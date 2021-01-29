«Китаец» подкрался незаметно: обновлённый Jeep Compass показали в Европе

Jeep Compass — настоящий космополит: его производство налажено в Бразилии, Мексике, Индии, Китае и Италии, при этом главным потребителем кроссовера являются США — там, по данным ресурса CarSalesBase, в прошлом году продано 107 969 экземпляров Compass, тогда как в Европе — 47 312, в Китае — 20 190.

Производство в Италии на заводе FCA в коммуне Мельфи (провинция Потенца) было налажено только весной прошлого года, и к этому знаменательному событию была привязана техническая модернизация евро-версии Compass: появился новый бензиновый 1,3-литровый турбомотор (130 либо 150 л.с.) и 6-ступенчатая автоматическая коробка типа DCT (с двумя сцеплениями). Любопытно, что полноприводный Compass сейчас доступен в Европе только с plug-in гибридном варианте мощностью 190 либо 240 л.с. На электротяге такой Compass может проехать с полностью заряженной батареей (11,4 кВт·ч) до 50 км, и ведущие колёса в этом случае будут только задние.

Обновлённый китайский Jeep Compass в версии Trailhawk 1 / 3 Обновлённый китайский Jeep Compass в версии Trailhawk 2 / 3 Обновлённый китайский Jeep Compass в версии Trailhawk 3 / 3

В ноябре в Китае на автосалоне в Гуанчжоу состоялась премьера рестайлингового Compass. Посвежевший кроссовер оперативно добрался до соседней Индии, а вот за пределами Азии его раньше весны не ждали. Более того, были подозрения, что китайско-индийский Compass будет отличаться от «западного», ведь мы уже привыкли, что многие глобальные модели получают в Китае уникальный дизайн интерьера, а Jeep так и вовсе сделал в 2018 году для Китая 7-местный кроссовер Grand Commander, о котором в других странах слыхом не слыхивали.



И вот сегодня европейский пресс-офис Jeep сообщил о появлении в регионе обновлённого Compass, причём многие местные СМИ не заметили эту новость, так как она была спущена в конец большого пространного текста, посвящённого юбилейным сериям моделей Jeep – в этом году американская марка празднует 80-летие. Собственно, пока обновлённый Compass для Европы заявлен исключительно в версии 80th Anniversary с памятными шильдиками, а регулярные версии, вероятно, покажут позднее — старт продаж намечен на весну.



Важно, что все китайские интерьерные метаморфозы достались и «европейцу»: Compass получил полностью новую переднюю панель с более изящным рулём, виртуальным щитком приборов и «парящим» экраном мультимедийной системы. Блок микроклимата сталь более компактным, но сохранил физические клавиши. Селектор ездовых режимов теперь выполнен не в виде шайбы, а в виде тумблера на центральном тоннеле рядом с рычагом коробки передач. Заявлены бензиновые, дизельные и гибридные версии, но пока без подробностей.



А что в России? У нас по идее обновлённый Compass должен появится вслед за Америкой, но там пока предлагают дореформенный вариант, так что ждём. Спрос на эту модель у нас небольшой: в прошлом году дилеры реализовали только 361 экземпляр, но это больше, чем в 2019-м, когда было продано 259 шт. В России Compass предлагается только с 2,4-литровым бензиновым «атмосферником» (150 либо 175 л.с.), 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и полным приводом. Минимальная цена на момент этой публикации составляет 2 619 000 рублей.

