General Motors готовится загрузить заводы: концерн намерен нарастить темпы производства

Американский концерн General Motors владеет несколькими автомобильными марками, в их числе Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac (из тех, что представлены на домашнем рынке). Как и многие другие глобальные производители, General Motors ранее высказывал намерение сделать упор на развитие электромобилей. Постепенно абстрактные заявления обрастают более точными планами и цифрами.



На фото: GMС Hummer EV

Напомним, летом прошлого года стало известно о том, что GM собирается увеличить размер инвестиций на развитие своих электрокаров. В руководстве тогда отметили, что заложенная новая сумма стала на 75% больше по сравнению с той, которая была заявлена до того, как на рынке сказались последствия пандемии коронавируса. Размер вложений вырос до 35 млрд долларов (их предполагается освоить с 2020-го по 2025 год). Стоит отметить, что указанные средства пойдут не только на развитие полностью электрических моделей, которые будут выпускаться под брендами, входящими в состав General Motors, но и на разработку машин с автономным управлением.

Теперь же появились данные по производственным планам. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, глава General Motors Мэри Барра недавно рассказала инвесторам, что концерн намерен в ближайшее время нарастить производство электромобилей. Так, в 2022-ом и 2023 году производитель намерен поставить дилерам в Северной Америке около 400 тыс. «зелёных» машин.



На фото: Cadillac Lyriq

Согласно отчёту, концерн может всё-таки вернуться к полноценному выпуску Chevrolet Bolt EV и Bolt EUV: напомним, в августе прошлого года GM пришлось отозвать все ранее выпущенные экземпляры этих моделей из-за риска самовозгорания по причине дефекта, допущенного при производстве батарей LG Chem. Тогда же производство «электричек» было остановлено, к нормальному ритму оно так и не вернулось. Ранее американские СМИ предполагали, что в итоге выпуск этих моделей могут и вовсе свернуть. Официально в General Motors о судьбе Bolt EV и Bolt EUV пока не распространялись.

На пересмотр планов по выпуску электромобилей, очевидно, повлияли заказы, собранные на новые ранее представленные модели: совокупное количество заявок от желающих купить GMC Hummer EV и представленный в прошлом месяце Chevrolet Silverado EV составило почти 200 тысяч. Так что, по данным агентства, в General Motors решили вместо запланированных 3800 единиц указанных моделей выпустить в текущем году 21 тыс. экземпляров.



На фото: Chevrolet Silverado EV

Также сообщается, что вырастет количество сошедших с конвейера Cadillac Lyriq: в течение 2022 года предполагается нарастить производство «электрокроссоверов» с запланированных 3200 шт. до 25 тыс. единиц.

Стоит отметить, что компания Ford, которая в скором времени начнёт поставлять свой «батарейный» полноразмерный пикап F-150 Lightning, намерена расширить производственные мощности, предназначенные для выпуска электромобилей до 600 тыс. к 2023 году. В GM же планируют догнать Tesla по продажам электрокаров к 2025 году. Напомним, по итогам 2021-го дилеры этого «батарейного» бренда реализовали в США 302 000 машин, что почти на 39% больше, чем годом ранее.

