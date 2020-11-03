Электрический пикап Atlis XT: больше не похож на «уазик», премьера совсем скоро

Американский стартап Atlis Motor Vehicles готовится представить серийную версию своего полноразмерного электрического пикапа XT, который позиционируется как «рабочая лошадка» и будет стоить от 45 тысяч долларов.

Компания Atlis Motor Vehicles показала прототип своего электрического пикапа ещё в начале прошлого года, и с тех пор ничего о ней не было слышно. Но на днях Марк Хэнчетт, гендиректор и основатель стартапа, дал интервью журналу Motor Trend и рассказал много чего интересного.

Во-первых, выяснилось, что Atlis изменила дизайн передка своего пикапа: если прежде он напоминал дорестайлинговый УАЗ Пикап, то теперь имеет узкую двухэтажную светодиодную «оптику» и полностью новый бампер. Дизайн задних фонарей тоже изменён: в них появились С-образные светодиодные секции. Камеры, выполняющие роль наружных зеркал, переехали с передних стоек на передние крылья, то есть теперь расположены ниже. Других заметных новшеств нет, а снимки интерьера пропали с фирменного сайта.



Интерьер прототипа Atlis XT

Во всех подробностях дизайн, вероятно, можно будет оценить 11 ноября, когда состоится виртуальная премьера серийного Atlis XT. Что до технических характеристик, то они тоже немного изменились по сравнению с теми, что были объявлены на стадии прототипа.



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В основе Atlis XT лежит мощная рама с интегрированной в неё литий-ионной батареей. На вид она куда аккуратнее «тележки» представленного недавно электрического пикапа GMC Hummer EV, но, судя по всему, компактная пневмоподвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу» не предполагает слишком быстрой (в ралли-рейдовом стиле) езды по бездорожью, хотя клиренс в верхнем положении подвески впечатляет — 381 мм. Задняя ось выполнена поворотной, как у того же GMC Hummer EV, но максимальный угол поворота задних колёс больше — до 32 грудусов (у Хаммера — до 10 градусов).



Силовая установка состоит из четырёх электромоторов (по одному на каждое колесо). Мощность не называется, но известно, что порожний пикап сможет разогнаться до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 5 с, а с полной нагрузкой и прицепом — за 18 с. Максимальная скорость — 193 км/ч. Грузоподъёмность в зависимости от исполнения варьируется в диапазоне от 373 до 1866 кг, в последнем случае задняя ось снабжается двускатными колёсами. Масса прицепа, буксируемого через стандартный фаркоп, — от 2239 до 6345 кг, а если использовать специальную крепящуюся к полу кузова стойку (так называемую гусиную шею), то Atlis XT готов тащить прицеп массой до 13 063 кг.



Ёмкость батареи не раскрывается, известно лишь, что будут три версии — на 300, 400 и 500 миль (483, 644 и 805 км) пробега на одной зарядке. Рабочее напряжение в 1600 В позволяет полностью зарядить батарею от терминала мощностью 1,5 МВт всего за 15 минут, вот только таких терминалов пока не существует в свободном доступе — зарядную инфраструктуру Atlis собирается создавать с нуля. Ресурс батареи рассчитан на 2000 быстрых зарядок. Ресурс автомобиля — миллион миль (1 609 344 км).



В кузове предусмотрены несколько розеток для подключения внешних устройств (лебёдки, светотехника, профессиональный инструмент). Имеется достаточно вместительный передний багажник. Кабина может вместить до 6 человек. Вместо пикапа можно заказать «головастик» то есть машину с кабиной, но без кузова и сооружать на раме любую надстройку.



Atlis XT в зависимости от модификации будет стоить от 45 тысяч до 78 тысяч без учёта опций и федеральных скидок для начинающих производителей электромобилей (с помощью этих скидок можно сэкономить 7500 долларов при покупке). Автопилот будет входить в базовую комплектацию, доплачивать за него, как у Теслы, не нужно.



Пока что Atlis лишь резервирует заявки на XT без предоплаты, а денежки, вероятно, начнёт принимать после официальной премьеры. Поставки готовых машин клиентам должны начаться в конце следующего года, но пока непонятно, где пикапы Atlis XT будут производиться.

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Добавим, что количество потенциальных игроков в сегменте электрических пикапов регулярно увеличивается: о своих амбициях в нём заявила большая американская тройка (GM, Ford, FCA) и стартапы Bollinger, Hercules, Karma, Lordstown Motors, Neuron EV, Nikola, Rivian.

