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  • Кроссовер Jeep Grand Commander стал ещё больше после рестайлинга: первые фото без камуфляжа

Кроссовер Jeep Grand Commander стал ещё больше после рестайлинга: первые фото без камуфляжа

17.05.2021 394 0 0

Крупному SUV американской марки подправили дизайн экстерьера. Салон еще не засвечен, но и внутри наверняка есть обновки. А вот техника, по предварительным данным, прежняя.

 

Три года назад Jeep возродил имя Commander для кроссовера с несущим кузовом (в 2005-2010 гг. так назывался рамный внедорожник): этот SUV выпускают и продают исключительно в Китае, он построен на той же «тележке», что и Cherokee. Вообще, изначально Коммандером в Поднебесной звался кросс, который был доступен только с пятиместным салоном. Однако такая версия, согласно данным местных СМИ (да и на сайте Джипа ее уже нет), покинула рынок: остался лишь Grand Commander, который, впрочем, представлен как в семи-, так и в пятиместном исполнении. Тем не менее, на снимках с рестайлинговой моделью, внесенных в базу минпрома КНР, мелькает название кросса без всяких приставок. Вернется ли «просто» Commander в дилерские центры – видимо, узнаем уже после официальной презентации. Ну а пока рассмотрим модернизированный Гранд. 

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Итак, кроссовер обрел новые фары и бамперы, в прорезях радиаторной решетки появились хромированные «штрихи» (хотя, судя по фото сертификационного органа, можно будет выбрать решетку с сеткой). Задние фонари тоже заменили, вдобавок они теперь объединены между собой плашкой, на которой красуется надпись Grand Commander. На корме подзаряжаемого гибрида вместо шильдика PHEV отныне буква «е».

Из-за нового обвеса длина модели выросла на 22 мм до 4985 мм, ширина составляет 1896 мм (+4 мм по сравнению с предшественником), высота – 1754 мм (+16 мм). Колесная база вроде бы прежняя – 2800 мм.

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Интерьер пока засекречен. Не исключено, что Grand Commander обрел мультимедийную систему с возвышающимся над передней панелью крупным тачскрином – как у рестайлингового паркетника Jeep Compass. Также модель, возможно, обзавелась виртуальной «приборкой» (у дореформенного Гранда аналоговые приборы с цветным экраном посередине), плюс могли заменить материалы отделки.

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Техника, по предварительной информации, прежняя: Jeep Grand Commander оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 234 или 265 л.с. (350 или 400 Нм соответственно), которая работает в паре с девятиступенчатым «автоматом» ZF; в состав установки гибрида (он бывает только пятиместным) входят турбомотор 2.0 и электродвигатель, совокупная отдача – 230 л.с., только на электротяге такой кросс может проехать 70 км, правда, этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC. Разумеется, у Джипа есть полный привод.

Дореформенный Jeep Grand Commander для Китая
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Дореформенный Jeep Grand Commander для Китая
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Дореформенный Jeep Grand Commander для Китая
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Дореформенный Jeep Grand Commander для Китая
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Дореформенный Jeep Grand Commander для Китая
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На рынок обновленный кросс должен выйти до конца текущего года, но за пределы Китая модель, скорее всего, так и не выберется. Между тем Jeep готовит к премьере другой трехрядный Commander: этот SUV адресован Южной Америке, он делит платформу с Compass.

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