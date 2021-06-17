Концерн General Motors намерен вложиться в «батарейные» модели и беспилотники

Руководство автопроизводителя сообщает, что в общей сложности в течение ближайших нескольких лет GM выпустит не менее нескольких десятков новинок.

Американский концерн GM владеет несколькими автомобильными марками, в их числе Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac (из числа тех, что представлены на домашнем рынке). Ранее в General Motors уже заявляли, что планируют сделать упор на развитие электромобилей. Теперь же руководство концерна отчиталось о намерениях ощутимо увеличить размер инвестиций – сумма окажется на 75% больше по сравнению с той, которая была заявлена до того, как на рынке сказались последствия пандемии коронавируса.



На фото: Chevrolet Bolt EUV

Концерн планирует в общей сложности за период с 2020-го по 2025 год освоить выделенную сумму – теперь она выросла до 35 млрд долларов. Средства пойдут как на развитие полностью электрических моделей входящих в состав GM брендов, так и на разработку машин с автономным управлением, то есть так называемых «беспилотников».

Любопытно, что сообщение от General Motors, касающееся увеличения размера вложений в «зелёный» транспорт и беспилотники, появилось всего лишь через несколько недель после того, как другой крупный американский автопроизводитель – Ford – объявил о том, что к 2030 году намерен инвестировать в развитие своих электрокаров 30 млрд долларов.



На фото: Cadillac Lyriq

Отметим, у GM деньги пойдут на финансирование проектов в рамках развития электромобильной платформы Ultium, разработки водородных топливных элементов Hydrotec третьего поколения, а также продвижения дочерней компании, работающей над технологиями автономного вождения – Cruise. Дополнительные инвестиции позволят не только нарастить количество реализуемых проектов, но и помогут увеличить производственные мощности под них.

Известно, что средства General Motors потратит в том числе на строительство двух новых заводов в США: на них будут выпускать тяговые батареи для электромобилей. Пока что неизвестно, где именно появятся производственные площадки; известно лишь, что они «присоединятся» к тем двум заводам по производству аккумуляторов, которые сейчас строятся в рамках СП компаний LG Chem и GM. По предварительным данным, концерн инвестирует в каждый из новых аккумуляторных заводов примерно по 2 млрд долларов.



На фото: GMC Hummer

Кроме того, согласно планам General Motors, по всему миру к 2025 году концерн предложит тридцать электрических моделей. Также к указанной дате автопроизводитель намерен перешагнуть миллионную отметку по годовому объёму продаж электромобилей в США и Китае.

Сейчас в арсенале GM уже числится несколько электрокаров: в их числе Chevrolet Bolt EV и Bolt EUV, Cadillac Lyriq, а также пикап GMC Hummer. Ранее в General Motors подтвердили, что на рынок в дальнейшем выйдет в том числе полностью электрическая версия пикапа Chevrolet Silverado: автомобиль встанет на конвейер завода Factory Zero, который расположен в Мичигане (США).

