Ford намерен создать ещё один автомобиль на разработанной Volkswagen платформе MEB

Два крупных автопроизводителя – Ford и Volkswagen – летом 2019 года сформировали альянс, в рамках которого предполагается создание нескольких совместных коммерческих автомобилей. Так, Форд отвечает за разработку нового поколения пикапов Ford Ranger и VW Amarok (их производство стартует в 2022 году). Также американская компания разрабатывает новое поколение однотонных фургонов Ford Transit Custom и VW Transporter, в том числе их электрические версии. В свою очередь Volkswagen в рамках обязательств поделился с Ford платформой MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten).
Изначально предполагалось, что Ford создаст на фольксвагеновской «тележке» одну легковую электрическую модель. Напомним, это будет небольшой кроссовер, о котором пока что известно немного. В линейке бренда он будет находиться на ступеньку ниже Mustang Mach-E. Сейчас будущая новинка находится на этапе дорожных испытаний. Старт её производства на заводе Ford в Кёльне (Германия) намечен на 2023 год.
Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на главу европейского подразделения Ford Стюарта Роули, в линейке американского бренда появится ещё как минимум один электрокар Ford, базирующийся на платформе MEB. Он пояснил, что сегмент среднеразмерных автомобилей на старосветском рынке весьма востребован, однако в нём у Volkswagen гораздо лучшие позиции, чем у Форда, так что имеет смысл не тратиться на разработку собственной новой электромобильной платформы, а использовать фольксвагеновскую «тележку».
Однако Стюарт Роули также подчеркнул, что компания не намерена «уступать лидерство в электромобильных технологиях», ведь у неё по-прежнему остаются свои глобальные платформы для «батарейных» машин – речь идёт о тех, которые лежат в основе Ford Mustang Mach-E и «электропикапа» F-150 Lightning (новинку представят на следующей неделе). Напомним, позже к этой линейке может присоединиться и «зелёный» Bronco: недавно руководитель Ford Джим Фарли намекнул на возможность появления такой версии рамного внедорожника.
Продажи нынешнего «электрокросса» марки – Ford Mustang Mach-E – уже начались как на домашнем рынке, так и в Европе: с момента старта продаж в декабре прошлого года в Штатах модель разошлась тиражом 8568 экземпляров, а в Старом Свете показатели пока что куда более скромные: дилеры реализовали всего 254 «зелёных» паркетника.
Напомним, первенцем Volkswagen на платформе MEB стал пятидверный хэтчбек ID.3, он вышел на европейский рынок в сентябре 2020-го. Всего с момента начала продаж по март 2021-го клиенты купили 66 478 экземпляров. Ещё одна модель на этой же «тележке» – «электрокроссовер» ID.4 – разошлась более скромным тиражом в 10 355 машин (в период с декабря по март). Кстати, в отличие от «хэтча» паркетник VW позже появится и на американском рынке.
Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что Volkswagen всё-таки хочет сделать пикап для США, причём без помощи Ford. Если проекту дадут «зелёный свет», скорее всего, он получит электрическую «начинку». Официальной информации об этом грузовике пока нет.
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