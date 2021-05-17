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Stellantis перезапустит бизнес в Китае благодаря партнёрству с Foxconn

17.05.2021 245 0 0

Корпорация Stellantis, образованная в начале года в результате слияния FSA и Grope PSA, вступает в стратегическое партнёрство с тайваньским IT-гигантом Foxconn, стремительно набирающим вес в автопроме.

 

В IT-индустрии Foxconn известен как крупнейший контрактный производитель электроники, на его мощностях собирается бóльшая часть смартфонов Apple iPhone. Сейчас Foxconn находится в активной фазе диверсификации бизнеса, взгляды его руководства устремлены в автомобильный сектор, на который в последние месяцы ведётся широкомасштабное наступление.

В октябре прошлого года Foxconn представил собственную электромобильную платформу MIH с открытым исходным кодом, после чего посыпались новости о сотрудничестве с автомобильными компаниями: партнёрами Foxconn стали Yulon Motor (ей принадлежит марка Luxgen), стартап Byton и даже мощный холдинг Geely, который будет работать с Foxconn в области контрактной сборки электромобилей. На прошлой неделе сделку с Foxconn заключила американская компания Fisker, а сегодня стало известно о самом многообещающем партнёрстве – с корпорацией Stellantis.

Переговоры на эту тему велись более года, то есть ещё до рождения Stellantis, с боссами Fiat Chrysler Automobiles, но подписание сделки затянулось из-за слияния FSA и Grope PSA, официально о ней будет объявлено завтра. На данный момент известно, что главной сферой интереса этого партнёрства для Stellantis станет китайский рынок, где все входящие в корпорацию марки сейчас занимают очень слабые позиции.

В прошлом десятилетии Grope PSA ввалила в развитие оригинальных модельных линеек Peugeot, Citroen и DS огромные деньги, но успеха они так и не добились, равно как и китайские Джипы под руководством FCA. По данным ресурса СarSalesBase, марка Peugeot за первый квартал этого года реализовала в Китае только 12 093 автомобиля, Jeep – 7828, Citroen – 4525, DS – 66. Для сравнения скажем, что Volkswagen с января по март продал в Китае 560 679 автомобилей местной сборки, Toyota – 414 808, Honda – 381 543.

С помощью Foxconn корпорация Stellantis перезапустит в Китае уже представленные бренды и, возможно, выведет новые – например, Alfa Romeo и Lancia. По данным Automotive News, партнёрство начнётся в области мультимедийных систем и цифровых сервисов, учитывающих специфику китайского рынка, и продолжится разработкой новых моделей электромобилей – скорее всего, на платформе MIH или её производных. К 2024 году Foxconn намерен представить твердотельную АКБ, обещающую революцию в потребительских характеристиках электромобилей: радикальное увеличение ресурса и дальности хода на одной зарядке.

В Европе, напомним, Stellantis будет выпускать новые электромобили на французских платформах eVMP и eCMP. Стратегия в отношении Северной Америки пока чётко не обозначена.

электромобиль бизнес

 

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