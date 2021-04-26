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  • Трёхрядный кроссовер Jeep снова проехался на камеру: теперь с серийной оптикой

Трёхрядный кроссовер Jeep снова проехался на камеру: теперь с серийной оптикой

26.04.2021 1052 0 0

Первым рынком для семиместного SUV станет Бразилия. Предполагается, что там модель предложат с новым турбомотором 1.3, а также с двухлитровым дизелем.

 

Свой новый трехрядный кроссовер Jeep анонсировал минувшей осенью, хотя слухи о нем появились еще раньше. Утверждается, что модель разработана бразильским подразделением FCA (ныне концерн вместе с PSA входит в альянс Stellantis), в Бразилии же наладят ее выпуск, откуда машины, очевидно, будут поставлять и в другие страны Латинской Америки. По предварительным данным, паркетник построен на той же платформе Small Wide 4x4, что и нынешний Jeep Compass, при этом для новинки «тележку», возможно, модернизировали. Поначалу даже считалось, что кросс окажется новым исполнением Компаса, однако в Jeep решили позиционировать такой SUV в качестве отдельной модели. Упакованные в плотный камуфляж прототипы мы уже видели на шпионских фото, в начале апреля сама марка распространила первый видеотизер, а недавно в распоряжении издания Autos Segredos оказались свежие кадры тестового образца.

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Да, машина на этих снимках все еще обклеена маскировочной пленкой, зато у нее серийные фары и задние фонари, тогда как на предыдущих уловах папарацци на корме красовались «прилепленные» вертикальные блоки. Так вот, фонарей «под Prado» у нового Джипа не будет – они горизонтальные и вроде бы более вытянутые, чем у родственного Compass. Что же касается передка, то новинка получила радиаторную решетку с фирменными «прорезями», а над небольшими противотуманками имеются полоски ходовых огней. Скорее всего, вся оптика светодиодная.

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Название модели по-прежнему не объявлено. В тизерном ролике мелькали расположенные рядом буквы E и R: некоторые бразильские СМИ полагают, что модель назвали Commander (те самые ER в конце слова). Напомним, в 2005-2010 гг. под таким именем выпускали рамный внедорожник, а в 2018-м это название возродили для кроссовера с несущим кузовом, который производят и продают только в Китае. «Поднебесный» SUV доступен как с пяти-, так и с семиместным салоном, то есть это «просто» Commander и Grand Commander соответственно (но для латиноамериканского кросса приставка Grand пока под вопросом).

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Интерьер бразильского нового Джипа еще не засвечен. Не исключено, что, как и обновленный Compass, трехрядный SUV получил мультимедийную систему с возвышающимся над передней панелью крупным тачскрином. Кстати, в FCA семиместный кроссовер называют «высокотехнологичным» и относят к D-сегменту, хотя местные СМИ уточняют – это «Low D». Как бы то ни было, новинке также прочат адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения.

Уже объявлено, что паркетник предложат с турбомоторами, но с какими именно – в FCA умолчали. Бразильцы пишут о турбодизеле 2.0 MultiJet и новом 1.3 Firefly (его полное название – Turbo 270 Flex). Последний двигатель положен и местному рестайлинговому Jeep Compass (а также посвежевшему пикапу Fiat Toro), он, традиционно для Бразилии, «питается» как бензином (180 л.с.), так и этанолом (185 л.с.). У трехрядного SUV точно будет полный привод.

Обновленный Jeep Compass для Латинской Америки и китайский Jeep Grand Commander
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Обновленный Jeep Compass для Латинской Америки и китайский Jeep Grand Commander
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Обновленный Jeep Compass для Латинской Америки и китайский Jeep Grand Commander
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Обновленный Jeep Compass для Латинской Америки и китайский Jeep Grand Commander
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Премьеру новый семиместный Jeep справит в во втором квартале текущего года. О планах продавать модель в других регионах концерн FCA пока не заявлял, но кроссовер также ждут в Индии, там покупателям якобы предложат машины локальной сборки.

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