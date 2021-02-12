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Бюджетный кроссовер Fiat показался с родной оптикой на новых фото

12.02.2021 256 0 0

За основу для нового паркетника взяли хэтчбек Argo. Дизайн экстерьера у SUV, конечно свой, а вот о салоне такого не скажешь. На рынок кроссовер должен выйти уже в этом году.

 

О том, что в гамме Fiat появится новый недорогой паркетник, стало известно еще в 2019-м. Модель адресована, прежде всего, жителям Латинской Америки, ее производство наладят в Бразилии, где также выпускают хэтчбек Fiat Argo (эта «пятидверка» в строю с 2017-го), который и стал донором для SUV. Тестовые прототипы уже не раз попадались в объективы камер. И вот в распоряжении бразильского издания Autos Segredos оказались свежие фото. Напомним, новый кросс начали разрабатывать еще до того, как концерны FCA и PSA создали альянс Stellantis, то есть от французов модели ничего не досталось.

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Машина все еще упакована в плотный камуфляж, зато теперь видно, что кроссовер получил светодиодные фары (скорее всего, это прерогатива дорогих версий), вдобавок у этого образца уже серийные задние фонари. К слову, оптика у паркетника оригинальная, не такая, как у исходного хэтчбека Fiat Argo. Другими также наверняка сделали бамперы, капот, радиаторную решетку и корму. А вот внутри, судя по предыдущим шпионским снимкам, паркетник повторил хэтч: в салоне аналогичные  чуть «приплющенное» рулевое колесо, круглые дефлекторы обдува и возвышающийся над передней панелью планшет мультимедийной системы.

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По предварительным данным, кроссовер предложат с трехцилиндровым турбомотором 1.0 Firefly, который в Бразилии будет работать как на бензине, так и на этаноле. Максимальная отдача – около 130 л.с., двигатель якобы комплектуется вариатором. Версиям попроще мог достаться четырехцилиндровый «атмосферник» 1.3 Firefly от Argo (на хэтче он выдает 101 или 109 л.с. – бензин/этанол), этому мотору будут положены «механика» и CVT. У родственного хэтчбека «турботройки» и вариатора пока нет, но «пятидверка» может ими обзавестись после рестайлинга. Привод же у кроссовера Fiat, скорее всего, только передний.

Новый паркетник представят позже в этом году, первым рынком для него станет, конечно, Бразилия. Там новинка Fiat будет конкурировать с Hyundai Creta, Nissan Kicks и Volkswagen Nivus. Кстати, последний сделан по тому же рецепту: его ближайшим родственником является хэтчбек Polo.

Актуальный хэтчбек Fiat Argo, вернее, кросс-версия Trekking. Длина – 3998 мм, колесная база – 2521 мм, дорожный просвет – 210 мм
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Актуальный хэтчбек Fiat Argo, вернее, кросс-версия Trekking. Длина – 3998 мм, колесная база – 2521 мм, дорожный просвет – 210 мм
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Актуальный хэтчбек Fiat Argo, вернее, кросс-версия Trekking. Длина – 3998 мм, колесная база – 2521 мм, дорожный просвет – 210 мм
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Между тем бразильское подразделение Fiat ранее анонсировало еще один новый кроссовер, он выйдет на рынок уже в 2022-м. Считается, что это будет купеобразный паркетник с дизайном по мотивам концепта Fiat Fastback, который показали в 2018-м.

Что же касается России, то у нас итальянцы решили сосредоточиться на коммерческом сегменте. В РФ марка сегодня продает только одну легковушку – имиджевый компакт Fiat 500. О расширении гаммы пока не слышно.

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