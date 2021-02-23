На днях в Сети появились патентные рисунки будущего кроссовера американо-китайского бренда, на основе которых мы составили своё представление о том, как будет выглядеть автомобиль.

Компания Karma Automotive, базирующаяся в Калифорнии, образовалась в 2014 году на основе обанкротившейся Fisker Automotive, которая широкой публике известна прежде всего по седану Fisker Karma – одному из первых люксовых электро-бензиновых гибридов (концепт был представлен в 2008 году, серийный автомобиль производился в 2011-2012 годах). Компания Fisker Automotive была основана датским предпринимателем и дизайнером Хенриком Фискером, а после банкротства была приобретена китайским производителем автомобильных комплектующих Wanxiang. Сейчас компания предлагает седан Revero (модернизированный Fisker Karma), а также развивает платформу E-Flex, предназначенную для электрокаров и гибридов.

И вот на днях появились патентные изображения первого кроссовера марки, на которых он очень сильно напоминает Aston Martin DBX – такая же длинная база, длинный капот, форма кузова, пластика боковин, форма бокового остекления, а также лобового и заднего окон, такие же выдвижные дверные ручки. Основные отличия сконцентрированы спереди и сзади. Так, кроссовер Karma получит узкие вытянутые по горизонтали фары и бампер оригинального дизайна с относительно небольшими воздухозаборниками. Сбоку отличается лишь оформление воздуховодов в передних крыльях, которые станут чуть меньше по высоте. Наружные зеркала будут крепиться в районе подоконной линии (на которой появится хромированный молдинг), в то время как у кроссовера Aston Martin они установлены на ножках. Сзади – объединённые узкой светодиодной полосой фонари, напоминающие по форме модели Porsche, и даже Kia ProCeed. Также новинка получит задний бампер оригинального дизайна с расположенным на нём нишей номерного знака.

Пока нет официальной информации о технических характеристиках будущего кроссовера, однако можем предположить, что он будет построен на новой платформе E-Flex, которую в компании называют универсальной – она может быть использована для самых разных моделей, начиная от фургонов и заканчивая спорткарами. Эта платформа включает в себя четыре электромотора совокупной мощностью до 1100 л.с., а также тяговый аккумулятор ёмкостью до 120 кВт*ч.

Патентные изображения кроссовера Karma 1 / 2 Патентные изображения кроссовера Karma 2 / 2

Также пока неизвестна и дата премьеры кроссовера, равно как и то, доберётся ли он вообще до конвейера. Из других разработок компании – электрический фургон на той же платформе E-Flex, показанный в прошлом году.