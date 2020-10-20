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  • Hercules Alpha: ещё один электрический пикап с солнечной батареей в кузове

Hercules Alpha: ещё один электрический пикап с солнечной батареей в кузове

20.10.2020 204 0 0

Базирующийся на окраине Детройта стартап Hercules Electric Mobility Inc. намерен организовать выпуск полноприводных электрических пикапов мощностью около 750 кВт (1020 л.с.) и с запасом хода на одной зарядке свыше 300 миль (483 км).

 

Компанию Hercules Electric Mobility Inc. основал в 2018 году предприниматель Джеймс Брейер, прежде работавший в Ford и GM над «зелёными» проектами (электромобили, гибриды, водородные авто), а в 2019 году к нему в качестве соучредителей присоединились Грег Вебер и Джули Толли, также позиционируемые как опытные менеджеры в области автоиндустрии. В целом энергичная команда Hercules, как сообщается на сайте компании, обладает более чем столетней экспертизой в автобизнесе…

Единственным заявленным на данным момент продуктом компании значится полноразмерный пикап Alpha. В публичном пространстве он существует пока что лишь в виде отфотошопленных картинок, в которых без труда угадывается Nissan Titan.

Nissan Titan

Картинки эти гуляют по СМИ с весны этого года, а на днях компания Hercules сообщила, что планирует снабжать свои пикапы складными крышками для кузова со встроенными в них солнечными панелями, которые позволят немного увеличить запас хода пикапа, при условии что езда происходит в светлое время суток. Крышки эти будет делать канадская фирма Worksport: она предлагает такие крышки в качестве аксессуара и для других популярных американских пикапов, но в данном случае выступит в роли OEM-поставщика.

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Технические характеристики Hercules Alpha пока не очень подробные. Известно, что пикап будет оснащён четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо) совокупной мощностью около 750 кВт. Поставщик и ёмкость батареи не названы, но одной зарядки должно хватить на 300 миль пробега (483 км). Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) будет занимать менее 4 с, максимальная скорость ограничена отметкой 120 миль/ч (193 км/ч). Обещаны быстрая зарядка, превосходная управляемость и возможность развернуться на месте (это когда колёса по правому борта вращаются в одну сторону, а по левому — в другую). Грузоподъёмость пикапа — 1134 кг, масса буксируемого прицепа — 5670 кг.

Интерьер будет отделан роскошными материалами, но его единственная картинка — это опять-таки отредактированный на компьютере Nissan Titan.

Дата начала производства и цены пока не объявлены, но Hercules уже принимает заказы на пикап Alpha: с клиентов берут задаток в размере 1500 долларов, и на конец весны якобы уже набралось 1800 заказов на общую сумму в 27 млн долларов.

Мутная на первый взгляд контора, но давайте не торопиться с выводами — возможно, разработчики пока просто не готовы раскрыть все карты. На сайте Hercules сказано, что компания готова к кооперации и заимствованию готовых решений, то есть не собирается всё производить сама.

Рискнём предположить, что Hercules купит у Nissan завод в Кантоне (штат Миссисипи) вместе с оснасткой и правами на производства Титана под своей маркой. Titan — безнадёжный аутсайдер класса полноразмерных пикапов и Nissan на фоне коронакризиса и убытков легко от него избавится, как избавился от фургонов NV на базе Титана. То есть Hercules может пойти по стопам другого стартапа — Lordstown Motors, который купил у GM ненужный завод в Огайо и скоро начнёт производить на нём электрические пикапы Endurance с мотор-колёсами.

Завод Nissan завод в Кантоне

В общем, последим за Hercules Electric Mobility Inc. — быть может, эта компания станет заметным игроком на рынке электрических пикапов, хотя потенциальных конкурентов уже немало: батарейные грузовички хотят делать Ford, GM и Tesla, стартапы Atlis, Bollinger, Karma, вышеупомянутый Lordstown, Neuron EV, Nikola, Rivian и другие.

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