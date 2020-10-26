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  • Конкурент Креты от Fiat снова попался фотошпионам: паркетнику прочат турбомотор

Конкурент Креты от Fiat снова попался фотошпионам: паркетнику прочат турбомотор

26.10.2020 253 0 0

Новый компактный паркетник итальянской марки предназначен в основном для Южной Америки. По предварительным данным, платформу кросс разделил с бюджетным хэтчбеком Argo, от последней модели SUV, вероятно, достался и базовый «атмосферник». При этом кроссовер также якобы предложат с новой «турботройкой».

 

О том, что Fiat разрабатывает небольшой паркетник, стало известно летом 2019-го. Основным рынком для SUV будет Бразилия, там же наладят производство, но кросс планируют поставлять и в другие страны Южной Америки. Одними из главных конкурентов новинки считаются Hyundai Creta, Nissan Kicks и Volkswagen Nivus. В начале 2020-го в Сеть выложили снимки с тестов компактного Фиата, а летом сама марка официально объявила, что некий новый кроссовер стартует на бразильском рынке в 2021 году – судя по всему, речь шла именно о грядущем компакте. И вот теперь в распоряжении бразильского издания Autos Segredos оказались свежие шпионские снимки модели.

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Кросс все еще упакован в плотный камуфляж, но хотя бы уже можно прикинуть его размеры и рассмотреть головную оптику, вдобавок засвечен интерьер. Бразильцы уверены в том, что паркетник построен на модернизированной версии платформы от недорогого хэтчбека Fiat Argo, дебютировавшего в 2017-м. Напомним, разработка кроссовера началась до того, как владеющий маркой концерн FCA образовал альянс с французским автогигантом PSA. Впрочем, «тележки» последнего достанутся Фиатам для европейского рынка, южноамериканские же машины продолжат использовать технику FCA.

Кстати, у Argo имеется «внедорожная» версия – Trekking. Но «полноценный» SUV внешне будет заметно отличаться и от кросс-хэтча, и от стандартной «пятидверки». А вот салон пойманного папарацци паркетника в целом такой же, как у Argo. Хотя не стоит забывать о том, что перед нами пока еще тестовые прототипы.

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По неофициальным данным, кроссовер предложат с трехцилиндровым мотором 1.0 Firefly, который в Бразилии будет работать как на бензине, так и на этаноле. Максимальная отдача – около 130 л.с. Двигатель якобы комплектуется вариатором. Простым версиям, как ожидается, достанется четырехцилиндровый «атмосферник» 1.3 Firefly от Argo (на хэтче он выдает 101 или 109 л.с. – бензин/этанол), которому будут положены «механика» и CVT. У родственного хэтчбека турбодвигателя и вариатора пока нет, но «пятидверка» может ими обзавестись после рестайлинга. Привод же у кроссовера Fiat, вероятно, только передний.

Актуальный кросс-хэтч Fiat Argo Trekking. Длина – 3998 мм, колесная база – 2521 мм, дорожный просвет – 210 мм
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Актуальный кросс-хэтч Fiat Argo Trekking. Длина – 3998 мм, колесная база – 2521 мм, дорожный просвет – 210 мм
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Актуальный кросс-хэтч Fiat Argo Trekking. Длина – 3998 мм, колесная база – 2521 мм, дорожный просвет – 210 мм
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Между тем итальянская марка готовит для Южной Америки еще один новый кроссовер: ранее в Fiat модель описали как «уникальную» и «не имеющую сравнения с тем, что существует в этой категории». Вероятно, речь идет о кросс-купе, предвестника которого – концепт Fastback – показали в 2018-м. Серийный паркетник должен выйти на рынок в 2022 году – сначала опять же в Бразилии.

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