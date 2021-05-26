Ford готовит пару платформ для выпуска «зелёных» моделей и новые компактные батареи

Американская компания намерена добиться того, чтобы к 2030 году на долю её полностью электрических автомобилей приходилось 40% от общего количества машин, реализованных на глобальном рынке.

Продажи автомобилей Ford в Штатах постепенно снижались в течение последних нескольких лет. Самым заметным «минусом», что неудивительно, оказался тот, что был зафиксирован по итогам 2020 года: всего дилеры реализовали 1 929 298 машин бренда, что почти на 16% меньше, чем годом ранее (виной тому, вероятно, последствия пандемии коронавируса). Теперь большинство автопроизводителей уже вышли на путь восстановления и продолжают развиваться в новых условиях, в их числе и Форд.



На фото: Ford F-150 Lightning

Ранее компания уже заявляла о планах по усиленной электрификации модельного ряда. Так, на рынок уже вышел первый «батарейный» кроссовер Mustang Mach-E, появилась «зелёная» модификация коммерческого автомобиля Transit (выйдет на рынок в конце этого года), на днях Ford рассекретил электроверсию своего бестселлера в США – пикапа F-150 Lightning, кроме того, стало известно о слухах, касающихся разработки «розеточного» рамного внедорожника Bronco. Помимо этого, у марки есть несколько «обычных» и подзаряжаемых гибридов.

Теперь в Ford ещё раз подтвердили свою нацеленность на сектор EV. Американская компания намерена добиться того, чтобы к 2030 году на долю полностью электрических автомобилей бренда приходилось 40% от суммарных глобальных продаж. Новая стратегия, получившая название Ford+, предполагает, что расходы на разработку электромобилей увеличат, в итоге они превысят 30 млрд долларов уже к 2025 году.



Предполагается, что эти деньги пойдут в том числе на разработку двух новых модульных платформ, предназначенных для электромобилей. Кроме того, Ford намерен разработать технологии для выпуска батарей: ожидается, что это позволит снизить производственные затраты, а также повысит эффективность использования аккумуляторов и минимизирует воздействие на окружающую среду.

Как отмечает Autocar, первая из разрабатываемых платформ, вероятно, будет предназначена для машин с задним и полным приводом. В период до 2030 года её планируется использовать для различных транспортных средств: для некоторых коммерческих автомобилей, пикапов, кроссоверов и внедорожников.



На фото: Ford Mustang Mach-E

Вторую, более крупную «тележку», возможно, будут использовать в качестве основы для «самых важных» полноразмерных пикапов и для моделей в коммерческом сегменте авторынка. При этом Ford по-прежнему планирует выпускать машины на платформе MEB разработки Volkswagen: она будет предназначена для среднеразмерных легковых моделей американского бренда, продаваемых в Европе (первенец появится в 2023 году).

Ford намерен к концу текущего десятилетия вывести на рынок новые твердотельные аккумуляторы, которые будут иметь долгий срок службы и сравнительно невысокую стоимость.



Развитие электромобильной линейки позволит Форду усилить свои позиции в том числе и в Европе, где продолжают ужесточать экологические нормы. По итогам «ковидного» 2020-го дилеры бренда реализовали на старосветском рынке 699 631 шт., что почти на 30% меньше, чем годом ранее. Напомним, в 2015-ом показатель марки здесь превышал 1 млн машин.

