заслуги Фискера в области автодизайна общепризнанны (шедевральный BMW Z8 – его работа), а вот реальных успехов в автобизнесе пока не было. Предыдущая компания Фискера — Fisker Automotive — прогорела, была продана китайскому производителю автомобильных комплектующих Wanxiang и теперь называется Karma Automotive.

Нынешняя компания Фискера пока генерирует хорошие новости. В декабре датчанин договорился с канадской Magna о том, что будет использовать для своей первой серийной модели — электрического кроссовера Ocean – платформу Magna. Серийную версию Ocean покажут летом этого года, его сборка начнётся в конце 2022 года на заводе Magna в австрийском Граце. Позже на базе Ocean появится пикап Alaska.

25 февраля Фискер заявил о расширении географии своей будущей автомобильной империи и о подготовке сделки с тайваньской компанией Foxconn, которая известна как главный сборщик смартфонов Apple, но осенью прошлого года заявила о своих амбициях в автобизнесе и представила собственную электромобильную платформу MIH с открытым исходным кодом. Fisker и Foxconn планируют вместе разработать электромобиль, который пока известен как проект PEAR (Personal Electric Automotive Revolution) и который преподносится Фискером как некий разрыв шаблона. В интервью изданию Automotive News Europe датчанин уточнил, что речь идёт о доступном 5-местном транспортном средстве, который можно будет назвать автомобилем только потому, что у него четыре колеса и что он будет сертифицирован как автомобиль. В качестве тизера Фискер опубликовал в своём Твиттере такой вот скетч:

Фискер говорит, что грядущая новинка должна быть такой же доступной и популярной, какими в своё время были классические Mini и VW Beetle — мол, ими владели миллионы, независимо от финансового состояния и положения в обществе, вот и PEAR будет того же рода, то есть пробивать социальные барьеры. PEAR позиционируется как глобальная модель и будет продаваться в США, Европе, Китае и Индии.



Собирается ли Fisker использовать тайваньскую платформу MIH, пока непонятно — официальное подписание сделки с Foxconn намечено на вторую половину этого года. Производство планируется начать в конце 2023 года. Место сборки пока не определено, Фискер лишь говорит, что его глобальный народный электромобиль будет выпускаться на нескольких площадках в разных частях света тиражом 250 тысяч экземпляров ежегодно.

Добавим, что акроним PEAR, если воспринимать его как слово, переводится на русский как «груша», в чём можно усмотреть троллинг по отношению к электромобильному проекту Apple. «Яблочные» электромобили должна была производить Hyundai Motor Group, но переговоры между ней и Apple на эту тему зашли в тупик, и теперь Apple ищет нового партнёра в автоиндустрии. Не исключено, что Apple в итоге придётся обратиться за услугами к тому же Foxconn, и тогда «яблоки» и «груши» на колёсах в каком-то смысле породнятся. А ещё не исключено, что Фискер мечтает продать проект PEAR компании Apple. Если ему это удастся, то имя Фискера автоматом впишут золотыми буквами в историю мирового автопрома.

