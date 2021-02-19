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  • Пополнение в семействе: модельный ряд Karma пополнится купеобразным кроссовером

Пополнение в семействе: модельный ряд Karma пополнится купеобразным кроссовером

19.02.2021 72 0 0

Внешность будущей новинки американо-китайского бренда была рассекречена на патентных изображениях.

 

Старт калифорнийской фирме Karma Automotive был дан в 2014 году, она образовалась из обанкротившейся компании Fisker Automotive, которая была создана датским предпринимателем Хенриком Фискером. Karma получает финансирование от китайского производителя комплектующих Wanxiang. В актуальном портфеле марки числятся созданный ещё предшественником «бензо-электрический» седан Revero и платформа E-Flex, предназначенная для электрокаров и гибридов.

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В дальнейшем компания намерена начать выпускать семейство седанов GS Series (предполагается, что оно будет «попроще»), в списке будет и электрокар. Далее модельный ряд, вероятно, пополнят пикап, купе, универсал и кабриолет. Но и на этом компания, судя по всему, не остановится. Как выяснилось, производитель планирует выпуск ещё и кроссовера с купеобразным кузовом: изображения такого автомобиля нашлись в американском патентном ведомстве (USPTO).

Судя по изображениям (их разместило издание MotorTrend), кроссовер Karma получит оформление в фирменном стиле марки: линии кузова окажутся плавными и обтекаемыми, головная оптика получит светодиоды и узкую форму, в передний бампер будут встроены крупные воздухозаборники. В целом, часть декоративных элементов напоминают Porsche Cayenne Coupe, а также Aston Martin DBX.

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Официальной информации о «начинке» новинки пока нет. Вероятно, в её основу ляжет новая платформа E-Flex. В компании её называют «универсальной», ожидается, что её будут использовать для самых разных моделей: от автономных фургонов для доставки грузов до мощных суперкаров. Эту «тележку» компания начала тестировать на прототипе Revero в мае 2020-го. Она предполагает использование системы из четырёх электромоторов с совокупной отдачей до 1100 л.с., а также тягового аккумулятора ёмкостью до 120 кВт*ч.

Доберётся ли электрический кроссовер Karma до серийного выпуска, на самом деле пока неизвестно. Так же нет информации и о том, когда американо-китайская компания решится представить новинку в случае, если модели всё-таки дадут «зелёный свет».

Весной прошлого года компания показала будущую новинку на платформе E-Flex: ей стал «зелёный» фургон с автопилотом. Как мы отмечали ранее, кузов этому автомобилю, вероятно, достался от Fiat Ducato. Вэн может оснащаться как плоскими батареями, так и I-образными аккумуляторами.

Фургон получил автопилот четвёртого уровня от WeRide. С ним машина способна двигаться самостоятельно, но при необходимости водитель может взять управление на себя, так как в салоне оставили руль и педали. Напомним, самый высокий уровень автопилота – пятый (водитель может отсутствовать, а ТС будет ехать по заданному маршруту).

кроссовер новинки Karma

 

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