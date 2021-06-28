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Honda готовит новый кроссовер: компания анонсировала Prologue

28.06.2021 77 0 0

Новинка станет результатом сотрудничества японского автопроизводителя с американским концерном General Motors.

 

Автомобили марки Honda довольно популярны в США: так, по итогам 2020 года дилеры реализовали здесь 1 209 805 машин, что на 16,6% меньше, чем годом ранее. Этот спад можно объяснить последствиями пандемии коронавируса, которые ударили по глобальному авторынку. Сейчас ситуация восстанавливается: за первые пять месяцев этого года клиенты купили 522 888 шт., что на 20,6% больше, чем в январе-мае 2020-го.

Сейчас многие автомобильные компании объединяются, чтобы удешевить производство, не стала исключением и Honda, которая осенью прошлого года вступила в альянс с американским концерном General Motors. При этом производители сотрудничают уже давно: ещё в 2013-ом они начали совместную работу над электрическими силовыми установками на базе водородных топливных элементов, в 2017 году было объявлено о создании СП Fuel Cell System Manufacturing (FCSM) в Детройте.

Предполагалось, что на этом предприятии будут выпускать те самые силовые установки на базе водородных топливных элементов, производство должно было начаться в прошлом году. Однако в итоге проект пришлось, по сути, «заморозить» (как мы сообщали ранее, из-за инфраструктурных трудностей), так что партнёры переключили силы и инвестиции на «обычные» электромобили.

Кроме того, весной прошлого года стало известно о том, что концерн GM представил собственную модульную электромобильную платформу нового поколения, а также разработанную совместно с LG Chem батарею Ultium для неё. Немногим позже появилось и официальное сообщение о том, что Honda намерена использовать эту архитектуру для двух своих будущих «зелёных» новинок.

Предполагается, что пара новых автомобилей получат непосредственно от Honda дизайн экстерьера и интерьера, ряд настроек, а также фирменный комплекс безопасности Honda Sensing. Всё остальное «предоставит» General Motors. Сегодня японская марка анонсировала первую из будущих новинок – её роль исполнит кроссовер Prologue (в переводе означает «пролог»). Неожиданно, но это название не для концепта, а для серийного автомобиля. Как пояснили в компании, имя объясняется тем, что модель окажется первой в новой линейке электрокаров.

Снимок с презентации модульной платформы GM

Honda Prologue выйдет на американский рынок в начале 2024 года. За ним последует «брат-близнец», который будут выпускать под брендом Acura. По предварительным данным, производство обоих «электропаркетников» наладят на заводах, принадлежащих концерну General Motors.

Позже японская компания будет самостоятельно выпускать массовые электромобили, в их основу ляжет платформа e:Architecture собственной разработки (проект уже запущен). Ожидается, что модели будут глобальными. В дальнейшем появится полностью «батарейный» вариант HR-V, созданный по мотивам ранее показанного предвестника – концепта SUV e:prototype.

В компании подчеркнули, что намерены к 2030 году добиться 40-процентной доли электрокаров в структуре продаж на важнейших рынках, в том числе в США и Канаде, к 2035-му она должна выйти на уровень 80%, а в 2040-ом компания намерена полностью перейти на «зелёные» модели. Отметим, России это «не грозит»: в конце прошлого года стало известно о том, что Honda покидает наш рынок.

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