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  • Ещё один кроссовер встал на конвейер: стартовало производство Cadillac Lyriq

Ещё один кроссовер встал на конвейер: стартовало производство Cadillac Lyriq

22.03.2022 43 0 0

Из-за высокого спроса американская марка намерена в 2022 году увеличить объём выпуска новинки с первоначальных 3,2 тыс. до 25 тыс. экземпляров.

 

Марка Cadillac принадлежит американскому концерну General Motors. В течение последних двух лет продажи автомобилей бренда на домашнем рынке снижались. Так, по итогам «ковидного» 2020-го клиенты купили 129 495 единиц, что на 17,1% меньше, чем годом ранее. Отрицательная динамика сохранилась и в 2021-ом: тогда дилеры сумели реализовать в Штатах 118 331 шт. (на 8,6% меньше, чем в предыдущем году). Компания намерена вернуться к «плюсу» в том числе за счёт новинок.

На фото: Cadillac Lyriq

Одной из важнейших новых моделей для Cadillac должен стать кроссовер Lyriq. Компания опубликовала первый тизер этого «зелёного» паркетника ещё в марте 2020-го, тогда же была представлена новая электромобильная платформа разработки концерна General Motors. Премьера Lyriq должна была пройти ещё в апреле 2020-го в рамках автосалона в Нью-Йорке, но дебют пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. В результате серийная версия кроссовера была представлена в апреле 2021 года, а старта производства американской версии новинки пришлось подождать.

Теперь выпуск модели стартовал: производство, как планировалось, наладили на заводе GM в Спринг-Хилле (штат Теннесси). Ранее это предприятие пережило реконструкцию, в которую концерн вложил 2 млрд долларов: с её помощью конвейер подготовили к выпуску электромобилей. Известно, что работы на производственной площадке стартовали ещё в октябре 2020 года и были завершены досрочно, в итоге это позволило ускорить на несколько месяцев запуск Cadillac Lyriq.

Завод в Теннесси стал третьей площадкой General Motors по производству электромобилей. При этом он является крупнейшим предприятием концерна в Северной Америке, его мощность рассчитана на выпуск почти 200 тыс. автомобилей в год. Как подсчитал производитель, с момента открытия завода, которое произошло в 1990 году, с местного конвейера сошло свыше 4,5 млн машин.

На фото: салон Cadillac Lyriq

Напомним, в основе Lyriq, выпуск которого только стартовал в США, лежит модульная электромобильная платформа Ultium (на ней также базируются пикап и внедорожник GMC Hummer EV). Расстояние между осями у паркетника Cadillac составляет 3094 мм, длина – 4996 мм, ширина – 1977 мм, а высота – 1623 мм. Снаряженная масса в базовой комплектации равна 2545 кг.

Первенцами на конвейере стали автомобили приветственной серии Debut Edition (заказы на неё уже не принимаются). У такого кроссовера задний привод, отдача единственного электродвигателя составляет 346 л.с., а максимальный крутящий момент – 440 Нм. Ёмкость тягового аккумулятора равна 100,4 кВт*ч, запас на одной зарядке – 483 км (расчёт по циклу EPA).

Приём заявок на другие исполнения электрического паркетника в США должен был стартовать летом, однако он начнётся раньше, в мае 2022-го. Кстати, из-за высокого спроса американская марка планирует в текущем году увеличить объём выпуска новинки с первоначальных 3,2 тыс. до 25 тыс. экземпляров. Ранее Kolesa.ru подробнее рассказывал о том, что концерн GM намерен нарастить темпы производства, тогда речь шла именно об электрокарах.

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