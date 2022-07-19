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  • Chevrolet Blazer EV: 565-сильная версия SS, полный привод и дальнобойность – 515 км

Chevrolet Blazer EV: 565-сильная версия SS, полный привод и дальнобойность – 515 км

19.07.2022 76 0 0

Производство новинки начнётся весной 2023 года. Цена стартует с отметки 44 995 долларов, а за топовую версию нужно заплатить как минимум 65 995 долларов.

 

Среднеразмерный кроссовер Chevrolet Blazer появился в продаже в США в 2019 году. В 2020-ом американцы купили 94 599 экземпляров, а в 2021-ом – 70 325 единиц (на 25,7% меньше, чем годом ранее), вероятно, проблема в нехватке комплектующих, из-за которой простаивали заводы по всему миру, в том числе и в Штатах. В этом году у паркетника пока по-прежнему «минус»: в первом квартале 2022-го дилеры реализовали 18 808 машин (на 2,4% меньше, чем в январе-марте прошлого года). Теперь компания представила полностью электрическую версию – Blazer EV.

На фото: Chevrolet Blazer EV в версии 2LT

Chevrolet ещё в марте текущего года опубликовал первый видеотизер Blazer EV, а в середине прошлого месяца появился первый снимок «зелёного» Блейзера. Сейчас модель полностью рассекречена. Электрокросс предложат в вариантах 1LT, 2LT, RS и SS – у них есть детали внешности, отличающие их и от версий с ДВС, и друг от друга. Так, у первых двух вариантов попроще заглушка на месте решётки радиатора окрашена в цвет кузова, а у спортивных вариантов она чёрная (у RS может быть также и в цвет кузова). Ещё у исполнения RS 21-дюймовые колёсные диски (у LT – 19 дюймов), чёрный глянцевый декор, боковые юбки, подсвеченный логотип бренда, а также светящаяся полоса, соединяющая светодиодные фары.

На фото: Chevrolet Blazer EV RS

Вариант SS получил ещё чёрную крышу и стойки такого же цвета, иного более агрессивного оформления заглушку спереди, сплиттер, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, 22-дюймовые «катки», а также тормоза Brembo спереди. Кроме того, у всех исполнений электрического кроссовера дверца, за которой расположен порт для зарядки, открывается автоматически при нажатии.

На фото: Chevrolet Blazer EV SS

В салоне Chevrolet Blazer EV можно увидеть 11-дюймовую виртуальную «приборку», а также крупный тачскрин (диагональ – 17,7 дюйма) информационно-развлекательной системы, причём экран расположен под углом к водителю. Навигация умеет находить зарядные станции на выстроенном маршруте, а также предоставляет информацию о наличии свободных мест и ёмкости заряда. В оснащение вариантов RS и SS входят передние сиденья с подогревом и вентиляцией, а также усечённое рулевое колесо. Для пассажиров второго ряда предусмотрены порты для зарядки USB-C.

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Ещё Blazer EV получил Super Cruise – полуавтономную систему вождения (можно использовать на многих дорогах в США и Канаде). В списке помощников водителю числятся также функции автоматического экстренного торможения, предупреждения о переднем столкновении, торможения перед идущим впереди пешеходом, удержания полосы движения, а также модернизированный парковочный ассистент.

На фото: салон Chevrolet Blazer EV SS

В основе электрического кроссовера Blazer лежит платформа Ultium (на ней же базируется Cadillac Lyriq). У модели есть версии с передним, задним и полным приводом. Известно, что у Blazer EV в базовом исполнении 1LT только передний привод, а запас хода составляет 398 км. Вариант 2LT может быть как с передним, так и с полным приводом, а её максимальная дальнобойность равна 472 км. У спортивного SUV с приставкой RS есть все три «разновидности» (4x4 – в качестве опции), без подзарядки он сможет проехать до 515 км. У топового варианта SS только полный привод, запас хода равен 467 км (этот показатель на 32 км больше, чем у Ford Mustang Mach-E GT).

В компании пока не рассекретили все технические подробности. Известны характеристики только топового варианта SS, получившего двухмоторную силовую установку, которая выдает 565 л.с., а её максимальный крутящий момент составляет 878 Нм. С режимом Wide Open Watts (WOW) такой кроссовер разгоняется с места почти до «сотни» (до 96 км/ч) меньше, чем за четыре секунды.

Производство новинки начнётся весной 2023 года. На домашнем рынке цена исполнения 1LT стартует с отметки 44 995 долларов, такой SUV поступит в продажу в первом квартале 2024 года. За варианты 2LT и RS просят не менее 47 595 и 51 995 долларов соответственно, они выйдут на американский рынок летом 2023-го. За топовую версию нужно заплатить как минимум 65 995 долларов, до дилеров Chevrolet Blazer EV SS доберётся в конце 2023-го.

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