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  • Jeep Compass теперь делают в Италии с обновлённой линейкой силовых агрегатов

Jeep Compass теперь делают в Италии с обновлённой линейкой силовых агрегатов

04.06.2020 216 0 0

Fiat Chrysler Automobiles локализовала в Европе компактный кроссовер Jeep Compass, который также собирается в Бразилии, Мексике, Индии и Китае. Евро-версия лишилась оффроудного исполнения Trailhawk, а переднеприводный Compass отныне можно заказать с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сухими сцеплениями.

 

Европейский Jeep Compass собирают на юге Италии в коммуне Мельфи (провинция Потенца), бок о бог с родственным субкомпактным кроссовером Jeep Renegade. Локализация должна уменьшить логистические издержки (раньше Compass завозили в Европу из Мексики), оптимизировать цепочки поставок комплектующих и оперативнее реагировать на потребности европейского потребителя. Меры своевременные, ведь прошлом году спрос на Jeep Compass в Европе, по данным ресурса CarSalesBase, сократился на 12% до 64 714 шт., тогда как лидер сегмента компактных SUV — Volkswagen Tiguan — разошёлся тиражом 264 762 экземпляра.

Дизайн модели в процессе локализации никак не изменился, но с прицелом на европейские вкусы расширена палитра цветов, материалов отделки салона и колёсных дисков. Слегка изменены настройки шасси и рулевого управления — чтобы на извилистых дорожках рулить Джипом было интереснее.

Главное изменение — это силовые агрегаты: 1,4-литровый бензиновый тубромотор MultiAir уступил место 1,3-литровому из более современного и экологически чистого семейства Global Small Engine. Мощность — 130 либо 150 л.с. при неизменном пиковом крутящем моменте в 270 Нм. Привод с этим мотором только передний, 120-сильная версия идёт в паре с 6-ступенчатой «механикой», 150-сильная — с 6-ступенчатым «роботом» DCT. Дизель остался только 1,6-литровый MultiJet II с отдачей в 120 л.с. и 320 Нм, в комплекте с 6МКП и передним приводом.

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Получается, что на данным момент у Jeep Compass не осталось механического полного привода, а следовательно исчезла и версия Trailhawk с улучшенным оффроудным потенцалом. Зато полный привод есть у plug-in гибридной версии 4xe, анонсированной ещё в начале года. Compass 4xe сделан на базе 1,3-литрового бензинового турбомотора, но уже в паре с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», передающим мощность на передние колёса. Задние вращает электромотор, питающийся от батареи ёмкостью 11 кВт·ч. Максимальная совокупная мощность — 190 или 240 л.с. Запас хода на электротяге — до 50 км, причём в безвыхлопном режиме гибридный Compass, как несложно догадаться, становится заднеприводным. Некие традиционные полноприводные модификации добавятся в гамму ближе к концу года, но подробностей о них пока нет.

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Ещё европейский Compass получил свежую мультимедийную систему Uconnect с ворохом всевозможных онлайн-сервисов и расширенный арсенал систем активной безопасности с прицелом на максимальный рейтинг Euro NCAP образца 2020 года. В 2017 году Compass на испытаниях Euro NCAP провалил боковой краш-тест о столб и на «троечку» справился с фронтальным ударом о стену, но о доработках силовой структуры кузова производитель не сказал ни слова — всё внимание на экологию и подключённость…

В России Jeep Compass продаётся в неизменном с момента выхода на рынок в 2018 году виде, то есть с безальтернативным 2,4-литровым бензиновым «атмосферником» (150 либо 175 л.с.) и 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». За прошлый год дилеры реализовали только 259 экземпляров.

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