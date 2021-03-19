Бюджетный паркетник Fiat снова засветился на видео. Премьеру ждут в мае

Первым рынком для нового кроссовера станет Бразилия, там же наладят производство. Ожидается, что модель предложат с парой моторов на выбор, а вот привод, скорее всего, только передний.

Рассекречивать компактный недорогой паркетник бразильское подразделение Fiat, которое и отвечало за разработку, принялось в начале марта. Тогда был запущен специальный сайт, одновременно на нем появилось первое видео, но без, собственно, автомобиля: компания просто анонсировала его скорое появление и официально объявила общее название проекта – Fiat 363. Второй ролик опубликовали всего несколько дней назад, он посвящен дизайну, так что логично, что кросс там все же засветился, пусть и, в основном, в виде макета. И вот третья серия web-сериала. На этот раз показали Аманду Рибас, бойца смешанных единоборств (ММА), которая заглянула в бразильский испытательный центр Fiat. Там ей, разумеется, рассказали о надежности и безопасности, но нам интересно другое: в видео снова мелькнул паркетник, а если точнее, его «цифровой» силуэт после краш-теста (для нетерпеливых – 2:15).

Новый кроссовер Fiat и родственный хэтчбек Fiat Argo 1 / 2 Новый кроссовер Fiat и родственный хэтчбек Fiat Argo 2 / 2

Напомним, кроссовер начали разрабатывать еще до того, как концерны FCA и PSA слились в альянс Stellantis, так что от французов ему ничего не досталось: донором стал хэтчбек Fiat Argo, который выпускают с 2017-го – и тоже в Бразилии. Благодаря предыдущим видео и шпионским фото, мы знаем, что у SUV свой дизайн – Fiat 363 получил оригинальные передний бампер, головную оптику и радиаторную решетку. А в новом ролике видно, что вдобавок изменили подоконную линию в районе задних дверей, плюс новые диски. Ну и еще колесные арки вроде бы выглядят более массивными.



Внутри же, по предварительным данным, кроссовер в целом повторит хэтчбек, то есть ждем круглые дефлекторы обдува и возвышающийся над передней панелью планшет мультимедийной системы.



Размеры SUV все еще не озвучены. Длина родственного хэтчбека Fiat Argo составляет 3998 мм, колесная база – 2521 мм. Кстати, у Арго есть кросс-версия Trekking, дорожный просвет такой «пятидверки» – вполне достойные 210 мм.

Новый кроссовер Fiat, кадры из предыдущего видео 1 / 4 Новый кроссовер Fiat, кадры из предыдущего видео 2 / 4 Новый кроссовер Fiat, кадры из предыдущего видео 3 / 4 Новый кроссовер Fiat, кадры из предыдущего видео 4 / 4

Бразильские СМИ считают, что паркетник оснастят новой «турботройкой» 1.0 Firefly, которая традиционно для этой страны будет работать как на бензине, так и на этаноле. Максимальная отдача – около 130 л.с., двигатель якобы сочетается с вариатором. Версиям попроще могли отрядить четырехцилиндровый «атмосферник» 1.3 Firefly от Argo (101 или 109 л.с. – бензин/этанол), этому мотору якобы будут положены «механика» и CVT. У хэтчбека «турботройки» и вариатора пока нет, но родственник кросса может ими обзавестись после рестайлинга. Привод же у кроссовера Fiat, скорее всего, только передний.



Хэтчбек Fiat Argo, кросс-версия Trekking 1 / 3 Хэтчбек Fiat Argo, кросс-версия Trekking 2 / 3 Хэтчбек Fiat Argo, кросс-версия Trekking 3 / 3

Бразильцы пишут, что премьеру паркетник справит в мае, однако в продажу он якобы поступит не раньше осени. Появление новинки за пределами Латинской Америки под большим вопросом, ведь и исходный хэтчбек Fiat Argo в других регионах не представлен.

