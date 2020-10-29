Пополнение в сегменте: у Ram будет свой электрический пикап

Изначально бренд Ram входил в состав Dodge, но в 2011 году он стал отдельной компанией. Принадлежит итало-американскому концерну Fiat Chrysler Automobiles, который на данный момент находится в процессе сделки по слиянию с французской группой PSA. Сейчас Ram занимается выпуском пикапов и вэнов, в Россию машины марки официально не поставляются, хотя встретить их на наших дорогах всё-таки можно.



Ещё в августе в Ram не планировали в ближайшее время заниматься разработкой «электропикапа». Тогда глава FCA Майк Мэнли отметил, что хоть в компании и признают, что рынок «зелёных» грузовиков существует, но имеют «иной взгляд на сроки и темпы внедрения машин на электротяге в Северной Америке». Предполагалось, что концерн займёт выжидательную позицию и сначала изучит реакцию клиентов на «розеточные» пикапы брендов, принадлежащих General Motors, Ford, Rivian и Tesla.



На фото: Ram 1500

Однако ситуация, судя по всему, изменилась. Как сообщает The Detroit Free Press, после недавно вышедшего отчёта о доходах компании за третий квартал Майк Мэнли заявил, что в дальнейшем «видит на рынке электрический пикап Ram». Он пообещал в скором времени рассказать о сроках появления «зелёной» новинки. Судя по тому, что проект пока, вероятно, находится на самой начальной стадии, мы увидим «электропикап» бренда ещё нескоро.



Не исключено, что поводом к появлению более чёткой позиции FCA в данном вопросе стал дебют электропикапа GMC Hummer. Напомним, его презентация прошла 21 октября, и уже на следующий день компания объявила о «бешеном» успехе новинки: тираж приветственной серии Edition One разошёлся в первые десять минут после открытия предзаказов. Напомним, цена этой версии составляет 112 595 долларов (эквивалентно 8,9 млн рублей по текущему курсу).

Конечно же, информации о том, какой будет «начинка» будущего электрического пикапа Ram, пока нет. Топовая версия Hummer EV получила три электромотора (один на передней оси, два на задней), совокупная отдача такой установки составляет 1014 л.с., а крутящий момент на колёсах — 15 592 Нм. Без подзарядки такой пикап способен проехать 563 км (расчёт вели по принятому в США циклу EPA). Живые продажи такого электрокара начнутся осенью 2021 года.



На фото: GMC Hummer 1 / 3 На фото: GMC Hummer 2 / 3 На фото: GMC Hummer 3 / 3

Самое доступное по цене исполнение GMC Hummer (79 995 долларов или 6,3 млн рублей) появится не раньше весны 2024-го. Этот электромобиль оснащается двухмоторной установкой мощностью 634 л.с. (10 033 Нм). На одной зарядке он сможет проехать 402 км.

На сегодняшний день самым популярным автомобилем в США остаётся пикап Ford F-series. В текущем году от сменил поколение, недавно стало известно о моторной гамме новинки. Так, в гамме остался 5,0-литровый V8, но теперь он выдаёт на 5 л.с. и 14 Нм больше (форсирован до 400 л.с. и 556 Нм). По-прежнему в строю и EcoBoost V6 объёмом 3,5 литра. Его мощность выросла на 25 л.с. (до 400 л.с.), а крутящий момент – на 41 Нм (до 678 Нм). Кстати, этот мотор стал основой для гибридной установки грузовика – PowerBoost Full Hybrid (совокупная мощность – 430 л.с, а крутящий момент – 773 Нм). В неизменном состоянии от предшественника новому А-150 достались: 3,0-литровый дизель V6 с отдачей в 250 л.с. (597 Нм), 325-сильный EcoBoost V6 объёмом 2,7 литра (542 Нм); а роль базового играет тот же 290-сильный «атмосферник» объёмом 3,3 литра (359 Нм).

