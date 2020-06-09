Америка не принимает: Nissan откажется от фургонов NV и NV200

Десять лет назад компания Nissan по велению своего тогдашнего руководителя Карлоса Гона проводила экстенсивную стратегию и попыталась вторгнуться на весьма консервативный американский рынок LCV (заметим, что ни Toyota, ни Honda на такой шаг пока не решились). Было решено разработать семейство среднеразмерных фургонов NV-серии, но не с нуля, а на платформе большого пикапа Titan. Эта платформа определила выдающийся нос ниссановских фургонов, интересный с точки зрения дизайна, но съедающий значительную часть полезного пространства. Некоторые клиенты к тому же жалуются на трудности при маневрировании в городе с таким большим носом.

Nissan NV

Фургоны NV-серии вышли на рынок в 2011 году. По данным ресурса CarSalesBase, за первый полный год продаж — 2012-й — было реализовано 10 179 экземпляров. К 2019-му спрос почти удвоился и достиг 20 022 экземпляров, но это всё равно очень мало на фоне основных конкурентов. Лидером сегмента LCV в США в прошлом году в очередной раз стал Ford Transit — продано 153 868 шт., за ним следуют Chevrolet Express (77 457 шт.), Ram ProMaster (это клон европейского Fiat Ducato, продано 56 409 шт.), Ford E-series (45 063 шт.), Mercedes-Benz Sprinter (31 851 шт.) и GMC Savana (24 226 шт.).



Nissan NV 1 / 3 Nissan NV 2 / 3 Nissan NV 3 / 3

Nissan NV на фоне откровенно допотопных Chevrolet Express и Ford E-series имеет немало преимуществ, вроде достаточно современного эргономичного салона, гибких комплектаций, удобства крепления всевозможного дополнительного оборудования и расширенной гарантии (пять лет вместо трёх у конкурентов). В 2016 году NV пережил техническую модернизацию и получил новый бензиновый V8 (380 л.с.) в паре с 7-ступенчатым «автоматом». Увы, всё это не помогло добиться желаемого успеха, Nissan NV оказался аутсайдером сегмента, и уже нет никакой возможности хоть как-то это изменить. С одной стороны ресурсы из-за кризиса внутри Nissan очень ограничены и требуют жертв в лице непопулярных моделей, а с другой теперь уже совершенно очевидно, что в коммерческом сегменте лояльность американцев к своим брендам просто запредельная, и бороться с этим пока невозможно.



Nissan NV

В общем, руководство Nissan решило уйти из американского сегмента LCV, о чём сообщило издание Automotive News со ссылкой на анонимный источник внутри японской компании. Это не значит, что производство NV-серии в Кантоне, штат Миссисипи, будет немедленно свёрнуто, но разрабатывать второе поколение точно никто не собирается.



Nissan NV200

Вместе с NV-серией американский рынок покинут и компактные фургоны Nissan NV200, что собираются в мексиканском городе Куэрнавака, но это уже глобальная модель и на других рынках она сохранится. Nissan NV200 вышел на американский рынок в 2013 году, в 2019-м продано 18 768 экземпляров против 41 598 у лидера компактного сегмента Ford Transit Connect. Ram ProMaster City (клон Fiat Doblo) нашёл 12 920 покупателей, Mercedes-Benz Metris (он же Vito) — 9784, Chevrolet City Express (клон Nissan NV200) — 4495. То есть на фоне конкурентов Nissan NV200 чувствует себя не так уж плохо, просто сегмент компактных LCV в США очень скромный, и больших денег в нём не заработаешь.



Nissan NV200 1 / 3 Nissan NV200 2 / 3 Nissan NV200 3 / 3

В связи с уходом Ниссана из сегмента LCV встаёт вопрос о будущим пикапов. На наш взгляд, нынешнее поколение Titan станет последним — отставание по продажам от американских конкурентов просто катастрофическое: в прошлом году продано всего 31 514 шт. против 896 526 грузовиков Ford F-series. А вот среднеразмерный Frontier пока поживёт, тем более что в следующем году ожидается новое поколение, то есть машина уже готова. В сегменте среднеразмерных пикапов американского рынка японские бренды чувствуют себя хорошо: лидирует здесь Toyota Tacoma — в прошлом году продано 248.801 шт. Nissan Frontier по итогам 2019-го занял четвёртое место (72 369 шт.), пропустив вперёд Chevrolet Colorado (122 304 шт.) и Ford Ranger (89 571 шт.).

