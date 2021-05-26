Бизнес ×
  • Ford готовит пару платформ для выпуска «зелёных» моделей и новые компактные батареи

Ford готовит пару платформ для выпуска «зелёных» моделей и новые компактные батареи

26.05.2021 51 0 0

Американская компания намерена добиться того, чтобы к 2030 году на долю её полностью электрических автомобилей приходилось 40% от общего количества машин, реализованных на глобальном рынке.

 

Продажи автомобилей Ford в Штатах постепенно снижались в течение последних нескольких лет. Самым заметным «минусом», что неудивительно, оказался тот, что был зафиксирован по итогам 2020 года: всего дилеры реализовали 1 929 298 машин бренда, что почти на 16% меньше, чем годом ранее (виной тому, вероятно, последствия пандемии коронавируса). Теперь большинство автопроизводителей уже вышли на путь восстановления и продолжают развиваться в новых условиях, в их числе и Форд.

На фото: Ford F-150 Lightning

Ранее компания уже заявляла о планах по усиленной электрификации модельного ряда. Так, на рынок уже вышел первый «батарейный» кроссовер Mustang Mach-E, появилась «зелёная» модификация коммерческого автомобиля Transit (выйдет на рынок в конце этого года), на днях Ford рассекретил электроверсию своего бестселлера в США – пикапа F-150 Lightning, кроме того, стало известно о слухах, касающихся разработки «розеточного» рамного внедорожника Bronco. Помимо этого, у марки есть несколько «обычных» и подзаряжаемых гибридов.

Теперь в Ford ещё раз подтвердили свою нацеленность на сектор EV. Американская компания намерена добиться того, чтобы к 2030 году на долю полностью электрических автомобилей бренда приходилось 40% от суммарных глобальных продаж. Новая стратегия, получившая название Ford+, предполагает, что расходы на разработку электромобилей увеличат, в итоге они превысят 30 млрд долларов уже к 2025 году.

Предполагается, что эти деньги пойдут в том числе на разработку двух новых модульных платформ, предназначенных для электромобилей. Кроме того, Ford намерен разработать технологии для выпуска батарей: ожидается, что это позволит снизить производственные затраты, а также повысит эффективность использования аккумуляторов и минимизирует воздействие на окружающую среду.

Как отмечает Autocar, первая из разрабатываемых платформ, вероятно, будет предназначена для машин с задним и полным приводом. В период до 2030 года её планируется использовать для различных транспортных средств: для некоторых коммерческих автомобилей, пикапов, кроссоверов и внедорожников.

На фото: Ford Mustang Mach-E

Вторую, более крупную «тележку», возможно, будут использовать в качестве основы для «самых важных» полноразмерных пикапов и для моделей в коммерческом сегменте авторынка. При этом Ford по-прежнему планирует выпускать машины на платформе MEB разработки Volkswagen: она будет предназначена для среднеразмерных легковых моделей американского бренда, продаваемых в Европе (первенец появится в 2023 году).

Ford намерен к концу текущего десятилетия вывести на рынок новые твердотельные аккумуляторы, которые будут иметь долгий срок службы и сравнительно невысокую стоимость.

Развитие электромобильной линейки позволит Форду усилить свои позиции в том числе и в Европе, где продолжают ужесточать экологические нормы. По итогам «ковидного» 2020-го дилеры бренда реализовали на старосветском рынке 699 631 шт., что почти на 30% меньше, чем годом ранее. Напомним, в 2015-ом показатель марки здесь превышал 1 млн машин.

США авторынок Европа бизнес Ford

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Корейская машина, но не как у всех: стоит ли покупать Kia Opirus за 500 тысяч рублей Сегодня уже не все помнят, что корейский путь в настоящий бизнес-класс был долгим и тернистым. Нынешние Genesis G90 и Kia K900 появились не на пустом месте – у них были предки, менее успешны... 4251 2 1 25.05.2021
Статьи / Популярные вопросы Езда с прицепом: какие нужны права, что можно и нельзя и за что можно получить штраф Весна и лето – сезон активного использования прицепов: кто-то возит стройматериалы, кто-то лодку, кто-то мотоцикл или квадроцикл, и это только начало списка вариантов. Но правила езды с приц... 42322 2 19 24.05.2021
Статьи / Тесты Агент «ноль восемь»: что ты знаешь о разработке и особенностях ВАЗ-2108? Даже предвзято относящиеся к советскому автопрому автомобилисты соглашаются с тем, что ВАЗ-2108 – это знаковая модель в истории не только Волжского автозавода, но и всего автомобилестроения... 11986 4 6 22.05.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 159680 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 135862 33 25 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 55977 11 17 04.02.2021
Обсуждаемое
66 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings