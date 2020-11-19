Рестайлинг ×
  • Обновлённый Jeep Compass раскрылся досрочно: скромные перемены снаружи и перекроенный салон

Обновлённый Jeep Compass раскрылся досрочно: скромные перемены снаружи и перекроенный салон

19.11.2020 312 0 0

Пока рассекречен рестайлинговый паркетник, предназначенный лишь для китайского рынка, но глобальная версия, скорее всего, изменится так же. Главное – модель обзавелась новой передней панелью и мультимедийной системой с «парящим» экраном.

 

Кроссовер Jeep Compass актуального поколения дебютировал в 2016-м, он построен на платформе Small Wide 4x4, она же лежит в основе пикапа Fiat Toro, компактных паркетников Jeep Renegade и Fiat 500X. Техническую модернизацию Компас пережил не так давно – у него появилась гибридная версия. Сейчас же у SUV обновили дизайн. Вообще облик рестайлингового кросса раскрыли еще несколько дней назад, тогда фотографии модели без какого-либо камуфляжа внесли в базу минпрома КНР. А теперь сам Jeep распространил фирменные картинки, засветив и интерьер. Одновременно китайское издание Autohome опубликовало снимки «живых» машин, сделанные на площадке выставочного комплекса в Гуанчжоу – завтра там откроется автосалон, где и пройдет премьера обновленного Compass. «Поднебесный» дореформенный паркетник от глобального мало чем отличается, то есть «мировой» SUV, видимо, получит те же изменения.

Итак, у кроссовера новый передний бампер, фары стали у́же, от отдельных блоков ходовых огней над противотуманками избавились, а сами противотуманки теперь расположены чуть выше. Кроме того, в прорезях радиаторной решетки появились горизонтальные «штрихи». Корму же не тронули. Китайцам также по-прежнему будет доступен «внедорожный» Jeep Compass Trailhawk, его особенности – отсутствие хрома на кузове, неокрашенные бамперы, черные наклейки.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Салон полностью перекроили, внутри – обитая кожей новая передняя панель с более узкими дефлекторами обдува по бокам, тачскрин мультимедийной системы отныне возвышается над панелью, а не встроен в нее. Под планшетом – ряд кнопок, некоторые из них, вероятно, отвечают за «климат», хотя не исключено, что управление перенесли на экран. Еще ниже – дефлекторы вентиляции (прежде были расположены по бокам от дисплея мультимедиа). Кроме того, Compass мог получить новое рулевое колесо и виртуальную «приборку».

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Согласно документам минпрома, двигатель у китайского кроссовера прежний – бензиновая «турбочетверка» 1.3 линейки GSE мощностью 173 л.с. (270 Нм). Дореформенный Jeep Compass предлагается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями или девятиступенчатым «автоматом». Привод – передний или полный. Вполне возможно, что позже в Китае появится и гибридный кросс – с установкой на базе того же мотора 1.3.

Дореформенный Jeep Compass
1 / 3
Дореформенный Jeep Compass
2 / 3
Дореформенный Jeep Compass
3 / 3

Обновленный кроссовер должен выйти на рынок в следующем году. А вот в России такой Jeep Compass может появиться с опозданием, ведь и нынешний паркетник к нам привезли лишь через два года после дебюта. В РФ модель сегодня представлена с «атмосферником» 2.4 (150 или 175 л.с.) и 9АКП, у нас кросс бывает только полноприводным. За девять месяцев 2020-го в России реализовано всего 282 паркетника Compass – и это на 93 единицы больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

кроссовер авторынок новинки рестайлинг Jeep Jeep Compass

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Выживший: ремонт и обслуживание Hyundai Matrix Hyundai Matrix – машина не только не самая популярная, но и не до конца всеми понятая. Что это? Очень большой хетчбэк? Очень маленький минивэн? Почему у него сбоку можно увидеть шильду Pinin... 35 0 0 19.11.2020
Статьи / Авторынок В гараже ЛДПР появился прошлогодний Aurus Senat: а Жириновского прокатят? По данным редакции Kolesa.ru, в июне 2020 года Московское городское отделение ЛДПР поставило на учёт в ГИБДД лимузин Aurus Senat 312 0 0 19.11.2020
Статьи / Тесты Тормозить или отруливать? Выбери правильные действия, чтобы не попасть в ДТП и выиграй приз! Пройдите тест из десяти вопросов о правильном управлении автомобилем, сделайте репост поста, размещённого в группе VK, или разместите сторис с результатом в Instagram, отметьте аккаунт Kole... 837 0 13 19.11.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 147667 7 92 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 79416 10 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 48964 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings