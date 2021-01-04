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  • Fisker готовит новинку: представлен тизер пикапа, который могут назвать Alaska

Fisker готовит новинку: представлен тизер пикапа, который могут назвать Alaska

04.01.2021 238 0 0

Глава компании пояснил, что пока на картинке изображена не серийная версия «электрогрузовика»: та будет выглядеть «радикальнее».

 

О том, что американский электромобильный стартап Fisker Inc. готовится расширить свою продуктовую линейку, Kolesa.ru сообщал ещё летом 2020 года. Напомним, во главе компании находится датский дизайнер и предприниматель Хенрик Фискер (кстати, это не первый его проект: так, Fisker Automotive пришлось продать китайскому производителю комплектующих Wanxiang). Модельный ряд пополнится за счёт четырёх новинок, которые должны появиться на рынке к 2025 году.

На фото: первый тизер пикапа Fisker

Одной из ранее анонсированных новинок станет пикап. Первое изображение автомобиля было опубликовано ещё в феврале прошлого года, правда, в скором времени его удалили. На той картинке на корме грузовика была надпись Alaska, однако, пока что неизвестно, достанется ли это имя в итоге серийной модели.

Теперь глава компании Fisker Хенрик Фискер опубликовал новый тизер будущего грузовика (изображение появилось в его личном профиле LinkedIn). Автомобиль на новой картинке отличается от того, который мельком показался в прошлом году. Так, у него на задней части появился «комплект», состоящий из угловых светодиодных задних фонарей, а также пара вертикальных фонарей в основании заднего бампера.

Судя по рисунку, по верхней части крыши проходит третий стоп-сигнал: он протянулся во всю ширину спойлера. Пикап получил колёсные диски с серебристыми и чёрными спицами, а также дверные ручки, установленные заподлицо. Любопытно, что на рисунке ручки сзади располагаются за пределами дверей для второго ряда сидений.

По словам Хенрика Фискера, на тизере изображена не серийная версия нового электрического пикапа бренда. Он подчеркнул, что представленный вариант дизайна модели не является окончательным, и пообещал, что финальный вариант будет «гораздо более радикальным».

Никаких технических подробностей о новинке пока нет. Единственное, о чём глава Fisker упомянул, так это о том, что производитель намерен выпустить самый лёгкий электрический грузовик в мире. Информация о ёмкости батарей и мощности силовой установки пока не раскрывается.

Как мы сообщали ранее, в начале 2020-го был представлен среднеразмерный электрический кроссовер Ocean, оснащённый батареей LG Chem ёмкостью 80 кВт*ч. Его запас хода на одной зарядке равен 483 км. Тогда же стало известно о том, что первые клиенты получат свои автомобили в 2022 году. Стартовый ценник Fisker Ocean равен 37 499 долларов (эквивалентно примерно 2,76 млн рублей по текущему курсу).

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