СМИ «похоронили» Chevrolet Bolt: модель не производится, завод готовится к реконструкции

Хэтчбек Chevrolet Bolt EV дебютировал в 2016 году и был тепло встречен прессой благодаря хорошему на тот момент соотношению цены и запаса хода на одной зарядке (383 км). В 2019 году в ходе модернизации запас хода вырос до 417 км. В феврале прошлого года Bolt EV пережил рестайлинг и обзавёлся соплатформенным родственником — кроссовером Bolt EUV с чуть более гармоничным кузовом и идентичной технической начинкой.

Chevrolet Bolt EV 2022 модельного года 1 / 3 Chevrolet Bolt EV 2022 модельного года 2 / 3 Chevrolet Bolt EV 2022 модельного года 3 / 3

В августе прошлого года GM отозвала все ранее выпущенные экземпляры Bolt EV и Bolt EUV из-за риска самовозгорания по причине дефекта, допущенного при производстве батарей LG Chem. В том же месяце производство Bolt EV и Bolt EUV на заводе на заводе GM Orion Assembly в штате Мичиган было остановлено. Впоследствии южнокорейская компания согласилась возместить GM затраты на отзыв, но ритмичный выпуск Bolt EV и Bolt EUV, по данным Automotive News, не возобновлён до сих пор (небольшая партия для нужд отзывной кампании была сделана в ноябре). GM обещает в течение ближайших месяцев прояснить судьбу этих моделей.

Chevrolet Bolt EUV 2022 модельного года 1 / 3 Chevrolet Bolt EUV 2022 модельного года 2 / 3 Chevrolet Bolt EUV 2022 модельного года 3 / 3

На прошлой неделе GM объявила о намерении инвестировать 7 млрд долларов в развитие своих предприятий в штате Мичиган с целью нарастить выпуск электромобилей. Главная доза инвестиций (4 млрд) достанется как раз заводу Orion Assembly, где прописаны Bolt EV и Bolt EUV: в 2024 году здесь начнётся сборка электрических пикапов Chevrolet Silverado EV и GMC Sierra EV, общая мощность предприятия составит 360 тысяч машин в год. С учётом завода Factory Zero в Детройте, что уже производит пикап GMC Hummer EV и с 2023 года будет производить Chevrolet Silverado EV, корпорация GM хочет выпускать 600 тысяч электрических грузовичков в год.



Производство Chevrolet Bolt EV и Bolt EUV на заводе GM Orion Assembly в штате Мичиган.

В официальном пресс-релизе GM сказано, что во время реконструкции завода Orion Assembly выпуск Bolt EV и Bolt EUV продолжится, но, во-первых, конкретно сейчас завод стоит, а во-вторых, не сказано, что случится с Bolt EV и Bolt EUV после окончания реконструкции. Издания Automotive News и CNN Business полагают, что после 2023 года или даже раньше Bolt EV и Bolt EUV просто исчезнут. Более того, нельзя исключать, что ритмичный выпуск Bolt EV и Bolt EUV вообще больше не возобновится, а работа на фоне реконструкции будет вестись лишь для завершения отзывной кампании и исполнения ранее набранных на эти модели заказов. То есть 2022 год может стать для этих моделей последним. На американском потребительском сайте Chevrolet электромобили Bolt EV и Bolt EUV пока ещё доступны для заказа.



Производство Chevrolet Bolt EV и Bolt EUV на заводе GM Orion Assembly в штате Мичиган.

Из-за батарейного отзыва кроссовер Bolt EUV так и не вышел полноценно на рынок — понять, каков на него спрос, напрямую невозможно. А вот косвенный показатель удручающий: китайский родственник Chevrolet Bolt EUV, известный как Buick Velite 7, в прошлом году разошёлся в Поднебесной тиражом 1079 шт., притом что всего марка Buick реализовала в 2021 году в Китае 926 328 автомобилей (данные ресурса CarSalesBase).



Американские коллеги считают, что Chevrolet Bolt EV и Bolt EUV — слишком маленькие модели для США (габаритная длина — 4145 и 4306 мм соответственно) и один лишь этот факт сильно ограничивает спрос. Тем не менее Bolt EV в прошлом году, несмотря на остановку производства и отзыв, поставил рекорд продаж: реализовано 24 828 шт., на 19,6% больше, чем в 2020-м. То есть какой-то рыночный потенциал у младших джи-эмовских «электричек» ещё есть, но едва ли они выживут после 2023 года.

Chevrolet Equinox EV

В январе GM анонсировала более крупные и гармоничные на вид электрические кроссоверы Chevrolet Equinox EV и Chevrolet Blazer EV на платформе Ultium, которые поступят в продажу в 2023 году и окажутся, вероятно, намного успешнее, чем Chevrolet Bolt EV и Bolt EUV. Компактный Equinox EV в базе будет стоить около 30 000 долларов, тогда как за Bolt EV сейчас просят от 31 500 долларов, Bolt EUV стоит от 33 500 долларов. Ясно, что Equinox EV просто выметет Bolt EV и Bolt EUV с рынка, если последние доживут до 2023 года.



Chevrolet Equinox EV

Ещё один аргумент в пользу скорой смерти Bolt EV и Bolt EUV — устаревшая платформа BEV II, несовместимая по части компонентов с более совершенной платформой Ultium. Производить обе платформы на одном заводе слишком накладно.



В общем, кажется, дни Bolt EV и Bolt EUV действительно сочтены — осталось лишь дождаться официального объявления об этом со стороны General Motors.

