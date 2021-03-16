Стартап Lordstown Motors обвиняют в мошенничестве: дешёвый пиар вместо реальных машин

Компания Lordstown Motors несколько раз переносила дату начала поставок клиентам электрических пикапов Endurance, и, по мнению аналитиков из Hindenburg Research, будет кормить покупателей и инвесторов «завтраками» и дальше. Из проведённого расследования следует, что Стив Бёрнс, глава Lordstown Motors, является аферистом, а реальное производство пикапов Endurance если и начнётся, то не раньше чем через три года.

Hindenburg Research — это компания, специализирующаяся на управлении инвестициями, торговле акциями на коротких позициях и судебно-финансовых исследованиях. Именно она обрушила в конце прошлого года акции электромобильного стартапа Nikola и побудила корпорацию General Motors отказаться от сделки с ним. Также Hindenburg Research опубликовала в декабре разгромное досье на китайскую компанию Kandi, которая хочет продавать в США дешёвые электромобили. Теперь под прицел Hindenburg Research попал стартап Lordstown Motors, который заявлял, что первым выпустит на американский рынок электрический пикап, и снимет все сливки с формирующегося «зелёного» сегмента лёгких грузовиков.

Премьера пикапа Endurance состоялась летом прошлого года. Главной особенностью этой машины являются мотор-колёса совокупной мощностью 608 л.с. Расположенная в пределах колёсной базы плоска батарея ёмкостью 109 кВт·ч обеспечивает 250 миль (402 км) пробега на одной зарядке.

Летом компания говорила, что начнёт отгрузку готовых машин в январе, а в январе сообщила заказчикам, что грузовички прибудут к ним в сентябре 2021 года. Выпуск пикапов Endurance планируется наладить на выкупленном в 2019 году у GM заводе в Лордстауне (штат Огайо) мощностью 600 тысяч машин в год.



Ещё в январе Lordstown Motors сообщила, что количество собранных на Endurance превысило 100 тысяч, и именно это заявление стало главной мишенью для Hindenburg Research. В расследовании, опубликованном 12 марта, утверждается, что у Lordstown Motors нет ни одного сколь-нибудь надёжного корпоративного заказчика. Например компания E Squared Energy из Техаса, якобы заказавшая у Lordstown Motors 14 тысяч грузовиков на 735 млн долларов, базируется в небольшой квартире, не имеет собственного автопарка и вообще не располагает крупными активами.

Компания Innervations LLC из Флориды, заказавшая тысячу пикапов Endurance на 52,5 млн долларов, и вовсе базируется в виртуальном офисе. Её представитель заявил, что на самом деле никаких грузовиков покупать не планирует, а просто занимается пиаром.



Другие менее крупные заказчики также оказались при проверке пиарщиками либо, как директор Ассоциации католических кладбищ, утверждают, что их планы по приобретению пикапов Endurance сильно преувеличены продавцом.

Hindenburg Research утверждает, что Lordstown Motors платит заказчикам за проявленный интерес к Endurance, чтобы создать иллюзию ажиотажа вокруг новинки и привлечь инвесторов. Опрошенные Hindenburg Research бывшие коллеги Стива Бёрнса называют его аферистом, не чурающимся грязных схем ведения бизнеса. По их словам, Бёрнса выгнали с прошлого места работа в компании Workhorse (выпускает электрические коммерческий фургоны), как плохого менеджера и растратчика, срывающего все сроки. В качестве доказательств приводится переписка и судебный иск со стороны другого стартапа — Karma Automotive, которая утверждает, что Lordstown Motors увёл у неё сотрудников и украл архитектуру мультимедийной системы.

Сам пикап Lordstown Endurance, по данным Hindenburg Research, это совершенно сырая машина, которая никак не может быть запущена в производство ближайшей осенью. Мотор-колёса поставляет напрямую малоизвестная фирма Elaphe из Словении, их производство в Лордстауне ещё не локализовано, равно как и производство батарей — для десяти изготовленных прототипов их собрали вручную. Один из прототипов в январе сгорел через десять минут после начала поездки. Никаких сертификационных тестов машина ещё не проходила. Один из бывших сотрудников Lordstown Motors рассказал, что конструкция машины оптимизируется в авральном режиме, и что наладить её массовое производство возможно только через 3-4 года.



В общем, очень интересный отчёт, на котором Hindenburg Research, как опытный игрок на коротких позициях, наверняка неплохо заработала. После публикации её отчёта акции Lordstown Motors рухнули на 16%. К сожалению, многие сведения, представленные в отчёте, невозможно проверить, так как они получены из анонимных источников. Вызывает скепсис и анализ от некоего высокопоставленного профсоюзного лидера с 40-летним опытом работы в GM, который утверждает, что опубликованный в феврале Lordstown Motors видеоролик со сваркой кузова пикапа Endurance — это фейк, и что на самом деле ничего в том ролике не варится, искры летят только от одного робота, а остальные «крутятся» вхолостую.

Сам ролик, впрочем, тоже вызывает справедливые подозрения. Было бы куда убедительнее показать нитку конвейера целиком, но производственных снимков на сайте Lordstown Motors и на страничках компании в соцсетях вы практически не найдёте. Неужели за полгода до начала массового выпуска нечего показать?



Lordstown Motors обещает в ближайшие дни ответить на все обвинения Hindenburg Research, но, на наш взгляд, куда более показательным будет начало или отсутствие поставок серийных Endurance в сентябре.

