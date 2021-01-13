Электропикап Lordstown Endurance задерживается, но собрал более 100 тысяч заказов

В январе этого года американский электромобильный стартап Lordstown Motors должен был начать отгрузку клиентам первых серийных пикапов Endurance, но из-за пандемии COVID-19 и прочих сопутствующих трудностей старт производства перенесли на сентябрь. Если скорректированный график удастся выдержать, Lordstown Motors всё равно окажется первой компанией, которая выпустит на американский рынок электрический пикап — машины конкурентов запустятся в производство позже.

В пока ещё несуществующем сегменте электрических пикапов американского рынка грядёт настоящая бойня с участием большой тройки (GM, Ford, FCA) и десятка стартапов, но Lordstown Motors хочет быть застрельщиком и выпустить свою машину на рынок раньше остальных. Премьера пикапа Endurance, снабжённого мотор-колёсами совокупной мощностью 608 л.с., состоялась летом прошлого года. Сейчас компания обустраивает купленный в 2019 году у GM завод в Лордстауне (штат Огайо), на котором прежде выпускались легковушки Chevrolet Cruze, и добивается от Министерства энергетики субсидий на его запуск.

Lordstown Endurance, в отличие от Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV, предназначен не для развлечений и покатушек, а для работы. Большинство его заказчиков — юрлица с обширным парком машин, и на этой неделе количество заказов на Endurance перевалило за 100 тысяч. Цена довольно привлекательная — от 52 500 долларов, а с учётом федеральной скидки для начинающих производителей электромобилей — 45 000 долларов.



Ёмкость встроенной в раму батареи — 109 кВт·ч, декларируемый запас хода на одной зарядке — 250 миль (402 км). До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Endurance способен разогнаться за 5,5 с, максимальная скорость ограничена отметкой 128 км/ч. Допустимая масса буксируемого прицепа — 3,4 т.



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Дизайн интерьера вполне соответствует внешности, щиток приборов состоит из трёх экранов, режимами силовой установки заведует шайба. Кабина — только двойная, 5-местная, более коротких вариантов делать пока не планируется. Но в будущем у Lordstown появится более дешёвый среднеразмерный пикап (Endurance — полноразмерный, хотя габариты не названы) и внедорожник.



Напомним, что плановая мощность завода в Лордстауне составляет аж 600 тысяч машин в год, но вряд ли в ближайшие годы молодая компания на неё выйдет — уж больно сильная ожидается конкуренция. Главным соперником Lordstown Endurance нам видится пикап Atlis XT, который тоже позиционируется как «рабочая лошадь» и выйдет на рынок в 2022 году.

