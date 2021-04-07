Jeep засветил новый трёхрядный кроссовер на видео: ещё один Commander?

По предварительным данным, семиместный SUV делит «тележку» с Compass. Первым рынком для новинки станет Бразилия, там модель будет доступна с бензиновым и дизельным моторами.

Официально новый трехрядный кроссовер Jeep анонсировали минувшей осенью, хотя слухи о нем появились еще раньше. Этот SUV адресован, прежде всего, Латинской Америке, модель разработана бразильским подразделением FCA (ныне концерн вместе с PSA входит в альянс Stellantis), в Бразилии же наладят производство. Прежде считалось, что будто кросс окажется растянутой версией Compass, но потом выяснилось, что это отдельная модель. Закамуфлированные тестовые образцы уже не раз попадались фотошпионам, а теперь опубликован первый тизер.

Между тем Компас упоминался не зря. Дело в том, что семиместный кросс, по предварительной информации, построен на той же платформе Small Wide 4x4, от родственника грядущий SUV якобы унаследовал и некоторые компоненты. Но при этом специально для будущего кроссовера «тележку» модернизировали.

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В коротком ролике засвечена радиаторная решетка – в фирменных «прорезях» есть множество маленьких «блоков», как у последних Jeep Grand Cherokee и Grand Wagoneer. Также нам показали корму и вроде бы головную оптику. А еще мелькают расположенные рядом буквы E и R: бразильские профильные медиа полагают, что модель назвали Commander (те самые ER в конце слова), но приставка Grand пока под вопросом. Напомним, в 2005-2010 гг. под таким именем выпускали рамный внедорожник, а в 2018-м его возродили для кроссовера с несущим кузовом, который производят и продают только в Китае. «Поднебесный» SUV доступен как в пяти-, так и в трехрядном исполнении, то есть это «просто» Commander и Grand Commander соответственно. Впрочем, разновидностью китайского кросса бразильский все же не является.



В салон «бразильца» пока не удалось заглянуть даже папарацци. Внутри наверняка установили мультимедийную систему с большим тачскрином, но не исключено, что это не планшет от обновленного Compass, а вертикальный экран – как у рестайлингового пикапа Fiat Toro (грузовичок тоже создан на платформе Small Wide 4x4). Кстати, в FCA новый кроссовер называют «высокотехнологичным» и относят к D-сегменту. Но местные СМИ уточняют – это «Low D». Как бы то ни было, новинке также прочат адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.



Обновленный Jeep Compass и предназначенный для Китая Jeep Grand Commander 1 / 5 Обновленный Jeep Compass и предназначенный для Китая Jeep Grand Commander 2 / 5 Обновленный Jeep Compass и предназначенный для Китая Jeep Grand Commander 3 / 5 Обновленный Jeep Compass и предназначенный для Китая Jeep Grand Commander 4 / 5 Обновленный Jeep Compass и предназначенный для Китая Jeep Grand Commander 5 / 5

Уже объявлено, что трехрядный кроссовер предложат лишь с турбомоторами, но с какими именно – в FCA умолчали. Бразильцы пишут о турбодизеле 2.0 MultiJet и новом 1.3 Firefly, который в этой стране, скорее всего, будет работать как на бензине, так и на этаноле.



Премьеру семиместный Jeep справит в во втором квартале текущего года. О планах продавать модель в других регионах концерн FCA пока не заявлял.