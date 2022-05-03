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Полноприводный Cadillac Lyriq предложит около 500 л.с.

03.05.2022 21 0 0

19 мая в США стартуют продажи крупного электрического кроссовера Cadillac Lyriq, первое время новинка будет предлагаться только в одномоторном заднеприводном исполнении, а к осени подоспеет полноприводная версия.

 

Lyriq — первый электрический SUV марки Cadillac, в виде концепта (Cadillac EV) его показали ещё в 2019 году, премьера серийной версии состоялась в апреле 2021 года, в марте этого года началось производство первой партии Debut Edition из 1500 машин на заводе GM в городе Спринг-Хилл (штат Теннесси), а до конца 2022-го здесь планируется выпустить около 25 тысяч экземпляров этой модели.

Cadillac Lyriq Debut Edition доступен только в заднеприводном исполнении с единственным электромотором (346 л.с., 440 Нм) и батареей ёмкостью 100 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 483 км пробега по циклу EPA. Максимальная мощность зарядки — 190 кВт, она позволяет пополнить запас хода более чем на 100 км всего за 10 минут. Габаритная длина Lyriq — 4996 мм, колёсная база — 3094 мм, но в салоне только пять мест и багажник объёмом 793 л (со сложенными задними сиденьями — 1722 л).

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В основе Lyriq лежит джи-эмовская модульная электромобильная Ultium, позволяющая получить куда более впечатляющие, чем есть сейчас у Lyriq, технические характеристики — батарею ёмкостью до 200 кВт·ч и мощность свыше 1000 л.с. Как сообщила на днях пресс-служба Cadillac при общении с потребителями в соцсетях, ближайшей осенью в продажу поступят новые версии Lyriq, в том числе двухмоторная полноприводная мощностью около 500 л.с. Более мощные версии со спортивным имиджем тоже наверняка появятся, но позже.

Моноприводный Cadillac Lyriq стоит от 59 990 долларов — это значительно более низкая, чем у основных конкурентов, входная цена, потому что у конкурентов просто нет версий с одной ведущей осью — только полный привод. Так, двухмоторный Audi e-tron мощностью 408 л.с. стоит в США от 65 900 долларов, BMW iX xDrive50 (523 л.с.) — от 83 200 долларов, базовый Tesla Model X (670 л.с.) — от 114 990 долларов. Ожидается, что двухмоторный Cadillac Lyriq тоже будет чуть доступнее конкурентов.

В стандартное оснащение Cadillac Lyriq Debut Edition входит 33-дюймовый панорамный щиток приборов, аудиосистема AKG Studio с 19 громкоговорителями, система активного шумоподавления, передние кресла с массажёрами и вентиляцией, панорамная стеклянная крыша, 20-дюймовые колёсные диски и обширный список электронных ассистентов водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора, но за автопилот второго уровня Super Cruise нужно доплачивать, равно как и за более нарядные 22-дюймовые колёса.

В России, к сожалению, Cadillac Lyriq ждать не приходится — корпорация General Motors на фоне санкций прекратила поставки автомобилей в нашу страну.

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