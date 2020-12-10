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Atlis XT: руль по проводам и огромная батарея — до 250 кВт·ч

10.12.2020 295 0 0

Американский стартап Atlis Motor Vehicles вопреки ожиданиям пока не представил серийную версию своего электрического пикапа XT, но раскрыл его ключевые технические характеристики.

 

Прототип электрического пикапа Atlis XT дебютировал ещё в начале прошлого года, с тех пор ему немного изменили дизайн и добавили тяжёлую модификацию на двускатных задних колёсах. Ожидалось, что заочная премьера серийной версии состоится в ноябре, но её не произошло. Вместо этого представители Atlis в интервью изданию InsideEVs сообщили новые подробности о машине.

Так, выяснилось, что рабочая (не пиковая) мощность силовой установки, состоящей из четырёх электромоторов (по одному на каждую ось), — 608 л.с., а крутящий момент на колёсах будет достигать 16 270 Нм. Базовая версия за 45 тысяч долларов подразумевает батарею ёмкостью 125 кВт·ч и сможет проехать на одной зарядке 483 км.

Топ-версия с максимальной грузоподъёмностью (до 2268 кг на борту) будет стоить 85 тысяч долларов и получит батарею на 250 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 805 км пробега. Будет ещё промежуточная версия, способная проехать 644 км на одной зарядке, но её цена и ёмкость её батареи пока не названы. Рабочее напряжение в 1600 В позволяет полностью зарядить батарею всего за 15 минут, но для этого понадобится терминал мощностью 1,5 МВт — в свободном доступе таких пока не существует.

Длина кузова (без кабины) — 1981 либо 2438 мм. Полуторной кабины, какая была анонсирована на ранней стадии проекта, судя по всему, не будет — только двойная. Зато вместо готового пикапа можно заказать «головастик» с голой рамой за кабиной и прикручивать к ней любую надстройку. Atlis позиционирует XT в первую очередь как «рабочую лошадку», так что «головастики» должны пользоваться спросом. Для багажа можно использовать свободный отсек под капотом.

В основе Atlis XT лежит оригинальная платформа с мощными лонжеронами, к которым крепится пневмоподвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу». Дорожный просвет регулируется в диапазоне от 305 до 381 мм. Задние колёса могут поворачиваться на угол до 32 градусов, улучшая манёвренность грузовика в тесных городских условиях.

Руль не будет иметь прямой связи с колёсами, то есть, по сути, окажется проводным джойстиком. По такому же принципу будет реализован тормозной привод — педель будет всего лишь кнопкой с обратной связью. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) порожней машины будет занимать 5 с, а с полной нагрузкой и прицепом — 18 с. Максимальная скорость ограничена отметкой 193 км/ч.

В 2021 году Atlis собирается выпустить сотню предсерийных пикапов XT, а полноценное производство и старт продаж намечены на 2022 год. Где будет находиться завод, до сих пор неизвестно. Поставщики комплектующих не названы, но вообще компания Atlis собирается производить ключевые узлы сама.

Руль и тормоза по проводам — не самая приятная новость для потенциальных клиентов из числа «работяг», которые привыкли к проверенным и надёжным решениями. Впрочем, если принять во внимание возможность скорого перехода на беспилотные автомобили, то не так уж важно, будет ли у Atlis XT прямое или опосредованное управление. Tesla, напомним, намерена предложить «полный автопилот» своим клиентам уже в следующем году, а пикапы Tesla Cybertruck выйдут на дороги в 2022 году.

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