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  • Новый кроссовер Fiat засветился на видео: сделан из хэтча, достанется не всем

Новый кроссовер Fiat засветился на видео: сделан из хэтча, достанется не всем

15.03.2021 231 0 0

Компактному паркетнику прочат новую «турботройку», привод же, скорее всего, только передний. На рынок модель выйдет до конца текущего года, правда, до Европы она вряд ли доберется.

 

В камуфляже этот кроссовер Fiat мы уже не раз видели на шпионских фото, а теперь сама марка наконец приступила к тизерной кампании: у грядущей новинки появился собственный сайт, сейчас на нем «висит» видео с неприкрытым макетом, плюс кросс засвечен в полный рост, хотя и под покрывалом. Напомним, модель разработана южноамериканским подразделением Fiat, она адресована в основном жителям Латинской Америки, а первым рынком для паркетника станет Бразилия, где и наладят его производство. Имя все еще не раскрывается, пока SUV известен как Progetto 363 (то есть Проект 363).

Паркетник начали разрабатывать еще до того, как концерны FCA и PSA слились в альянс Stellantis, так что от французов ему ничего не досталось: донором стал хэтчбек Fiat Argo, который выпускают с 2017-го — и тоже в Бразилии. При этом дизайн экстерьера у кроссовера свой – у него оригинальные передний бампер, головная оптика (дорогим версиям, скорее всего, отрядят светодиодные фары) и радиаторная решетка. Впрочем, исходный Argo скоро должен обновиться, и не исключено, что какие-то черты он унаследует от SUV. 

Внутри же кроссовер, судя по предыдущим снимкам папарацци, в целом повторит хэтчбек: ждем круглые дефлекторы обдува по центру и мультимедийную систему с возвышающимся над передней панелью планшетом. А вот руль вроде бы новый.

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Габариты пока не названы. Длина хэтча Fiat Argo составляет 3998 мм, колесная база – 2521 мм. Кстати, у Арго есть кросс-версия, так вот у нее дорожный просвет — вполне достойные 210 мм. Посмотрим, превзойдет ли паркетник родственную «пятидверку» по этому показателю.

В Бразилии кроссоверу прочат новую «турботройку» 1.0 Firefly, которая традиционно для этой страны будет работать как на бензине, так и на этаноле. Максимальная отдача – около 130 л.с., двигатель якобы комплектуется вариатором. Версии попроще могли оснастить четырехцилиндровым «атмосферником» 1.3 Firefly от Argo (на хэтче он выдает 101 или 109 л.с. – бензин/этанол), этому мотору якобы будут положены «механика» и CVT. У хэтчбека «турботройки» и вариатора пока нет, но родственник может ими обзавестись после рестайлинга. Привод же у кроссовера Fiat, вероятно, только передний.

Точную дату премьеры марка не озвучила, бразильские СМИ пишут про май. В других регионах кроссовер вряд ли появится, ведь и исходный Argo за пределами Латинской Америки не продают. Ну а главным конкурентом новинки Fiat там станет паркетник Volkswagen Nivus, который сделан по тому же рецепту (его ближайшим родственником является хэтчбек Polo).

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