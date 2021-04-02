Рестайлинговый пикап Fiat Toro застукали без камуфляжа: огромный экран и новый турбомотор

В линейке Fiat пикап Toro с несущим кузовом появился в 2016-м, он построен на той же «тележке», что и паркетник Jeep Renegade – если точнее, то на ее растянутой версии. Грузовички производят в Бразилии, оттуда их также поставляют в Аргентину. В 2019-м модель слегка освежили, а в этом году на рынок выйдет еще раз модернизированный Toro, только обновок будет больше. Замаскированные тестовые образцы уже попадались шпионам, теперь же аргентинское издание Autoblog опубликовало снимки, на которых запечатлен рестайлинговый пикап без камуфляжа. Фото явно были сделаны на заводе, то есть выпуск такого Toro уже стартовал. А это значит, что премьера не за горами.

Обновленный Fiat Toro 1 / 2 Обновленный Fiat Toro 2 / 2

Пикап обрел новую радиаторную решетку, на которой вместо привычной эмблемы красуется надпись с названием марки, плюс подретушировали передний бампер. Также заменили капот: исчезла выемка под прежний логотип, а рельефные выштамповки теперь не только по бокам, но и посередине. Fiat Toro сохранил многоярусную головную оптику, при этом у дорогих версий фары отныне тоже светодиодные, тогда как у дореформенной модели таковыми являются лишь расположенные сверху ходовые огни.



Главные «фишки» внутри – цифровая «приборка» и новая мультимедийная система с вертикальным экраном. Любопытно, что блок управления «климатом» с шайбами оставили, хотя и он новый. Впрочем, не исключено, что перед нами – «средняя» версия, а у топового пикапа экран окажется еще больше: в этом случае блока под планшетом уже не будет, все настройки выведут на дисплей. Кроме того, пикапу прочат систему автоторможения и адаптивный круиз-контроль.

Обновленный Fiat Toro

По предварительным данным, Fiat Toro также получил новый турбомотор 1.3 Firefly Flex, который традиционно для Бразилии будет работать как на бензине, так и на этаноле. Максимальная мощность – около 180 л.с. (хотя прежде бразильские медиа писали о 150 л.с.). Этот двигатель пришел на замену отправленному недавно в отставку 2.4 Tigershark (174 л.с. на бензине и 186 л.с. на этаноле). Нынешние двухтопливный 1.8 EtorQ (135 или 139 л.с.) и турбодизель 2.0 MultiJet II (170 л.с.), вероятно, остались в строю, при этом последний могли модернизировать. Бразильцы еще пишут, что после рестайлинга у грузовичка мог появиться вариатор. Актуальный Fiat Toro с 1.8 можно купить с 5МКП или 6АКП, дизель работает в паре с 9АКП. У нынешнего дизельного пикапа есть полный привод, двухтопливная версия – переднеприводная.



Дореформенный Fiat Toro 1 / 3 Дореформенный Fiat Toro 2 / 3 Дореформенный Fiat Toro 3 / 3

Toro продают и в других странах Латинской Америки, но там он известен как Ram 1000. А вот в другие регионы грузовичок, похоже, не собирается.



Между тем Fiat готовит еще одну громкую премьеру для латиноамериканских рынков: вот-вот дебютирует компактный кроссовер, ближайшим родственником которого является хэтчбек Argo.