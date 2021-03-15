Новый кроссовер Fiat засветился на видео: сделан из хэтча, достанется не всем

Компактному паркетнику прочат новую «турботройку», привод же, скорее всего, только передний. На рынок модель выйдет до конца текущего года, правда, до Европы она вряд ли доберется.

В камуфляже этот кроссовер Fiat мы уже не раз видели на шпионских фото, а теперь сама марка наконец приступила к тизерной кампании: у грядущей новинки появился собственный сайт, сейчас на нем «висит» видео с неприкрытым макетом, плюс кросс засвечен в полный рост, хотя и под покрывалом. Напомним, модель разработана южноамериканским подразделением Fiat, она адресована в основном жителям Латинской Америки, а первым рынком для паркетника станет Бразилия, где и наладят его производство. Имя все еще не раскрывается, пока SUV известен как Progetto 363 (то есть Проект 363).

Паркетник начали разрабатывать еще до того, как концерны FCA и PSA слились в альянс Stellantis, так что от французов ему ничего не досталось: донором стал хэтчбек Fiat Argo, который выпускают с 2017-го — и тоже в Бразилии. При этом дизайн экстерьера у кроссовера свой – у него оригинальные передний бампер, головная оптика (дорогим версиям, скорее всего, отрядят светодиодные фары) и радиаторная решетка. Впрочем, исходный Argo скоро должен обновиться, и не исключено, что какие-то черты он унаследует от SUV.



Внутри же кроссовер, судя по предыдущим снимкам папарацци, в целом повторит хэтчбек: ждем круглые дефлекторы обдува по центру и мультимедийную систему с возвышающимся над передней панелью планшетом. А вот руль вроде бы новый.

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Габариты пока не названы. Длина хэтча Fiat Argo составляет 3998 мм, колесная база – 2521 мм. Кстати, у Арго есть кросс-версия, так вот у нее дорожный просвет — вполне достойные 210 мм. Посмотрим, превзойдет ли паркетник родственную «пятидверку» по этому показателю.



В Бразилии кроссоверу прочат новую «турботройку» 1.0 Firefly, которая традиционно для этой страны будет работать как на бензине, так и на этаноле. Максимальная отдача – около 130 л.с., двигатель якобы комплектуется вариатором. Версии попроще могли оснастить четырехцилиндровым «атмосферником» 1.3 Firefly от Argo (на хэтче он выдает 101 или 109 л.с. – бензин/этанол), этому мотору якобы будут положены «механика» и CVT. У хэтчбека «турботройки» и вариатора пока нет, но родственник может ими обзавестись после рестайлинга. Привод же у кроссовера Fiat, вероятно, только передний.

Точную дату премьеры марка не озвучила, бразильские СМИ пишут про май. В других регионах кроссовер вряд ли появится, ведь и исходный Argo за пределами Латинской Америки не продают. Ну а главным конкурентом новинки Fiat там станет паркетник Volkswagen Nivus, который сделан по тому же рецепту (его ближайшим родственником является хэтчбек Polo).

