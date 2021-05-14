Ford намерен создать ещё один автомобиль на разработанной Volkswagen платформе MEB

Первая модель американского бренда, созданная на немецкой «тележке» для электромобилей, пока не представлена. Сейчас будущая новинка находится на этапе тестирования.

Два крупных автопроизводителя – Ford и Volkswagen – летом 2019 года сформировали альянс, в рамках которого предполагается создание нескольких совместных коммерческих автомобилей. Так, Форд отвечает за разработку нового поколения пикапов Ford Ranger и VW Amarok (их производство стартует в 2022 году). Также американская компания разрабатывает новое поколение однотонных фургонов Ford Transit Custom и VW Transporter, в том числе их электрические версии. В свою очередь Volkswagen в рамках обязательств поделился с Ford платформой MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten).



На фото: Ford Mustang Mach-E (европейская версия) 1 / 2 На фото: Ford Mustang Mach-E (европейская версия) 2 / 2

Изначально предполагалось, что Ford создаст на фольксвагеновской «тележке» одну легковую электрическую модель. Напомним, это будет небольшой кроссовер, о котором пока что известно немного. В линейке бренда он будет находиться на ступеньку ниже Mustang Mach-E. Сейчас будущая новинка находится на этапе дорожных испытаний. Старт её производства на заводе Ford в Кёльне (Германия) намечен на 2023 год.



Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на главу европейского подразделения Ford Стюарта Роули, в линейке американского бренда появится ещё как минимум один электрокар Ford, базирующийся на платформе MEB. Он пояснил, что сегмент среднеразмерных автомобилей на старосветском рынке весьма востребован, однако в нём у Volkswagen гораздо лучшие позиции, чем у Форда, так что имеет смысл не тратиться на разработку собственной новой электромобильной платформы, а использовать фольксвагеновскую «тележку».

Однако Стюарт Роули также подчеркнул, что компания не намерена «уступать лидерство в электромобильных технологиях», ведь у неё по-прежнему остаются свои глобальные платформы для «батарейных» машин – речь идёт о тех, которые лежат в основе Ford Mustang Mach-E и «электропикапа» F-150 Lightning (новинку представят на следующей неделе). Напомним, позже к этой линейке может присоединиться и «зелёный» Bronco: недавно руководитель Ford Джим Фарли намекнул на возможность появления такой версии рамного внедорожника.



На фото: Volkswagen ID.4 (версия для США) 1 / 2 На фото: Volkswagen ID.4 (версия для США) 2 / 2

Продажи нынешнего «электрокросса» марки – Ford Mustang Mach-E – уже начались как на домашнем рынке, так и в Европе: с момента старта продаж в декабре прошлого года в Штатах модель разошлась тиражом 8568 экземпляров, а в Старом Свете показатели пока что куда более скромные: дилеры реализовали всего 254 «зелёных» паркетника.



Напомним, первенцем Volkswagen на платформе MEB стал пятидверный хэтчбек ID.3, он вышел на европейский рынок в сентябре 2020-го. Всего с момента начала продаж по март 2021-го клиенты купили 66 478 экземпляров. Ещё одна модель на этой же «тележке» – «электрокроссовер» ID.4 – разошлась более скромным тиражом в 10 355 машин (в период с декабря по март). Кстати, в отличие от «хэтча» паркетник VW позже появится и на американском рынке.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что Volkswagen всё-таки хочет сделать пикап для США, причём без помощи Ford. Если проекту дадут «зелёный свет», скорее всего, он получит электрическую «начинку». Официальной информации об этом грузовике пока нет.

