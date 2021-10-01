Lordstown Motors продаёт завод тайваньскому Foxconn, а в выигрыше окажется Fisker

Сделка принесёт многострадальному стартапу из американского штата Огайо необходимые средства для запуска в производство электрического пикапа Endurance, но в его цену теперь придётся заложить стоимость аренды площадки у Foxconn Technology Group. На этом же заводе, скорее всего, через пару лет будет запущен в производство недорогой легковой электромобиль PEAR другого американского стартапа — Fisker, заключившего в мае с Foxconn договор на контрактную сборку.

Компания Lordstown Motors осенью 2019 года купила у General Motors за 20 млн долларов ненужный ей завод в Лордстауне (штат Огайо) мощностью 600 тысяч машин в год и начала переоборудовать его под производство электромобилей — пикапов Endurance с мотор-колёсами. Всё шло неплохо до мая прошлого года, когда было опубликовано независимое расследование инвестиционной компании Hindenburg Research, которая обвинила основателя стартапа — Стива Бёрнса — в мошенничестве, а именно в обмане инвесторов по поводу реального количества заказов на Endurance: оказалось, что вместо заявленных «более 100 тысяч желающих» у Lordstown Motors нет ни одного крупного контракта. После этого инвесторы от Lordstown Motors отвернулись, денег на работу стало хронически не хватать.

Завод Lordstown Motors в Огайо

В июне Стив Бёрнс ушёл в отставку, его место заняла временный управляющий Анджела Стрэнд, которую в августе сменил постоянный новый гендиректор Дэниел Ниниваджи — топ-менеджер с богатым опытом работы в автомобильном OEM-секторе. Ниниваджи обещал найти для Lordstown Motors дополнительные инвестиции и сдержал слово. Тайваньский IT-гигант Foxconn, объявивший в прошлом году о своих намерениях заняться автобизнесом, согласился купить у Lordstown Motors завод в Огайо за 230 млн долларов и вдобавок потратит 50 млн долларов на покупку акций Lordstown Motors.



Завод Lordstown Motors в Огайо

Сумма сделки кажется фантастической удачей Ниниваджи на фоне исходной цены покупки площадки у GM, при этом ключевые участки сборочной линии пикапов Endurance останутся в собственности Lordstown Motors. Партнёрам ещё предстоит договориться об совместной работе и стоимости аренды части завода для Lordstown Motors. Сделку планируется закрыть примерно через полгода. В любом случае в ближайшие два года пикап Endurance будет единственной выпускаемой на заводе моделью.



Завод Lordstown Motors в Огайо

Напомним, что в мае Foxconn и калифорнийский электромобильный стартап Fisker, возглавляемый датским дизайнером и предпринимателем Хенриком Фискером, заключили договор о контактной сборке будущей условно бюджетной модели Fisker (стартовая цена — менее 30 тысяч долларов) под названием PEAR. Тогда сообщалось, что производство PEAR начнётся в конце 2023 года на американском автозаводе Foxconn, мощность которого составит не менее 150 машин в год, но конкретное местонахождение завода не было названо (рассматривались четыре площадки).



Теперь Foxconn определился с площадкой, а издание Automotive News со ссылкой на Хенрика Фискера уточняет, что выпуск PEAR начнётся в первом квартале 2024 года и в перспективе выйдет на мощность 250 тысяч машин в год.

Lordstown Endurance

В теории у Lordstown Motors останется в распоряжении бόльшая часть завода, но мы с трудом представляем, что стартап сможет когда-нибудь выйти на мощность в 300-350 тысяч машин в год — конкуренция в сегменте электрических пикапов американского рынка становится всё более ожесточённый. Стартап Rivian и компания Ford уже начали производство своих розеточных грузовичков, а Lordstown Motors только раскачивается. Ритмичный выпуск Endurance станет возможным в лучшем случае в середине следующего года, при этом технические характеристики у пикапа Lordstown не самые выдающиеся.



Платформа Lordstown Endurance

Lordstown Endurance оснащён силовой установкой из четырёх мотор-колёс совокупной мощностью 608 л.с., ёмкость встроенной в раму батареи — 109 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 250 миль (402 км). До 60 миль/ч (96,56 км/ч) пикап сможет разогнаться за 5,5 с, максимальная скорость ограничена отметкой 128 км/ч. Ранее заявленная базовая цена составляла 55 тысяч долларов, но теперь с сайта компании её убрали.



Lordstown Endurance

В общем, будем наблюдать за развитием событий. Завод в Лордстауне теперь в любом случае не пропадёт, а вот за одноимённый стартап мы бы пока не ручались.



Добавим, что в мае Foxconn стал стратегическим партнёром корпорации Stellantis в Китае, но не исключено, что в случае провала Lordstown Motors автогигант будет готов загрузить своими машинами площадку в Лордстауне.

