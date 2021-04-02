Рестайлинг ×
  • Рестайлинговый пикап Fiat Toro застукали без камуфляжа: огромный экран и новый турбомотор

Рестайлинговый пикап Fiat Toro застукали без камуфляжа: огромный экран и новый турбомотор

02.04.2021 302 0 0

Грузовичку итальянской марки также подправили дизайн экстерьера. Официальная презентация, судя по всему, пройдет в ближайшее время.

 

В линейке Fiat пикап Toro с несущим кузовом появился в 2016-м, он построен на той же «тележке», что и паркетник Jeep Renegade – если точнее, то на ее растянутой версии. Грузовички производят в Бразилии, оттуда их также поставляют в Аргентину. В 2019-м модель слегка освежили, а в этом году на рынок выйдет еще раз модернизированный Toro, только обновок будет больше. Замаскированные тестовые образцы уже попадались шпионам, теперь же аргентинское издание Autoblog опубликовало снимки, на которых запечатлен рестайлинговый пикап без камуфляжа. Фото явно были сделаны на заводе, то есть выпуск такого Toro уже стартовал. А это значит, что премьера не за горами.

Обновленный Fiat Toro
1 / 2
Обновленный Fiat Toro
2 / 2

Пикап обрел новую радиаторную решетку, на которой вместо привычной эмблемы красуется надпись с названием марки, плюс подретушировали передний бампер. Также заменили капот: исчезла выемка под прежний логотип, а рельефные выштамповки теперь не только по бокам, но и посередине. Fiat Toro сохранил многоярусную головную оптику, при этом у дорогих версий фары отныне тоже светодиодные, тогда как у дореформенной модели таковыми являются лишь расположенные сверху ходовые огни.

Главные «фишки» внутри – цифровая «приборка» и новая мультимедийная система с вертикальным экраном. Любопытно, что блок управления «климатом» с шайбами оставили, хотя и он новый. Впрочем, не исключено, что перед нами – «средняя» версия, а у топового пикапа экран окажется еще больше: в этом случае блока под планшетом уже не будет, все настройки выведут на дисплей. Кроме того, пикапу прочат систему автоторможения и адаптивный круиз-контроль.

Обновленный Fiat Toro

По предварительным данным, Fiat Toro также получил новый турбомотор 1.3 Firefly Flex, который традиционно для Бразилии будет работать как на бензине, так и на этаноле. Максимальная мощность – около 180 л.с. (хотя прежде бразильские медиа писали о 150 л.с.). Этот двигатель пришел на замену отправленному недавно в отставку 2.4 Tigershark (174 л.с. на бензине и 186 л.с. на этаноле). Нынешние двухтопливный 1.8 EtorQ (135 или 139 л.с.) и турбодизель 2.0 MultiJet II (170 л.с.), вероятно, остались в строю, при этом последний могли модернизировать. Бразильцы еще пишут, что после рестайлинга у грузовичка мог появиться вариатор. Актуальный Fiat Toro с 1.8 можно купить с 5МКП или 6АКП,  дизель работает в паре с 9АКП. У нынешнего дизельного пикапа есть полный привод, двухтопливная версия – переднеприводная.

Дореформенный Fiat Toro
1 / 3
Дореформенный Fiat Toro
2 / 3
Дореформенный Fiat Toro
3 / 3

Toro продают и в других странах Латинской Америки, но там он известен как Ram 1000. А вот в другие регионы грузовичок, похоже, не собирается.

Между тем Fiat готовит еще одну громкую премьеру для латиноамериканских рынков: вот-вот дебютирует компактный кроссовер, ближайшим родственником которого является хэтчбек Argo.

пикап авторынок шпионские фото новинки рестайлинг FIAT FIAT Toro

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Дооснащаем машину полезными функциями без вмешательства в интерьер. Android-зеркало в автомобиле – насколько это удобно? Продвинутые комплектации автомобиля с многочисленными электронными опциями резко задирают вверх его стоимость, которая у большинства машин и так уже не слишком адекватна даже в базе «благода... 165 0 0 02.04.2021
Статьи / Интервью «Антирадары» в 2021 году: новые технологии, проблемы и перспективы запрета в России Эволюция «антирадаров» от 90-х годов и до наших дней: к чему она привела? Что происходит с этим сегментом автомобильных гаджетов – развиваются, стагнируют, постепенно сходят со сцены? Об это... 508 0 1 02.04.2021
Статьи / Практика Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить? Есть в русском языке слова, которые никак не даются многим авторам в Интернете. Чего тут только не встретишь: и «подшибник», и «клейма», и «саленблок», и «кювейт», и – совершенно внезапно! –... 3314 0 1 02.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 146782 33 26 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 122233 32 21 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 76661 29 22 18.12.2020
Обсуждаемое
87 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings