Обновлённый Jeep Compass раскрылся досрочно: скромные перемены снаружи и перекроенный салон

Пока рассекречен рестайлинговый паркетник, предназначенный лишь для китайского рынка, но глобальная версия, скорее всего, изменится так же. Главное – модель обзавелась новой передней панелью и мультимедийной системой с «парящим» экраном.

Кроссовер Jeep Compass актуального поколения дебютировал в 2016-м, он построен на платформе Small Wide 4x4, она же лежит в основе пикапа Fiat Toro, компактных паркетников Jeep Renegade и Fiat 500X. Техническую модернизацию Компас пережил не так давно – у него появилась гибридная версия. Сейчас же у SUV обновили дизайн. Вообще облик рестайлингового кросса раскрыли еще несколько дней назад, тогда фотографии модели без какого-либо камуфляжа внесли в базу минпрома КНР. А теперь сам Jeep распространил фирменные картинки, засветив и интерьер. Одновременно китайское издание Autohome опубликовало снимки «живых» машин, сделанные на площадке выставочного комплекса в Гуанчжоу – завтра там откроется автосалон, где и пройдет премьера обновленного Compass. «Поднебесный» дореформенный паркетник от глобального мало чем отличается, то есть «мировой» SUV, видимо, получит те же изменения.

Итак, у кроссовера новый передний бампер, фары стали у́же, от отдельных блоков ходовых огней над противотуманками избавились, а сами противотуманки теперь расположены чуть выше. Кроме того, в прорезях радиаторной решетки появились горизонтальные «штрихи». Корму же не тронули. Китайцам также по-прежнему будет доступен «внедорожный» Jeep Compass Trailhawk, его особенности – отсутствие хрома на кузове, неокрашенные бамперы, черные наклейки.



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Салон полностью перекроили, внутри – обитая кожей новая передняя панель с более узкими дефлекторами обдува по бокам, тачскрин мультимедийной системы отныне возвышается над панелью, а не встроен в нее. Под планшетом – ряд кнопок, некоторые из них, вероятно, отвечают за «климат», хотя не исключено, что управление перенесли на экран. Еще ниже – дефлекторы вентиляции (прежде были расположены по бокам от дисплея мультимедиа). Кроме того, Compass мог получить новое рулевое колесо и виртуальную «приборку».



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Согласно документам минпрома, двигатель у китайского кроссовера прежний – бензиновая «турбочетверка» 1.3 линейки GSE мощностью 173 л.с. (270 Нм). Дореформенный Jeep Compass предлагается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями или девятиступенчатым «автоматом». Привод – передний или полный. Вполне возможно, что позже в Китае появится и гибридный кросс – с установкой на базе того же мотора 1.3.



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Обновленный кроссовер должен выйти на рынок в следующем году. А вот в России такой Jeep Compass может появиться с опозданием, ведь и нынешний паркетник к нам привезли лишь через два года после дебюта. В РФ модель сегодня представлена с «атмосферником» 2.4 (150 или 175 л.с.) и 9АКП, у нас кросс бывает только полноприводным. За девять месяцев 2020-го в России реализовано всего 282 паркетника Compass – и это на 93 единицы больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

