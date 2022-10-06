Кроссовер Honda Prologue для Америки: родня Chevrolet Blazer EV, в продаже в 2024 году

Prologue — первая электрическая модель Honda, разработанная совместно с General Motors. Напомним, что японская и американская компании в 2020 году вступили в альянс, а весной нынешнего года он был расширен — в том смысле, что Honda и GM в итоге выпустят сильно больше совместных моделей, чем планировалось изначально: компании буквально пообещали миллионы недорогих электромобилей, к которым Honda Prologue никак не относится.

Prologue — это довольно крупный и дорогой кроссовер, его габаритная длина — 4877 мм, ширина — 1989 мм, высота — 1643 мм, колёсная база — 3094 мм. Ближайшим аналогом Honda Prologue со стороны GM является представленный в июле кроссовер Chevrolet Blazer EV, а ещё будет родственная модель от премиального бренда Acura, анонсированная в августе концептом Precision EV.



Blazer EV и Prologue имеют схожие пропорции и дверные проёмы, но у кроссовера Honda более рафинированный дизайн в новейшем стиле марки, именуемом Neo-Rugged. Большие 21-дюймовые колёса не теряются на фоне чёрных накладок колёсных арок. На багажной двери между фонарями вместо фирменной эмблемы красуется лаконичная надпись Honda.



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Салон оформлен так же консервативно, как у моделей Civic и CR-V последних поколений, но приборный щиток у Prologue изначально полностью виртуальный 11-дюймовый и не имеет козырька. Размер мультимедийного экрана — 11,3 дюйма, его рамка имеет со стороны водителя сильное утолщение, на котором разместилась «крутилка» регулировки громкости. Под узенькими центральными дефлекторами системы вентиляции находится блок микроклимата с настоящими физическими клавишами — пользоваться ими вслепую будет удобно. Мест в салоне только пять, третий ряд кресел не предусмотрен.



Информации о технической начинке Honda Prologue пока нет, но ясно, что она будет такой же, как у Chevrolet Blazer EV, который может проехать на одной зарядке до 515 км и в полноприводной топ-версии SS располагает мощностью в 565 л.с.

На североамериканский рынок Honda Prologue выйдет в 2024 году, но старт приёма заказов на него наверняка начнётся раньше, так что новых подробностей долго ждать не придётся.

В 2026 году Honda выведет на североамериканский рынок несколько электромобилей на собственной электромобильной платформе e:Architecture, а вот совместные с GM бюджетные «электрички» появятся только в 2027 году﻿. Всего до 2030 года Honda хочет выпустить на мировой рынок 30 новых моделей электромобилей, в том числе два спорткара. К 2040 году Honda планирует полностью отказаться от ДВС, а к 2050 году — стать полностью углерод-нейтральной компанией.

